Travailler avec des alias

La commande Go to Declaration vous permet désormais d'accéder aux directives using .





vous permet désormais d'accéder aux directives . Dans le passé, les fonctionnalités de génération de code de JetBrains perdaient souvent des alias lors de la production de code, et vous pourriez voir plutôt le symbole alias sous-jacent. Ce problème a maintenant été résolu.





JetBrains a introduit de meilleures infobulles sur les utilisations d'alias.





De nouvelles inspections (Use type alias et Use namespace alias) et des correctifs rapides correspondants sont disponibles.

La nouvelle action de contexte Introduce type alias pour les usages de type sélectionnés est disponible.

La nouvelle action de contexte Inline ‘using’ alias est disponible.

Inspections ciblant les problèmes liés à Entity Framework

Les méthodes qui génèrent des exceptions lorsqu'elles sont appelées dans un contexte de base de données sans être convertibles en SQL dans Entity Framework ou Entity Framework Core.

Les méthodes qui génèrent des exceptions lorsqu'elles sont appelées en dehors d'un contexte de base de données alors qu'elles sont exclusivement implémentées en tant que fonctions de base de données.

Performance

SomeType _field = new()

Prise en charge du langage C++

#pragma region

#pragma endregion

Début août, JetBrains a publié la version 2023.2 de ReSharper, son extension Visual Studio pour les développeurs .NET. ReSharper 2023.2 a amélioré la prise en charge de C# et apporté de nouvelles inspections pour travailler avec les fonctions locales et les chaînes brutes, ainsi que pour résoudre les problèmes courants liés à Entity Framework. Cette version a également introduit la prise en charge des refactorisations C++ et de nouvelles fonctionnalités C++20 et C++23. Parmi les fonctionnalités qui ont fait leurs débuts dans ReSharper 2023.2, on trouve la possibilité de créer et de naviguer facilement dans les tests unitaires, le mode de débogage prédictif et le nouvel AI Assistant.JetBrains lance maintenant le programme d'accès anticipé (EAP) à ReSharper 2023.3. Vous pouvez télécharger la version EAP à partir du site Web officiel de l'outil .NET. Vous pouvez aussi l'obtenir à partir de l'application gratuite Toolbox ou utiliser des snaps si vous utilisez Ubuntu. Mais en attendant, jetons un coup d'œil aux mises à jour incluses dans cette première version EAP de ReSharper 2023.3.Avec cette première version EAP, JetBrains introduit la prise en charge de la capacité de C# 12 à permettre aux directives d'alias de référencer n'importe quel type.JetBrains a également apporté un certain nombre de modifications pour améliorer votre expérience globale en utilisant des alias. Voici quelques-unes de ces améliorations :ReSharper 2023.3 EAP 1 introduit de nouvelles inspections pour les utilisations de méthodes dans le code lié à Entity Framework qui pourraient potentiellement provoquer des exceptions d'exécution.Les 2 cas couverts par ces nouvelles inspections sont les suivants :La recherche des utilisations de types et de constructeurs est désormais plus rapide pour les solutions comportant de nombreuses créations d'objets de type cible (par exemple,). Cette amélioration a également un impact positif sur la vitesse des refactorisations.JetBrains a également résolu certains problèmes liés à la gestion des langages injectés, qui provoquaient auparavant une utilisation excessive du CPU.Le programme d'accès anticipé à ReSharper C++ 2023.3 a également démarré avec quelques nouveautés intéressantes pour les projets Unreal Engine, telles qu'une amélioration de la génération de fonctions de hachage.La première version EAP comprend également un ensemble d'avertissements pour les utilisations redondantes ou incorrectes du mot-clé export dans les modules C++20, une meilleure gestion des listes de paramètres void en code C, et la prise en charge des directivesetVoilà présentées les principales nouveautés et améliorations de ReSharper 2023.3 EAP 1. Vous trouverez la liste exhaustive dans les notes de publications.