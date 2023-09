Commentaires pour les notebooks et les rapports

Datalore Enterprise 2023.4 est disponible. Cette version vient avec la prise en charge des commentaires pour les notebooks et les rapports, un nouveau type de licence Viewer, le partage de rapports via des invitations par e-mail, un nouveau type de cellule Export to database, la prise en charge des dossiers SMB/CIFS, ainsi que d'autres améliorations de qualité et corrections de bugs.Précisons que Datalore existe en version community, professionnelle et entreprise. Mais il s'agit ici de la sortie de la version 2023.4 de Datalore Enterprise. Cette version est extrêmement riche en fonctionnalités que nous présentons dans la suite.Datalore Enterprise 2023.4 introduit une fonctionnalité bêta qui améliore la collaboration en équipe : vous pouvez désormais ajouter des commentaires aux cellules des notebooks et des rapports. Les commentaires ajoutés dans le rapport seront synchronisés avec les cellules correspondantes dans les notebooks, assurant un flux de commentaires transparent. Lorsque vos discussions arrivent à leur terme, il vous suffit de marquer le commentaire pertinent comme résolu pour clore la conversation.Veuillez noter que les notifications de commentaires et les mentions dans le texte ne sont pas actives dans la version bêta, bien qu'il est prévu qu'elles soient implémentées dans la prochaine version.Vous pouvez désormais créer des comptes Viewer pour accorder l'accès à des rapports, des notebooks et des espaces de travail spécifiques. Les utilisateurs disposant d'une licence Viewer peuvent exécuter tous les rapports qui leur sont accessibles, mais ils ne peuvent pas partager de contenu, créer de nouveaux notebooks ni cloner des notebooks existants.Renforcez la sécurité du partage de rapports avec les invitations par e-mail. Cette nouveauté vous permet d'envoyer des invitations par e-mail à des personnes spécifiques, y compris aux utilisateurs disposant d'une nouvelle licence Viewer, garantissant ainsi que l'accès est limité uniquement aux personnes que vous invitez.Utilisez des cellules SQL pour interroger facilement des dataframes en 2D et des fichiers CSV à partir de documents attachés, comme vous le feriez avec des bases de données. Parcourez simplement les dataframes de votre notebook, choisissez-en un et utilisez-le comme source pour les cellules SQL. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez fusionner des données provenant de différentes sources dans un seul dataframe à l'aide de SQL ou décomposer des requêtes complexes en une séquence de cellules SQL.Vous pouvez désormais cloner les connexions à la base de données d'un espace de travail à un autre, éliminant ainsi la nécessité de configurations répétitives. Gagnez du temps en copiant simplement les paramètres, en excluant les informations d'identification. Vous avez également la possibilité de sélectionner plusieurs espaces de travail en même temps.Exportez des dataframes directement vers une base de données à partir de votre notebook. Personnalisez l'exportation en choisissant le dataframe, la base de données cible, le schéma et la table. De plus, vous pouvez profiter de la fonction de planification et automatiser les exportations. La compatibilité des données est maintenue, et en cas de problème, des messages d'erreur clairs vous guideront vers une solution.Pendant la phase bêta, cette fonction est limitée aux tables existantes et ne permet que l'ajout de données. De plus, elle ne propose pas encore une logique avancée pour la correspondance de schémas.Vous pouvez désormais activer un mode full-width (pleine largeur) pour étendre la zone d'édition des cellules, offrant une toile plus large pour vos tâches de codage et d'analyse de données. Vous pouvez profiter de la flexibilité de basculer entre les modes standard et full-width selon vos préférences, optimisant ainsi l'espace de travail pour vos tâches.Les propriétaires de rapports et de notebooks peuvent désormais permettre aux collaborateurs de télécharger des fichiers CSV, TXT ou image à partir de leurs machines locales. Définissez les types de fichiers et les limites de taille pour intégrer facilement le téléchargement de fichiers dans votre flux de travail.Vous pouvez ajouter le stockage SMB/CIFS à votre espace de travail via la vue système de fichiers ou directement depuis l'interface du notebook. Vous pouvez accéder au contenu du dossier SMB et le modifier sans quitter l'environnement du notebook.