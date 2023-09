Amélioration du style de pliage de code

Améliorations d'IntelliJ Platform

JetBrains a implémenté une option pour masquer la barre d'outils principale lors de l'utilisation du mode d'affichage par défaut de l'EDI, tout comme dans l'ancienne interface utilisateur.

JetBrains a introduit une option de disposition par défaut, qui permet de revenir rapidement à l'apparence par défaut de votre espace de travail.

La mise en évidence colorée des onglets de l'éditeur est désormais activée par défaut.

JetBrains a retravaillé les icônes de ses EDI JetBrains pour macOS afin de les aligner sur les directives de style standard du système d'exploitation.

C'est en fin juillet que JetBrains a publié GoLand 2023.2, la deuxième mise à majeure de l'année de son EDI visant à fournir un environnement ergonomique pour le développement en Go. GoLand 2023.2 a amélioré l'intégration avec les modules Go et fourni des refactorisations pour la migration des paramètres de fonctions vers les récepteurs de méthodes et inversement. Cette version a également amélioré la prise en charge de errors.Is et errors.As. Vous y trouverez aussi le nouveau plugin AI Assistant, l'intégration de GitLab et le plugin Kafka. Des améliorations ont également été apportées à l'intégration de Docker et au plugin Kubernetes.JetBrains lance maintenant le programme d'accès anticipé (EAP) à GoLand 2023.3, la troisième mise à jour majeure de l'année pour son EDI. Nous présentons ici les fonctionnalités et améliorations implémentées dans GoLand 2023.3 EAP 1.Dans plusieurs cas, GoLand réduit les blocs de code pour améliorer la lisibilité. JetBrains a reçu des demandes d'amélioration du pliage de code pour le rendre plus conforme à la syntaxe Go. Dans la version 2023.3, l'équipe de GoLand introduit donc un nouveau style de pliage de code.Pour lesetd'une ligne, il y aura maintenant une option pour utiliser le nouveau style de pliage de code :Dans la version 2023.3, la syntaxe Go sera utilisée à la place de la flèche ascendante et de l'astérisque. La coloration syntaxique est préservée, et vous pouvez modifier le contenu du bloc sans avoir à l'étendre. Pour les deux styles de pliage, ancien et nouveau, le code est plié uniquement si le texte plié ne dépasse pas la marge de droite. La marge de droite est configurable dans l'EDI.Pour éviter les problèmes de symétrie du code, ce pliage est désactivé pour les conditionsavec une branchePour les clauses, JetBrains utilise une approche similaire : la flèche ascendante est supprimée, et seule la double ponctuation (deux points) est pliée.La nouvelle syntaxe de pliage est activée par défaut. Vous pouvez passer à l'ancienne syntaxe ou désactiver le pliage dansComme JetBrains l'a fait pour lesetd'une ligne, JetBrains a également activé le pliage pour les fonctions avec une seule instructionPour améliorer la lisibilité du code de gestion des erreurs, GoLand replie automatiquement les blocsde gestion des erreurs.La plupart des blocscontenant du code de gestion des erreurs, où la conditionest soit une comparaison d'erreurs, soit un appel àou, sont déjà repliés par les return d'une ligne.Pour les blocsavec du code de gestion des erreurs, GoLand replie également toutes les instructions uniques, par exemple avec des appels à la journalisation.Vous pouvez gérer toutes les options de pliage dansJetBrains a désactivé le pliage de code pour la mise en forme de chaînes pour rendre la syntaxe pertinente plus visible. De plus, la nouvelle approche du pliage de code vous permet de modifier des blocs de code sans les étendre. Vous pouvez activer le pliage de code pour la mise en forme de chaînes dansLa vue Structure est un outil puissant qui offre un aperçu de la structure du projet. Cependant, pour les projets plus importants, elle peut nécessiter une attention supplémentaire, car certains fichiers dans le package peuvent comporter des centaines de champs et méthodes répartis sur plusieurs fichiers.Auparavant, si des méthodes étaient définies pour une structure déclarée dans un autre fichier, l'ensemble du type avec toutes ses propriétés et méthodes était affiché. Désormais, GoLand ne peut afficher que les méthodes déclarées dans le fichier actuel, ce qui devrait améliorer la clarté de la vue Structure.Le profil de couverture de code pour les programmes permet de voir exactement quel code a été atteint lors d'une ou de plusieurs exécutions. Cette fonctionnalité aide également à détecter les parties de code inutilisées.Les profils de couverture de code sont pris en charge en Go à partir de la version 1.20, et GoLand les prendra en charge dans la version 2023.3.L'Assistant IA (accès limité) est désormais capable d'expliquer les variables regex dans le code Go. Placez simplement le curseur à l'intérieur d'une expression régulière, choisissez, puis sélectionnezJetBrains a également ajouté des prompts spécifiques à Go à l'Assistant IA. Les prompts apparaissent sous forme de liens cliquables dans une fenêtre de chat vide. Si vous cliquez sur un lien, une requête correspondante est transmise à l'Assistant IA.Veuillez noter que l'Assistant IA n'est pas encore généralement disponible.JetBrains a un correctif rapide qui vous permet de saisir le nom d'une fonction, puis de l'implémenter dans un package de votre choix. Placez le curseur sur le nom d'une fonction, appuyez sur ⌥ ↩ (Alt + Entrée) pour voir tous les correctifs disponibles et sélectionnezDans la fenêtre contextuelle qui s'affiche, vous choisirez la cible pour la fonction. Vous pouvez entrer le nom d'un fichier existant ou proposer un nom inutilisé, auquel cas un nouveau fichier sera créé à partir de zéro.Les expressions slice peuvent être un peu déroutantes, surtout celles avec trois indices. GoLand vous montrera désormais des astuces lorsque vous construirez des slices.En tant que membre de la grande famille des EDI JetBrains, GoLand bénéficie de nombreuses fonctionnalités implémentées pour IntelliJ Platform. Voici quelques nouvelles fonctionnalités de l'EAP IntelliJ IDEA 2023.3 :JetBrains a ajouté la prise en charge des extraits GitLab. Vous pouvez désormais créer des extraits publics ou privés directement dans l'EDI.Pour améliorer la vitesse de démarrage de l'EDI, JetBrains a optimisé le processus d'indexation en rendant le téléchargement des index partagés JDK par défaut. GoLand va se connecter désormais en toute transparence à une ressource dédiée en arrière-plan, récupérer et appliquer automatiquement les index partagés pour votre JDK.Voici présentés les principaux changements avec GoLand 2023.3 EAP 1. Si vous n'êtes pas familier avec les EAP, retenez qu'elles vous permettent d'essayer les dernières fonctionnalités et améliorations de GoLand pendant que JetBrains continue à y travailler. Ces versions ne sont pas entièrement testées et peuvent être instables, mais c'est justement pour cela que JetBrains a besoin de votre aide. En testant ces versions et leurs nouvelles fonctionnalités avec vos projets et scénarios réels, vous pouvez aider l'éditeur de logiciels à les peaufiner. De cette façon, lorsque la version finale sera publiée, elle sera plus susceptible de fonctionner sans problème pour vous.Vous pouvez télécharger les versions EAP à partir du site Web de l'EDI, les obtenir à partir de l'application gratuite Toolbox ou utiliser des snaps si vous utilisez Ubuntu.