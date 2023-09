Agenda

Scalable and Cloud-Native Mobile Game CI/CD Environment Using Unity , par Nemoto Tadashi.

, par Nemoto Tadashi. How To Stop Writing View-Classes for Unity UI , par Dmitrii Ivashchenko.

, par Dmitrii Ivashchenko. Empowering Non-Developers: Creating Editor Tools and Workflow Customizations in Unity , par Ants Aare Alamaa

, par Ants Aare Alamaa Top 10 Unity Assets That Every Project Should Use , par Oles Dibrivniy

, par Oles Dibrivniy godot-playfab – A Godot Extension To Easily Integrate PlayFab, a Cloud-Based Backend as a Service , par Johannes Ebner

, par Johannes Ebner Insights on Testing Unreal Engine Support in Tools With Many Dependencies , par Oleg Kuldyshev

, par Oleg Kuldyshev CI/CD for Unreal Engine Games Using TeamCity , par Daniel Gallo

, par Daniel Gallo Introduction to Data-Oriented Design in Unity , par Johnny Thompson

, par Johnny Thompson How to Apply the Software Engineering Process to the Gamedev Process , par Ryan L’Italien

, par Ryan L’Italien How Sprocket Games Achieved 10x Playtest Velocity for an Unreal Engine Game With Kotlin DSL, BuildGraph, and AWS , par Nicolas Tittley

, par Nicolas Tittley Getting Started Developing for Apple Vision Pro with Unity, par Dan Miller

L’édition 2023 de GameDev Day, l'événement de JetBrains dédié au développement de jeux, aura lieu vendredi 13 octobre.Cette année, JetBrains a invité 11 intervenants experts issus de la communauté, qui animeront des sessions et des discussions sur différents domaines du développement de jeux et partageront des conseils de pro. Unity, Unreal Engine et Godot seront couverts par l'évènement. Les sujets abordés porteront notamment sur le playtesting, le CI/CD, la pile technologique DOTS de Unity et le développement pour Apple Vision Pro.Veuillez noter que cet événement se tiendra en anglais.Petite nouveauté de l’édition 2023 : JetBrains passe à un format hybride. L’événement aura lieu en ligne et pourra donc être suivi à distance, comme d’habitude, mais JetBrains organise aussi une diffusion du livestream suivie d’une soirée à Chypre.Vous pouvez choisir de suivre l’intégralité des sessions ou certaines d’entre elles seulement, en fonction de votre disponibilité et des sujets qui vous intéressent le plus. En espérant que vous allez apprécier ces présentations, JetBrains vous encourage à poser des questions aux intervenants.Les sessions seront diffusées en direct sur YouTube et leurs enregistrements seront disponibles après l’événement. JetBrains invite aussi les groupes d’utilisateurs et entreprises de la communauté à l'aider à promouvoir cet événement en devenant partenaires.