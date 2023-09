PHP 8.3

C'est en fin juillet que JetBrains a publié PhpStorm 2023.2, la deuxième mise à majeure de l'année pour son EDI pour le développement Web avec PHP. Cette version est venue avec des améliorations pour les génériques en PHP, la prise en charge de Laravel Pint et la prise en charge native des assertions PHP. On note également parmi les principaux changements la fonctionnalité AI Assistant (Bêta), l'intégration avec GitLab, la recherche de texte dans Search Everywhere, et bien plus.JetBrains dévoile maintenant ses plans pour PhpStorm 2023.3. Nous vous présentons ici un aperçu des nouveautés à venir dans la prochaine version majeure de l'EDI pour le développement Web avec PHP.La prochaine version de PHP est prévue pour fin novembre, et PhpStorm en offrira une prise en charge complète dès son lancement.PHP 8.3 apportera de nouvelles fonctionnalités et plusieurs nouvelles fonctions, mais introduira également quelques dépréciations. Voici quelques changements à mentionner : des amendements à readonly, la possibilité de marquer des classes anonymes en tant que readonly, des initialiseurs de variables statiques arbitraires, des constantes de classe typées, une nouvelle fonction json_validate(), une récupération dynamique de constantes de classe, un nouvel attribut #[Override].Dans cette version, JetBrains travaille sur des améliorations générales des performances de PhpStorm dans les trois domaines suivants :Il s'agit d'une demande très populaire dans la liste de tâches à traiter par JetBrains. Dans la prochaine version, les utilisateurs pourront exclure des répertoires et des fichiers inutiles de leurs bibliothèques, personnalisant ainsi les suggestions de PhpStorm pour la complétion de code à partir de bibliothèques externes. Cela va accélérer l'indexation et rendre l'expérience de complétion de code plus agréable.JetBrains va continuer à améliorer le support de PhpStorm pour les développeurs Symfony. Pour cette version, l'éditeur de logiciels pour développeurs a plusieurs nouvelles fonctionnalités qui rendront votre expérience de codage plus fluide.La prochaine version de PhpStorm aura un nouvel assistant prêt à l'emploi, pour Symfony, vous permettant de créer un nouveau projet Symfony avec le type et la version souhaités directement depuis l'écran d'accueil :JetBrains élargit sa prise en charge de DQL en travaillant sur la prise en charge dans QueryBuilder. L'éditeur de logiciels pour développeurs ajoute la complétion des champs lors de la saisie des arguments, leur mise en évidence, et d'autres fonctionnalités qui existent déjà pour le DQL brut dans les littéraux de chaîne.Après l'introduction des attributs dans PHP 8.0, le pilote d'annotations est déprécié dans Doctrine et sera bientôt supprimé. Afin de vous aider à passer aux attributs, PhpStorm 2023.3 inclura la fonctionnalité de conversion des annotations Doctrine en attributs.JetBrains continue à travailler sur des améliorations visuelles visant à mieux distinguer les types génériques.Ceci n'est pas la liste complète de toutes les améliorations, mais un aperçu des plus importantes. Comme toujours, JetBrains compte sur vos retours pour faire de PhpStorm un environnement de développement intégré encore plus puissant et personnalisé.