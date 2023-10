JetBrains .NET Day Online 2023 : les enregistrements vidéo de l'évènement en ligne consacré à .NET sont disponibles

Reconstitution de Wolfenstein 3D en F#, par James Randall

Comment espionner efficacement vos systèmes, par Laila Bougria

Automatisation de l'observabilité avec les générateurs de code source Roslyn, par Denis Ekart

Au-delà du relationnel avec Entity Framework, par Giorgi Dalakishvili

Comprendre les microservices : un guide pour le développeur monolithique, par Layla Porter

Libérer la puissance du développement multiplateforme avec Avalonia UI et JetBrains Rider, par Mike James

Difficultés cachées de l'implémentation du débogueur pour les applications .NET WASM, par Andrii Rublov

Sérialisation JSON haute performance avec la génération de code sur C# 11 et .NET 7.0, par Ian Griffiths

Le dictionnaire .NET le plus rapide... avec F#, par Matthew Crews

xUnit étendu - de meilleurs tests avec xUnit, par Daniel Ward

Le 26 septembre dernier, JetBrains a organisé un événement virtuel gratuit - .NET Day Online ’23. Il s'agissait de la cinquième édition annuelle de la conférence, qui a vu le soutien de l'ensemble de la communauté .NET et la .NET Foundation.Divers sujets ont été abordés : C#, F#, Blazor WebAssembly, le développement multiplateforme avec Avalonia, xUnit et Entity Framework Core, ainsi que l'architecture des microservices, les différents aspects de la configuration et de l'automatisation de l'observabilité dans les logiciels, et bien plus encore.Cette année, JetBrains a décidé de regrouper l'ensemble des présentations en une seule journée, au lieu de répartir le contenu sur deux jours comme les années précédentes. Des orateurs exceptionnels se sont joints à l'évènement pour partager leur passion pour leur travail, et plus de 6000 personnes se sont inscrites pour cet événement de 11 heures.Pour ceux qui n'ont pas pu se joindre ou qui souhaitent revivre ces moments, les enregistrements vidéo pour la diffusion en direct complète ainsi que pour chaque présentation individuelle sont disponibles.Rappelons ici les présentations qui ont eu lieu lors de la conférence .NET Day Online ’23 de JetBrains :N'hésitez pas à contacter les orateurs si vous avez des questions ou des commentaires. Vous pouvez trouver leurs coordonnées dans la description de chaque vidéo ou sur le site web de l'événement.