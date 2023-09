Expérience utilisateur

C'est en fin juillet que JetBrains a publié la version 2023.2 d'IntelliJ IDEA, son EDI Java. Dans cette version, JetBrains a amélioré l'expérience de développement avec l'introduction de l'AI Assistant, qui offre des fonctionnalités générées par l'IA. IntelliJ IDEA 2023.2 est également venue avec une version améliorée d'IntelliJ Profiler qui fournit des conseils dans l'éditeur, pour un processus de profilage plus intuitif et informatif. Cette version a aussi apporté l'intégration avec GitLab, qui aide à simplifier votre workflow de développement, ainsi que de nombreuses mises à jour et perfectionnements notables.JetBrains lance maintenant le programme d'accès anticipé (EAP) à IntelliJ IDEA 2023.3. La première version EAP d'IntelliJ IDEA 2023.3 offre toute une série d'améliorations de l'interface utilisateur (UI) et de l'expérience utilisateur (UX), de la prise en charge des extraits GitLab, ainsi que des améliorations du processus d'indexation et de la vitesse de démarrage de l'EDI.Vous pouvez télécharger les dernières builds EAP sur le site Web de JetBrains. Vous pouvez également les obtenir via l'application Toolbox ou sous forme de package snap (si vous utilisez Ubuntu). Mais déjà, regardons plus en détail les nouvelles fonctionnalités et améliorations disponibles dans cette version.En réponse à vos commentaires sur la nouvelle interface utilisateur (UI), JetBrains a mis en place une option permettant de masquer la barre d'outils principale lorsque vous utilisez le mode d'affichage par défaut de l'EDI, tout comme dans l'ancienne UI. Pour dégager votre espace de travail et supprimer la barre d'outils, sélectionnezet décochez l'optionAvec la sortie d'IntelliJ IDEA 2023.1, JetBrains a introduit la possibilité de sauvegarder plusieurs dispositions de fenêtres d'outils et de passer de l'une à l'autre, améliorant ainsi la personnalisation de votre espace de travail. Dans la première version EAP d'IntelliJ IDEA 2023.3, JetBrains étend cette fonctionnalité en introduisant l'option de disposition par défaut, qui permet de revenir rapidement à l'apparence par défaut de votre espace de travail. Cette disposition n'est pas personnalisable et peut être accessible viaPour améliorer votre expérience de navigation lorsque vous travaillez avec différents types de fichiers dans l'éditeur en même temps, JetBrains a introduit la mise en évidence colorée par défaut pour les onglets de l'éditeur, reflétant leur apparence dans la fenêtre d'outils Projet.Vous pouvez gérer ce paramètre dansAvec le lancement d'IntelliJ IDEA 2023.3 EAP, JetBrains a retravaillé l'icône d'IntelliJ IDEA pour macOS afin de l'aligner sur les directives de style standard du système d'exploitation.Pour améliorer votre expérience de programmation en Java, JetBrains a déjà intégré la prise en charge des dernières fonctionnalités de Java 21. Ces mises à jour comprennent des ajouts significatifs tels que les threads virtuels, les record patterns, la correspondance de motifs pour les expressions switch, et les collections séquentielles, ainsi que des préversions pour les fonctionnalités de langage nouvellement introduites.En élargissant l'intégration de GitLab introduite avec IntelliJ IDEA 2023.2, JetBrains a ajouté la prise en charge des extraits GitLab. Vous pouvez désormais créer des extraits publics ou privés directement dans l'EDI.Pour créer un nouvel extrait, sélectionnez un fragment de code dans l'éditeur, ou un fichier ou un dossier dans la fenêtre d'outils Projet, faites un clic droit sur la sélection pour appeler le menu contextuel, et choisissez l'option. Une boîte de dialogue apparaîtra, vous demandant de fournir des informations générales sur votre extrait et de définir ses paramètres de confidentialité.Pour accélérer le démarrage de l'EDI, JetBrains a optimisé le processus d'indexation en activant par défaut le téléchargement des index JDK partagés. Désormais, IntelliJ IDEA va se connecter de manière transparente à une ressource dédiée en arrière-plan, récupérer et appliquer automatiquement les index partagés pour votre JDK.Ce sont les mises à jour les plus importantes de cette première version EAP d'IntelliJ IDEA 2023.3. Vous trouverez la liste complète des changements dans les notes de version.