C'est en fin juillet que JetBrains a publié WebStorm 2023.2, la deuxième mise à jour majeure de l'année de son EDI pour les développeurs JavaScript. Cette version est venue avec un bon lot de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Parmi celles-ci, on peut citer une amélioration de la façon dont l'EDI présente les erreurs pour JavaScript et TypeScript, la prise en charge de l'imbrication CSS, la prise en charge du serveur de langages Vue (Volar), une nouvelle interface utilisateur stable et une intégration de GitLab. Les autres nouveautés incluent la prise en charge du protocole LSP pour le développement de plugins, des améliorations concernant Svelte, Preact et SolidJS, et bien plus.JetBrains lance maintenant le programme d'accès anticipé (EAP) à WebStorm 2023.3. La première version EAP vient avec un bon lot de nouvelles fonctionnalités. Cela inclut la prise en charge de Playwright et Cypress, la fermeture automatique des balises simples lors de la copie d'HTML en JSX, la complétion de code pour les commentaireset, la création de fichiers .jsx dans le menu New, la prise en charge des extraits GitLab, l'amélioration des fonctionnalités liées à l'expérience utilisateur et la prise en charge des fichiers .jsonc. On note également d'autres améliorations importantes.Vous pouvez télécharger les dernières builds EAP sur le site Web de JetBrains. Vous pouvez également les obtenir via l'application Toolbox ou sous forme de package snap (si vous utilisez Ubuntu). Mais déjà, regardons plus en détail les nouvelles fonctionnalités et améliorations disponibles dans cette version.WebStorm 2023.3 prend en charge les frameworks de test populaires Cypress et Playwright. WebStorm détectera automatiquement vos tests Cypress et Playwright et affichera une icône d'exécution à côté d'eux dans l'éditeur, vous permettant de les exécuter rapidement d'un simple clic de souris. La prise en charge comprend également la possibilité de sélectionner l'arborescence de tests et différentes configurations d'exécution de tests.Le support de Playwright inclut en outre la capacité d'exécuter des tests sur des dossiers comportant des erreurs fournies dans l'éditeur.Notons que la prise en charge des frameworks Cypress et Playwright est encore en développement. JetBrains apprécierait donc vos commentaires à ce sujet en vue de l'améliorer et corriger les éventuels problèmes.JetBrains a ajouté une amélioration pour simplifier la vie des développeurs utilisant des fichiers JSX. Désormais, lorsque vous collez du HTML dans un fichier JSX, il convertira non seulement les attributs, mais il fermera également automatiquement les balises simples pour vous. Vous pouvez trouver cette option dansWebStorm 2023.3 prend en charge la complétion automatique pour les commentaireset, ainsi que les commentaireset, qui sont utilisés pour supprimer les erreurs dans les fichiersJetBrains a inclus la prise en charge du format de fichier(JSON with comments) utilisé dans des technologies telles que Deno. Le formatvous permet d'utiliser des commentaires monolignes et multilignes dans vos documents en utilisantet. Les fichiersse comporteront exactement comme les fichiers JSON.WebStorm 2023.3 inclura l'option de créer des fichiers JavaScript JSX de la même manière que vous le feriez pour des fichiers TypeScript TSX. Maintenant, lorsque vous invoquezou, vous aurez le choix entre deux options :et. Cela devrait faciliter le travail avec JSX dans React, Preact, Solid et Vue.En élargissant l'intégration GitLab introduite dans WebStorm 2023.2, JetBrains a ajouté la prise en charge des extraits GitLab. Vous pouvez maintenant créer des extraits publics ou privés directement dans l'EDI.Pour créer un nouvel extrait, sélectionnez un fragment de code dans l'éditeur ou un fichier ou un dossier dans la fenêtre d'outil Projet, faites un clic droit sur la sélection pour afficher le menu contextuel et choisissez l'option. Une boîte de dialogue apparaîtra, vous invitant à fournir des informations générales sur votre extrait et à définir ses paramètres de confidentialité.Avec le lancement de WebStorm 2023.3 EAP, JetBrains a retravaillé l'icône de WebStorm pour macOS afin de l'aligner sur les directives de style standard du système d'exploitation.En réponse à vos commentaires sur la nouvelle interface utilisateur, JetBrains a mis en place une option pour masquer la barre d'outils principale lorsque vous utilisez le mode d'affichage par défaut de l'EDI, comme c'était le cas dans l'ancienne interface utilisateur. Pour masquer la barre d'outils principale, sélectionnezet décochez l'optionPour améliorer votre expérience de navigation lorsque vous travaillez avec différents types de fichiers dans l'éditeur simultanément, JetBrains a activé par défaut la coloration des onglets de l'éditeur, reflétant leur apparence dans la fenêtre d'outil Projet.Vous pouvez désactiver cette option et personnaliser les options de mise en évidence dansAvec la sortie de WebStorm 2023.1, JetBrains a introduit la possibilité de sauvegarder plusieurs dispositions de fenêtre d'outil et de basculer entre elles, améliorant la personnalisation de votre espace de travail. Dans la première version EAP de WebStorm 2023.3, JetBrains étend cette fonctionnalité en introduisant une option de disposition par défaut, qui permet de revenir rapidement à l'apparence par défaut de votre espace de travail. Cette disposition n'est pas personnalisable et vous pouvez y accéder viaCette version EAP vient encore avec quelques améliorations clés pour divers frameworks et technologies prises en charge par WebStorm, ainsi que quelques corrections de bogues notables pour JavaScript, TypeScript, les langages de balisage et feuilles de style.Notons également que pour accélérer le démarrage de WebStorm, JetBrains a optimisé le processus d'indexation en rendant le téléchargement des index partagés paramètre par défaut. L'éditeur de logiciels pour développeurs a aussi amélioré les problèmes de performance liés à sa fonctionnalité Code Vision.Voilà présentées les mises à jour les plus importantes pour WebStorm 2023.3 EAP 1. Pour la liste complète des améliorations, consultez les notes de publication.