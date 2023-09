Unreal Engine

AddDynamic

UFUNCTION

Assistance à la programmation

#pragma region

#pragma endregion

#pragma

void

void

export

export

export

export

export

InsertNewlineAtEOF

.clang-format

C'est au début du mois d'août que JetBrains a publié la version 2023.2 de ReSharper C++, son extension Visual Studio pour les développeurs C++. ReSharper C++ 2023.2 a introduit la refactorisation Safe Delete pour supprimer des symboles du code source en toute sécurité. Pour les projets C++ modernes, plusieurs nouvelles fonctionnalités C++20 et C++23 ont été prises en charge, notamment les modules de la bibliothèque standard C++23. Cette version comprend également l'AI Assistant de ReSharper, spécialement conçu pour vous aider dans vos tâches de programmation.JetBrains ouvre maintenant le programme d'accès anticipé (EAP) à ReSharper C++ 2023.3, la troisième mise à jour majeure de cette année. Vous pouvez donc essayer les nouvelles fonctionnalités avant qu'elles ne soient officiellement publiées. Cela dit, quelles sont les nouveautés et améliorations de cette version ?JetBrains commence le nouveau cycle de publication avec quelques nouveautés intéressantes pour les projets Unreal Engine.Une nouvelle inspection vous aide à éviter de tomber dans l'un des pièges courants de la macro d'aide. Vous obtenez désormais un avertissement lorsqu'une fonction déléguée dynamique n'est pas marquée avec la macroDans cette version EAP, JetBrains a également amélioré la génération de fonctions de hachage pour prendre en compte le style d'Unreal Engine.Les directivesetvous permettent de spécifier un bloc de code pliable. Comme avec d'autres directives correspondantes, vous pouvez maintenant passer de l'une à l'autre en utilisantsur une directiveDe plus, la fenêtrevous permet désormais de plier convenablement les régions et de naviguer vers les blocs de code correspondants.ReSharper C++ suggère désormais un nouveau correctif rapide pour supprimer les opérateurs conditionnels redondants et simplifier les expressions conditionnelles ternaires :En code C,est parfois utilisé dans une liste de paramètres pour indiquer que la fonction n'accepte aucun argument. ReSharper C++ traite désormais cespécial plus attentivement lorsque vous invoquez les refactorisationsou, générez une nouvelle fonction à partir de son utilisation, ou générez une définition.Entre autres fonctionnalités notables, JetBrains a introduit un ensemble d'avertissements pour les utilisations incorrectes du mot-clédans les modules C++20. ReSharper C++ suggère maintenant de supprimerlorsque la déclaration est déjà incluse dans une autre déclarationou lorsque la déclaration n'est pas dans une unité d'interface de module et ne peut pas être exportée. Vous recevrez également une suggestion pour déplacersi vous essayez de créer un modèle de déclarationau lieu d'exporter la déclaration de modèle.JetBrains a également implémenté la prise en charge d'un nouveau paramètre clang-formatpour l'importation des paramètres de formatage à partir des fichierset l'utilisation d'un exécutable clang-format externe.Voici présentés les points forts de cette première version EAP. Vous pouvez la télécharger à partir du site Web officiel de ReSharper C++. Vous pouvez aussi l'obtenir à partir de l'application gratuite Toolbox ou utiliser des snaps si vous utilisez Ubuntu.