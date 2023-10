JetBrains JavaScript Day 2023 : l'évènement virtuel gratuit dédié à l'écosystème JavaScript aura lieu le 2 novembre

Les inscriptions pour le JetBrains JavaScript Day 2023 sont maintenant ouvertes. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un évènement de JetBrains dédié à l'écosystème JavaScript. Gratuit et en ligne, l'édition 2023 du JetBrains JavaScript Day aura lieu le jeudi 2 novembre de 14h00 à 21h30, heure de Paris.Nous savons combien il peut être compliqué de suivre toutes les évolutions de l’écosystème de JavaScript et la raison d’être de JetBrains JavaScript Day est de vous aider dans cette démarche. Cette troisième édition de l’événement rassemblera des experts de la communauté pour vous parler des dernières tendances et répondre à vos questions sur JavaScript et TypeScript.Veuillez noter que cet événement aura lieu en anglais, et voici les présentations prévues cette année :Dans cette présentation, vous allez explorer les nouvelles fonctionnalités d'Angular et comment l'amélioration de l'expérience des développeurs réduit les frictions pour la création d'excellentes expériences sur le Web.Dans un monde de LLM (grands modèles de langage), quelles nouvelles capacités pouvez-vous débloquer dans vos méta-frameworks existants ? Dans cette session, vous allez coder en direct une nouvelle version du framework Nuxt qui repousse les limites de la création d'une application alimentée par l'IA.À quel point la sécurité du typage de TypeScript est-elle fiable ? Jusqu'à quel point pouvez-vous faire confiance à votre code à typage statique ? Pouvez-vous même considérer le système de typage de TypeScript comme "fort" ? Dans cette présentation, vous allez examiner des situations où TypeScript échoue et découvrir pourquoi les choses doivent en être ainsi. Stefan Baumgartner parlera des compromis, des contournements et, en fin de compte, des solutions pour tous les mensonges ou fausses croyances largement acceptées par les développeurs utilisant TypeScript.Vous êtes-vous déjà demandé comment ECMAScript évolue et pourquoi il est disponible presque partout ? Dans cette session, Romulo Cintra va vous expliquer comment fonctionne TC39 (le comité technique responsable d'ECMAScript), comment y participer et contribuer, ainsi que comment une idée peut devenir une fonctionnalité du langage, étape par étape. Vous aurez également un aperçu et pourrez vous exprimer sur certaines propositions récentes et intéressantes à divers stades de développement.React est non dogmatique, autrement dit, il ne vous impose pas une manière particulière de structurer votre application ou de prendre des décisions architecturales. Cela le rend flexible. Mais cela signifie aussi qu'il peut être déroutant pour les débutants et difficile à scaler. Vous vous demandez constamment si vous "faites fausse route". Dans cette session, vous allez explorer les erreurs les plus courantes commises par les équipes dans les applications React modernes et comment les éviter.La configuration des projets JavaScript n'est pas amusante. Pour commencer, il faut installer et configurer node, tsc, prettier, eslint, un framework de test, un pilote de base de données, et bien plus encore. Pourquoi JavaScript n'est-il pas livré avec tout inclus ? Dans cette présentation, Luca Casonato parlera de la manière dont Deno résout ce problème, en vous permettant de vous concentrer sur le développement. Vous allez explorer les avantages de l'intégration complète des outils et voir à quel point il est amusant de programmer si vos outils vous aident au lieu de vous obliger à les surveiller constamment.Les runtimes JavaScript hors navigateur augmentent, s'étendent et évoluent. À un moment donné, Node.js était la seule option. Aujourd'hui, nous avons également Deno, Bun, Cloudflare Workers, et bien d'autres. En quoi ces runtimes sont-ils différents ? En quoi sont-ils similaires ? Et comment un développeur peut-il les cibler toutes ?Vos sites web commencent-ils à devenir monotones ? Les transitions de vues (View Transitions) sont une nouvelle fonctionnalité passionnante qui arrive sur la plateforme web. Dans cette présentation, vous allez découvrir comment fonctionne la nouvelle API, ce dont elle est capable, et pourquoi Astro a décidé de parier gros sur l'avenir avec les transitions de vues dans Astro 3.0.L'équipe WebStorm est prête à répondre à vos questions. Une opportunité de poser des questions sur WebStorm et ses plans futurs, le support de JavaScript et TypeScript dans n'importe quel EDI JetBrains, ou toute autre question qui vous passe par la tête !L'évènement est gratuit, mais l'inscription est requise pour y participer. Inscrivez-vous donc sans tarder pour réserver votre place.