Les développeurs sont confrontés à des exigences toujours croissantes et respecter les délais sous pression conduit souvent à privilégier la quantité plutôt que la qualité, tout en devant constamment en faire plus avec moins de moyens.De plus, le problème de changement de contexte se pose lorsque vous devez sans cesse passer d’une application à l’autre, par exemple de votre solution de CI à votre EDI. Tout cela explique que quelque chose d’aussi important que la qualité du code puisse parfois être négligé.Alors, comment parvenir à rester concentré sur ses tâches et à respecter les délais tout en faisant de la qualité du code une priorité ? La réponse réside dans l’utilisation de Qodana.Qodana est une plateforme d’analyse statique du code conçue pour vous aider à améliorer la qualité du code directement depuis votre EDI. Elle permet aux développeurs de gagner du temps lors de la validation du code en automatisant les vérifications dans le cadre d’un pipeline de CI.Ainsi, Qodana facilite l’utilisation de murs qualité dans ces pipelines et garantit que le code respecte les normes définies par votre équipe. Les inspections de code fournies par Qodana sont basées sur plus de 20 ans d’expérience de JetBrains dans le développement logiciel.Ces inspections comprennent notamment des analyses de sécurité et des audits de licences tierces, ce qui permet aux développeurs de voir l’état global du projet et de procéder rapidement à un à un tri afin d’identifier les problèmes les plus critiques et de les traiter en priorité.Si vous découvrez Qodana, vous pouvez exécuter la première analyse directement depuis votre EDI et consulter rapidement les résultats de vos vérifications locales. Ensuite, vous pouvez utiliser l’Assistant CI pour ajouter Qodana à votre pipeline. Voyons tout cela de plus près.Dans la vidéo ci-dessous, Anton Arhipov, l’un des Developer Advocates de JetBrains, vous guide dans le processus de configuration de Qodana en présentant les instructions pour chaque étape.Dans la démonstration d’Anton, l’EDI est IntelliJ IDEA, mais Qodana est déjà fourni avec plusieurs des EDI JetBrains. Les EDI actuellement pris en charge sont IntelliJ IDEA, PhpStorm, GoLand, Rider, WebStorm et PyCharm, et d’autres viendront s’ajouter à la liste prochainement.Le plugin Qodana IDE vous permet d’ajouter Qodana à votre pipeline de CI pour détecter les problèmes plus tôt. Allez dans le menu, puis choisissezet. L’assistant génèrera un fichier de configuration pour le serveur de CI de votre choix. Par exemple, vous pouvez cliquer sur le boutonpour GitHub Actions et le fichier de configuration du workflow sera créé dans le projet. Il existe également des agents d’assistance pour d’autres serveurs de CI, parmi lesquels TeamCity, GitLab CI/CD et Jenkins.Le plugin Qodana IDE vous fournit les résultats dans votre EDI et met en évidence les problèmes directement dans le code lorsque vous parcourez le rapport. Vous pouvez également utiliser Qodana pour voir immédiatement les vérifications qui ont échoué et les vulnérabilités.Qodana peut aussi vous prévenir par notification dès qu’un nouveau rapport d’analyse du code est prêt dans le pipeline de CI, afin de vous puissiez commencer à corriger les problèmes signalés dans votre EDI.Jongler entre différents onglets affecte la concentration et peut nuire à votre efficacité, surtout lorsque vous êtes sous pression pour livrer, or les entreprises ont tendance à ne pas prévoir suffisamment de temps pour la prise en compte et l’implémentation des retours sur la qualité.Les solutions peuvent sembler limitées lorsque vous avez une longue liste de tâches et des délais stricts à respecter. L’accès instantané à Qodana via le plugin vous permet de rester pleinement concentré. Les deux outils restent toujours à portée de main, vous n’avez plus à quitter votre EDI.Vous pouvez également accéder aux rapports de Qodana dans les systèmes de CI/CD tels que GitHub Actions ou dans Qodana Cloud, et utiliser le boutonpour un accès rapide. Il y a de nombreuses façons de centraliser vos tâches et de vous concentrer sur la qualité du code sans alourdir les processus de travail.Vous pouvez essayer Qodana gratuitement pendant 60 jours. JetBrains propose aussi une réduction de 50 % sur l’abonnement annuel Qodana Ultimate Plus, soit un tarif mensuel de 7,50 $ par développeur.