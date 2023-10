Expérience utilisateur

Fin juillet, JetBrains a publié la version 2023.2 de PyCharm, son EDI Python. PyCharm 2023.2 a débarqué avec de nouveaux modèles dynamiques et une nouvelle fenêtre d'outils Endpoints pour Django, l'intégration du formateur Black, Run Anything et la fonctionnalité AI Assistant des EDI JetBrains.JetBrains lance maintenant le programme d'accès anticipé (EAP) à PyCharm 2023.3. La première version EAP vient avec un bon lot d'améliorations pour l'expérience et l'interface utilisateurs (UI/UX), la prise en charge des types guards (PEP 647) et bien d'autres nouveautés et améliorations que nous vous présentons dans la suite avec plus de détails.En réponse à vos commentaires sur la nouvelle interface utilisateur, JetBrains a ajouté une option pour masquer la barre d'outils principale lorsque vous utilisez le mode d'affichage par défaut de l'EDI, tout comme dans l'ancienne interface utilisateur. Pour dégager votre espace de travail et supprimer la barre d'outils, sélectionnezet décochez l'optionAvec la sortie de PyCharm 2023.1, JetBrains a introduit la possibilité de sauvegarder plusieurs dispositions de fenêtre d'outil et de basculer entre elles, améliorant ainsi la personnalisation de votre espace de travail. Dans la première version EAP de PyCharm 2023.3, JetBrains élargit cette fonctionnalité en introduisant l'option de disposition par défaut, qui permet de revenir rapidement à l'apparence par défaut de votre espace de travail. Cette disposition n'est pas personnalisable et vous pouvez y accéder viaAvec le lancement de l'EAP de PyCharm 2023.3, JetBrains a retravaillé l'icône de PyCharm pour macOS afin de la rendre conforme aux directives de style standard du système d'exploitation.PyCharm 2023.3 vous aidera à définir des points de terminaison (endpoints) lorsque vous travaillez avec le Django REST Framework. L'EDI prend en charge l'autocomplétion du code, la navigation et la refactorisation rename pour les méthodes utilisées dans les viewsets.PyCharm 2023.3 prendra en charge le PEP 647. Le PEP 647 a introduit une manière de traiter les fonctions personnalisées comme des type guards, qui, lorsqu'elles sont utilisées dans des instructions conditionnelles, entraînent la restriction des types de leurs arguments. Pensez aux fonctions intégréeset, que le vérificateur de types de JetBrains reconnaît déjà. Désormais, la fonction définie par l'utilisateur renvoyanta le même effet sur l'inférence de type dans PyCharm.Dans PyCharm 2023.3, vous pouvez déplacer des éléments de code vers la gauche ou vers la droite dans les fichiers Python avecsur macOS (sur Windows/Linux).Il existe une nouvelle option pour utiliser des guillemets doubles au lieu de guillemets simples autour d'une valeur de chaîne copiée depuis la vue des variables dans la console Python ou de débogage.Pour basculer entre les guillemets simples et doubles, accédez à l'option Other (icône de trois points verticaux) dans la barre de menu de débogage principale, choisissezet choisissez votre option préférée.Dans PyCharm 2023.3, vous pouvez naviguer entre les commandes multilignes dans la console Python en utilisant les raccourcissur macOS (sur Windows/Linux). Lorsque vous vous déplacez vers la commande précédemment exécutée, un curseur est placé à la fin de la première ligne. Lorsque vous vous déplacez vers la commande multiligne la plus récemment exécutée de votre historique, un curseur est placé à la fin de la commande.Dans PyCharm 2023.2, JetBrains a ajouté une option pour utiliser la complétion de code statique dans la console Python. Dans PyCharm 2023.3, elle sera activée par défaut. Si vous souhaitez passer à la complétion de code en temps d'exécution, accédez àet choisissez l'option dans le menu déroulant Complétion de code.JetBrains a corrigé un bogue qui empêchait les utilisateurs d'exécuter du code via une connexion SSH dans PyCharm avec les privilèges root via sudo.Voilà présentées les mises à jour les plus importantes pour PyCharm 2023.3 EAP 1. Pour la liste complète des améliorations, consultez les notes de publication. Vous pouvez télécharger les versions EAP à partir du site Web de l'EDI, les obtenir à partir de l'application gratuite Toolbox ou utiliser des snaps si vous utilisez Ubuntu.