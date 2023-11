Avez-vous une idée du coût de la maintenance d’un projet open source d’envergure internationale tel que Python ? Sans compter les nombreuses heures que les contributeurs consacrent (gratuitement) au développement du langage, rien qu’en 2021, la Python Software Foundation (PSF) a dépensé près de 2 millions de dollars afin de pouvoir fournir la structure et la stabilité dont le langage Python, ses contributeurs et ses utilisateurs ont besoin.Python est gratuit et la PSF est une organisation à but non lucratif, on peut donc se demander d’où vient cet argent. La Fondation met toutes les informations à ce sujet et ses états financiers à disposition dans ses rapports annuels, mais pour résumer, les parrainages et les dons représentent une part très importante de son financement.Pour la quatrième année consécutive, JetBrains se joint donc à la PSF afin de l’aider dans sa campagne de collecte de fonds. Ce partenariat a permis aux cours des années passées de collecter plus de 90 000 dollars en faveur de la Fondation et JetBrains réitère sa contribution cette année avec une offre exceptionnelle pour les utilisateurs de Python :C'est une occasion pour bénéficier des avantages d'un EDI professionnel tout en soutenant la PSF dans ses missions d’amélioration de Python et du référentiel de packages PyPI. Cela aidera également la Fondation Python dans le cadre de son programme de financement d’initiatives partout dans le monde, telles que des conférences sur Python, les ateliers de PyLadies et de Django Girls et des programmes de sensibilisation et d’enseignement.« En 2024, nous continuerons à renforcer nos travaux en matière d'infrastructures et de sécurité. Nous allons également étendre notre support aux communautés Python du monde entier et créer davantage de ressources pour les apprenants Python », annonce Deb Nicholson, Executive Director à la Python Software Foundation.La campagne se termine le 27 novembre 2023, alors ne tardez pas à profiter de cette réduction de 30 % qui vous permettra par ailleurs de soutenir le langage Python et son écosystème.