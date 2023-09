Les modèles de projet d'analyse de données

JetBrains lance le programme d'accès anticipé (EAP) à DataSpell 2023.3. La version 2023.2, publiée fin juillet, est venue avec un bon lot de nouveautés et améliorations. On peut citer la prise en charge de Polars, une exploration plus rapide des données de tables, de nouvelles améliorations de l'interface utilisateur, et bien plus.La prochaine version majeure est en plein développement et vous pouvez déjà essayer les dernières fonctionnalités de l'EDI pour la science des données. DataSpell 2023.3 EAP 1 introduit plusieurs fonctionnalités intéressantes : une exploration plus rapide des données de table dans la console Python, ainsi que la prise en charge des Series pandas, des modèles de projet d'analyse de données, la capacité de trier les DataFrames par plusieurs colonnes et la saisie automatique de code pour les Jupyter Magics.Vous pouvez obtenir les versions EAP à partir de l'application gratuite JetBrains ToolBox ou les télécharger manuellement depuis le site web de DataSpell.Nous présentons ici les améliorations les plus remarquables disponibles dans DataSpell 2023.3 EAP 1.La configuration initiale de l'environnement est une partie essentielle du flux de travail de chaque analyste de données, et JetBrains travaille à automatiser et à optimiser ce processus. Les modèles de projet d'analyse de données offrent plusieurs améliorations de productivité, notamment :Les utilisateurs de DataSpell apprécient déjà la possibilité d'explorer plus rapidement les données de table. Introduite pour Jupyter dans DataSpell 2023.2, cette fonctionnalité est désormais également accessible dans la console Python. Elle vous permet d'accéder efficacement aux statistiques descriptives importantes de vos ensembles de données, accélérant ainsi l'analyse des données.Cette fonctionnalité prend désormais en charge les Series pandas.Les analystes de données ont souvent besoin de trier les données par plusieurs colonnes pour mener une analyse complète et découvrir des modèles. Dans DataSpell, cela est désormais simple à réaliser. Après avoir trié une table une fois, maintenez simplement la touche Option (Mac) ou Alt (Windows) enfoncée et cliquez sur la deuxième colonne par laquelle vous souhaitez trier la table.JetBrains a introduit une saisie automatique intelligente pour les Jupyter Magics. DataSpell peut désormais suggérer automatiquement des options appropriées pour les commandes magiques, rendant le processus de codage plus pratique et efficace.Voilà présentées les principales nouveautés et améliorations introduites dans DataSpell 2023.3 EAP1. Vous trouverez la liste exhaustive des changements dans les notes de publication.