JetBrains .NET Day Online 2023 : l'évènement en ligne gratuit consacré à .NET aura lieu le 26 septembre

Agenda

Reconstitution de Wolfenstein 3D en F#, par James Randall

Comment espionner efficacement vos systèmes, par Laila Bougria

Automatisation de l'observabilité avec les générateurs de code source Roslyn, par Denis Ekart

Au-delà du relationnel avec Entity Framework, par Giorgi Dalakishvili

Comprendre les microservices : un guide pour le développeur monolithique, par Layla Porter

Libérer la puissance du développement multiplateforme avec Avalonia UI et JetBrains Rider, par Mike James

Difficultés cachées de l'implémentation du débogueur pour les applications .NET WASM, par Andrii Rublov

Sérialisation JSON haute performance avec la génération de code sur C# 11 et .NET 7.0, par Ian Griffiths

Le dictionnaire .NET le plus rapide... avec F#, par Matthew Crews

xUnit étendu - de meilleurs tests avec xUnit, par Daniel Ward

Détails des présentations

Cette année, l'événement en ligne gratuit JetBrains .NET Day Online ’23 aura lieu le 26 septembre et réunira 10 intervenants de la communauté qui partageront leur connaissance et leur passion du développement .NET. JetBrains vous invite à les rejoindre pour 11 heures de présentations avec de nombreuses sessions de démos et des conseils d’experts pour les développeurs de tous niveaux d’expérience.Comment recréer un jeu classique des années 90 avec .NET et F# en utilisant les mêmes techniques pour le faire fonctionner nativement à la fois sur desktop et dans le navigateur.OpenTelemetry est rapidement devenu la norme de l'industrie pour la traçabilité distribuée, la journalisation et les métriques. Son adoption généralisée dans l'industrie, y compris dans l'écosystème .NET, en a fait un jeu d'enfant à utiliser dans vos applications. Cependant, des systèmes plus vastes et plus complexes introduisent des défis qui nous obligent à renforcer notre compréhension de l'observabilité, à aligner nos objectifs en matière d'observabilité et à mieux comprendre les capacités complètes du projet OpenTelemetry.Nous devons comprendre comment choisir le bon signal d'observabilité pour chaque cas d'usage, appliquer un ensemble de bonnes pratiques à la télémétrie que nous collectons, gérer les coûts grâce à différentes stratégies d'échantillonnage, et sélectionner l'architecture optimale en utilisant le collecteur OpenTelemetry. Dans cette session, vous allez apprendre les bonnes questions à poser et acquérir une compréhension plus approfondie des options disponibles dans le domaine de l'observabilité pour devenir plus efficace dans l'espionnage de vos systèmes.La collecte de journaux, de traces et de métriques dans les applications .NET est devenue plus facile récemment. Avec le support de l'instrumentation automatique et un nombre croissant de bibliothèques commençant à générer des signaux de télémétrie, il est plus facile que jamais de construire des logiciels observables.L'instrumentation manuelle de votre logiciel existant peut cependant être fastidieuse. Au lieu de passer un temps précieux à le faire, et s'il était possible de confier cela au compilateur Roslyn ?Rejoignez Denis dans une session de codage amusante, où vous allez automatiser le processus d'instrumentation de votre base de code en utilisant les générateurs de code source Roslyn. Vous allez implémenter un modèle de conception structurel bien connu en utilisant des générateurs de code source incrémentaux et une touche d'OpenTelemetry.Entity Framework Core est excellent pour effectuer des opérations CRUD, mais saviez-vous que vous pouvez également aller au-delà des requêtes relationnelles de base ? Par exemple, avez-vous besoin de stocker et d'interroger des données non structurées dans des documents JSON ? Avez-vous des données hiérarchiques que vous souhaitez interroger avec EF Core ? Êtes-vous tenu de conserver des informations historiques sur les données qui ont été modifiées, voire même supprimées ? Si vous avez répondu "Oui" à l'une des questions ci-dessus, c'est la présentation que vous ne devez pas manquer.Dans cette session, vous verrez comment atteindre les objectifs susmentionnés avec EF Core. Plus précisément, Giorgi Dalakishvili va vous guider et vous montrer comment utiliser EF Core pour les documents JSON, comment utiliser des tables temporelles pour conserver l'historique complet de vos données et comment interroger des données hiérarchiques avec EF Core 8.Les développeurs travaillant avec EF Core apprendront à stocker des données dans des colonnes JSON et comment ils peuvent facilement parcourir les données JSON avec la syntaxe familière des requêtes LINQ. Vous verrez comment filtrer et trier les résultats en fonction des éléments du document JSON, projeter des éléments à partir du JSON, et même mettre à jour le document JSON. De plus, vous verrez comment les tables temporelles peuvent stocker toutes les données historiques et à quel point il est simple de rechercher des enregistrements historiques avec EF Core. Enfin, l'animateur de la session va vous montrer comment interroger des données hiérarchiques avec la prochaine version d'EF Core 8. Ce sera donc une session riche en démonstrations où vous allez découvrir les fonctionnalités d'EF Core et être en mesure de pouvoir les utiliser immédiatement après la session.L'architecture microservices a été largement discutée, tout comme les raisons pour lesquelles vous devriez passer à cette architecture (et pourquoi vous ne devriez pas le faire). Si vous avez déjà décidé de passer des développements monolithiques aux microservices, le processus peut vous sembler un peu intimidant. En tant que développeur, quels sont les aspects auxquels vous devriez prêter attention ? Que signifient tous les termes techniques ? Comment les services communiquent-ils entre eux ?Dans cette session, Layla Porter vous montrera comment commencer avec l'architecture microservices, en répondant à ces questions et à bien d'autres. Vous allez examiner le projet Tacky Tacos, construit avec ASP.NET 6, et explorer comment tout le processus s'assemble du point de vue du développement.Vous devriez quitter la session avec la confiance nécessaire pour commencer immédiatement le développement de votre propre application de microservices.Rejoignez Mike pour plonger dans le monde passionnant du développement .NET multiplateforme, alimenté par Avalonia UI et JetBrains Rider ! Cette session vise à démontrer comment Avalonia UI vous permet de créer des applications élégantes et modernes qui s'exécutent parfaitement sur Windows, macOS, Linux, iOS, Android et WebAssembly. Après avoir discuté d'Avalonia UI, Mike montrera comment revitaliser les anciennes applications WPF et les faire fonctionner sur macOS et Linux en utilisant Avalonia XPF et JetBrains Rider.Que vous soyez un développeur .NET expérimenté ou que vous commenciez tout juste votre parcours, cette session est votre billet pour embrasser l'avenir du développement multiplateforme.L'implémentation de l'infrastructure de débogage pour les applications .NET (Blazor) WebAssembly est un défi en raison de son environnement d'exécution unique. Dans cette présentation, vous allez plonger profondément dans les difficultés cachées de l'implémentation frontend du débogueur EDI pour les applications .NET WASM.Vous allez commencer par une vue d'ensemble de l'anatomie de l'exécution des applications Blazor WASM, en passant en revue Debug Proxy. Vous allez ensuite comparer le débogage .NET régulier avec le débogage Blazor et faire une introduction à l'infrastructure de débogage Rider. Ensuite, vous allez discuter des étapes de l'initialisation de la session de débogage, y compris l'utilisation du protocole CDP (Chrome DevTools Protocol). Vous allez également aborder les points d'arrêt et l'évaluation. Enfin, il y aura une brève discussion sur le rechargement à chaud, comment cela fonctionne, et comment il est pris en charge du côté de l'EDI.Cette présentation est essentielle pour les développeurs .NET travaillant avec Blazor WASM et pour toute personne intéressée à comprendre les complexités du débogage des applications .NET WASM.Dans cette présentation, vous verrez comment les fonctionnalités ajoutées aux versions récentes de C# peuvent améliorer considérablement l'analyse et la génération de données JSON par rapport aux mécanismes de manipulation JSON .NET établis depuis longtemps. Vous verrez comment utiliser des techniques de mémoire hautes performances et comment les générateurs de code peuvent réduire les surcharges d'exécution. Cette présentation va permettre d'explorer le compromis entre la maximisation des performances et la facilité d'utilisation, et vous montrer comment choisir entre les différentes options disponibles dans les applications .NET modernes.Vous allez apprendre ce qu'il faut pour écrire le dictionnaire le plus rapide pour .NET. Plus rapide que .NET Dictionary, plus rapide que FrozenDictionary. Vous allez apprendre comment utiliser BenchmarkDotNet, dotTrace et vTune pour ajuster les parties les plus critiques en termes de performances du code et écrire des structures de données optimisées en .NET. Que vous codiez en C#, VB.NET ou F#, vous apprendrez à extraire les performances maximales de .NET.xUnit est l'un des outils de test les plus utilisés pour C#, mais ses capacités complètes sont souvent sous-utilisées. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de conseils ou de documentation pour les développeurs en ce qui concerne les bibliothèques à utiliser avec xUnit ou certaines des fonctionnalités moins courantes de xUnit lui-même, ce qui limite beaucoup son utilisation à l'apprentissage par l'expérience. Cette présentation couvrira quelques conseils et astuces xUnit qui proviennent de cette expérience : vous allez apprendre comment rendre les tests plus faciles à écrire et plus robustes, ainsi que d'autres bibliothèques utiles qui peuvent être utilisées en tandem avec xUnit pour exploiter pleinement son potentiel.Veuillez noter que vous avez la possibilité de suivre certaines des sessions seulement, en fonction de votre disponibilité et des sujets qui vous intéressent le plus. Les présentations seront diffusées en direct sur YouTube et Twitch et vous pourrez poser vos questions aux intervenants ! Les enregistrements de toutes les sessions seront mis à disposition après l’événement.