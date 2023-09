Ce qui arrive dans RubyMine 2023.3

Fin juillet, JetBrains a annoncé la sortie de RubyMine 2023.2, la deuxième mise à jour majeure de cette année pour son EDI Ruby on Rails. RubyMine 2023.2 est venue avec la nouvelle fonctionnalité AI Assistant, une meilleure prise en charge de Turbo-Rails et d'Import Maps, des améliorations des performances, la prise en charge de l'API LSP pour le développement de plugins et des fonctionnalités plus avancées pour RBS et Vue.JetBrains ouvre le programme d'accès anticipé (EAP) à RubyMine 2023.3. La principale nouveauté dans la première version EAP est une importante optimisation de l'indexation. En refactorisant sa base de code, JetBrains a doublé la vitesse d'indexation de RubyMine par rapport à la version v2023.1. Cela est particulièrement perceptible pour ceux qui travaillent avec des projets plus volumineux tels que GitLab que JetBrains a utilisé à des fins de test.Comme toujours, vous êtes invités à essayer les versions EAP et faire des retours à JetBrains avant la sortie officielle. Vous pouvez télécharger les dernières builds EAP sur le site Web de JetBrains. Vous pouvez également les obtenir via l'application Toolbox ou sous forme de package snap (si vous utilisez Ubuntu). Nous vous donnons ici un aperçu de ce que JetBrains prévoit pour RubyMine 2023.3.Dans la prochaine version 2023.3, l'objectif principal de JetBrains est d'améliorer votre expérience avec RubyMine. Ses domaines de concentration comprennent des améliorations de performances, la simplification du processus d'onboarding, des fonctionnalités avancées de LLM (grands modèles de langage), et un support complet des bibliothèques et technologies les plus populaires de l'industrie.En ce qui concerne les améliorations de performances dans la version 2023.3, JetBrains continuera de se concentrer sur l'accélération de l'indexation.En ce qui concerne le processus d'onboarding, l'objectif de JetBrains est de rendre la configuration initiale aussi fluide que possible pour améliorer l'expérience utilisateur, que vous soyez un nouvel utilisateur ou un utilisateur expérimenté. Par exemple, cette version inclura une manière plus simple d'installer Ruby directement depuis RubyMine.JetBrains va également introduire de nouvelles fonctionnalités pour l'Assistant IA. L'éditeur de logiciels pour développeurs travaille sur la mise en place de suggestions de noms générées par LLM et sur l'affinement des contextes Ruby pour offrir une expérience de codage plus intelligente et plus contextuelle.JetBrains s'engage aussi à prendre en charge les bibliothèques et technologies populaires. Cela inclut le support du débogueur pour Ruby 3.3, des options de chemin personnalisées pour les Rails Engines, des inspections de code Brakeman, la possibilité de travailler avec des spécifications de table paramétrées à l'aide de la bibliothèque, et bien plus encore. Restez donc à l'écoute pour plus d'informations sur la sortie de RubyMine 2023.3.