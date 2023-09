La base de connaissances devient plus collaborative et informative

YouTrack 2023.2 est disponible. Dans cette nouvelle version du logiciel de gestion de projet et de suivi des tickets de JetBrains, la base de connaissances prend désormais en charge les commentaires inline pour les articles. Votre équipe peut ainsi ajouter du contexte, poser des questions, discuter, et bien plus encore, le tout directement dans les articles concernés.Les projets de service d'assistance disposent désormais d'une fonctionnalité CC qui vous permet d'informer d'autres personnes des tickets de support, ainsi que d'une nouvelle option pour créer des tickets au nom d'autres rapporteurs.YouTrack 2023.2 vient avec bien d'autres nouveautés et améliorations que nous présentons dans la suite avec plus de détails.Votre équipe peut désormais utiliser les commentaires inline pour discuter du contenu spécifique des articles et fournir davantage de contexte. Vous pouvez sélectionner une partie d'un article, puis ajouter des commentaires, mentionner vos collègues afin qu'ils reçoivent des notifications et résoudre les fils de discussion une fois la conversation terminée. Tout l'historique de votre conversation sera enregistré pour référence future dans la section des commentaires située sous votre article.La nouvelle fonction d'exportation PDF de la base de connaissances YouTrack exporte méticuleusement tout le contenu tel quel, y compris la mise en forme, les liens, les images, les listes, etc. Vous pouvez même choisir si vous souhaitez partager des articles isolés, ou l'ensemble de leurs sous-articles, commentaires et pièces jointes.Vous pouvez désormais surveiller la portée et l'impact des articles de votre base de connaissances en suivant le nombre total de vues, en séparant les vues externes (des personnes qui ont accédé à un article via un lien externe) et les vues internes (de celles qui ont ouvert un lien stocké ailleurs dans YouTrack). Vous pouvez également consulter une liste des références à vos articles faites à partir d'autres ressources YouTrack.Vos rapporteurs et vos agents disposent désormais d'un moyen simplifié de tenir leurs parties prenantes et les membres de leur équipe informés de l'évolution des tickets de support dans les projets de service d'assistance. Toute personne incluse dans la ligne CC d'une demande recevra des mises à jour de votre équipe d'assistance et aura accès aux détails du ticket.Cette fonctionnalité améliore la transparence de votre communication avec les clients. Si vous avez interagi avec un client en dehors des e-mails ou du portail d'assistance, vous pouvez désormais créer des tickets au nom des rapporteurs. Vos clients reçoivent ainsi des notifications supplémentaires concernant les tickets de support ; vous pouvez donc facilement envoyer des mises à jour pour les tenir informés. Cette fonctionnalité s'avère également utile lorsque vous devez diviser un ticket en plusieurs.Cette version inclut également plusieurs mises à niveau des paramètres de l'espace de travail, du centre de notifications, de l'intégration des messageries, des listes de tickets et des interactions avec les tickets.De plus, JetBrains a boosté les performances de YouTrack. Vous ressentirez surtout cette accélération lorsque vous utiliserez des requêtes de recherche ou chargerez des pages déjà consultées. Vous aurez donc un YouTrack plus performant, plus rapide et plus collaboratif.Voilà présentées les principales nouveautés et améliorations de YouTrack. Vous trouverez la liste complète dans les notes de publication.Si vous utilisez YouTrack Cloud, la mise à niveau vers la version 2023.2 se fera automatiquement. Si vous disposez d’un abonnement Server actif, vous pouvez télécharger YouTrack 2023.2 dès maintenant. Et si vous n’avez pas encore de licence, vous pouvez utiliser l’essai gratuit pour tester la nouvelle version.