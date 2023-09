Expérience utilisateur

Systèmes de contrôle de version

Prise en charge du langage C#

Développement de jeux

Complétion intelligente pour la sémantique dans le code HLSL.

Le sélecteur de contexte du shader a été déplacé de la barre d'état vers la barre de navigation de l'éditeur pour une meilleure visibilité.

Complétion intelligente des éléments d'interface utilisateur dans les fichiers UXML pour les méthodes Q et Query.

Possibilité de résoudre les références project: dans les fichiers USS.

dans les fichiers USS. Prise en charge des fichiers de thème d'élément d'UI .tss .

. Prise en charge des valeurs en pourcentage dans diverses propriétés USS.

Prise en charge des propriétés USS manquantes.

Prise en charge de la lecture de caractères Unicode encodés à partir de fichiers d'actifs YAML.

Option pour ajouter Unity_s.debug en tant qu'exécutable de l'éditeur Unity pouvant être débogué sous Linux.

Développement web

Importation automatique du type en TypeScript.

Fermeture automatique des balises uniques lors de la copie de code HTML vers JSX.

Complétion de code pour les commentaires @ts-ignore et @ts-expect-error .

Débogage

C'est en fin juillet que JetBrains a publié la version 2023.2 de Rider, son EDI .NET multiplateforme. Rider 2023.2 a amélioré la prise en charge de C# et apporté de nouvelles inspections pour travailler avec les fonctions locales et les chaînes brutes, ainsi que pour résoudre les problèmes courants liés à Entity Framework. JetBrains a aussi apporté plusieurs améliorations à l'interface utilisateur et finalisé le nouvel aspect de l'EDI afin de le rendre plus esthétique, moderne et hautement personnalisable. Le développement de jeux avec Rider a reçu un nouveau coup de boost significatif avec, entre autres, des mises à jour de la fonctionnalité DOTS et l'optimisation de l'indexation des Blueprints pour Unreal Engine. Notons que Rider 2023.2 est également la première version de l'EDI à offrir des fonctionnalités assistées par IA via le plugin JetBrains AI Assistant.JetBrains ouvre maintenant le programme d'accès anticipé (EAP) à Rider 2023.3, la troisième mise à jour majeure de cette année de son EDI. Vous pouvez donc essayer les nouvelles fonctionnalités de Rider avant qu'elles ne soient officiellement publiées. La première version EAP vient avec son lot de nouveautés et améliorations que nous vous présentons ici.Comme promis par JetBrains, le bouton Exécuter (Run) dans la barre d'outils principale a été remplacé par un bouton Reprendre (Resume) lors du débogage.En réponse à vos commentaires sur la nouvelle interface utilisateur, JetBrains a implémenté une option pour masquer la barre d'outils principale lorsque vous utilisez le mode d'affichage par défaut de l'EDI, tout comme dans l'ancienne interface utilisateur.Pour désencombrer votre espace de travail et supprimer la barre d'outils, sélectionnezet décochez l'optionPour améliorer votre expérience de navigation lorsque vous travaillez avec différents types de fichiers dans l'éditeur en même temps, JetBrains a activé par défaut des codes couleur pour les onglets de l'éditeur, reflétant leur apparence dans l'Explorateur de solutions.Vous pouvez gérer ce paramètre dansAvec le lancement de Rider 2023.3 EAP, JetBrains a retravaillé l'icône de Rider pour macOS pour l'aligner sur les directives de style standard du système d'exploitation.En élargissant l'intégration de GitLab introduite dans Rider 2023.2, JetBrains a ajouté la prise en charge des extraits GitLab. Vous pouvez maintenant créer des extraits publics ou privés directement dans l'EDI.Pour créer un nouvel extrait, sélectionnez un fragment de code dans l'éditeur, ou un fichier ou un dossier dans la fenêtre d'outils Projet, faites un clic droit sur la sélection pour ouvrir le menu contextuel, et choisissez l'option GitLab Snippet. Une boîte de dialogue apparaîtra, vous demandant de fournir des informations générales sur votre extrait et de définir ses paramètres de confidentialité.Avec cette première version EAP, JetBrains introduit la prise en charge de la capacité de C# 12 à permettre aux directives d'alias de référencer n'importe quel type. On note encore bien d'autres améliorations pour l'écriture de code C# avec Rider.La version EAP 1 apporte une multitude de petites mises à jour, mais importantes, pour le développement de jeux Unity. Voici quelques-unes des améliorations clés :Rider est désormais capable d'afficher les variables locales dans les coroutines en code C++ lors du débogage des solutions Unreal Engine. JetBrains continue également à travailler sur l'indexation des Blueprint. À partir de la version EAP 1, le processus d'indexation dans Rider devient multithreadé, réduisant encore le temps nécessaire pour indexer les ressources.Il y a plusieurs mises à jour incluses dans l'EAP 1 qui pourraient intéresser les développeurs web :À partir de la version EAP 1, il sera désormais possible de se connecter à un processus en cours d'exécution à l'intérieur d'un conteneur Docker pour le débogage. Pour ce faire, ouvrez la boîte de dialogue Attach to Process, allez dans l'onglet Docker et sélectionnez le conteneur cible.Rider vous demandera ensuite de télécharger et d'installer certains utilitaires de débogage à l'intérieur du conteneur, après quoi vous pourrez voir le processus cible à l'intérieur du conteneur et vous y connecter. Comme alternative, vous pouvez accéder à la fenêtre d'outils Services et attacher le débogueur à partir de là.Cette nouvelle option fonctionnera à la fois dans un environnement local et dans une configuration SSH. Ajoutez une nouvelle connexion Docker SSH depuis la fenêtre d'outils Services ou depuis les Paramètres/Préférences, puis basculez la configuration d'exécution vers la nouvelle connexion SSH et déployez les services dessus. Vous pouvez également explorer les services précédemment déployés depuis la fenêtre d'outils Services.Voilà présentées les mises à jour les plus importantes pour Rider 2023.3 EAP 1. Pour la liste complète des améliorations, consultez les notes de publication. Vous pouvez télécharger les dernières builds EAP sur le site Web de JetBrains. Vous pouvez également les obtenir via l'application Toolbox ou sous forme de package snap (si vous utilisez Ubuntu).