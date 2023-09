Problèmes gênants pour les utilisateurs

Refactorisations

- Bien qu'il soit tout à fait vrai que vous devez réfléchir aux paramètres d'une fonction avant de l'écrire, il arrive parfois que l'ajout d'une nouvelle variable soit une décision prise sur le moment. Dans ce cas, il serait intéressant de pouvoir l'ajouter à la déclaration de la fonction en un simple clic. C'est quelque chose qui sera possible dans la prochaine version. Intention d'action Replace if-else with switch - Cette amélioration est assez simple. Parfois, une instruction if commence à s'allonger et à contenir de plus en plus de contrôles. À mesure qu'elle devient plus complexe, la maintenance de ce code devient vraiment compliquée. Laisser l'EDI faire ce travail en la remplaçant par une instruction switch peut être une bonne idée, car cela signifie que vous n'aurez plus à garder tout le contexte en tête.

Assistant IA pour les utilisateurs de Go

Write documentation - Lorsque vous êtes en train de coder, parfois vous ne voulez pas risquer de perdre votre élan pour écrire quelques lignes de commentaires. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez générer de la documentation pour une fonction ou tout autre portion de code en seulement quelques clics.



Rename - JetBrains comprend à quel point le choix des noms peut être difficile. C'est pourquoi l'Assistant IA sera en mesure de fournir de nombreuses options de noms basées sur votre code.



Explain regex - Les expressions régulières sont généralement considérées comme difficiles à lire. Pourquoi ne pas simplement demander à l'Assistant IA de vous donner un indice sur ce qui se passe sous le capot ? C'est ce que JetBrains veut permettre avec cette fonctionnalité. Cela permettra donc aux développeurs de se sentir plus à l'aise en utilisant la puissance des expressions régulières.

Profilage

C'est en fin juillet que JetBrains a publié GoLand 2023.2, la deuxième mise à majeure de l'année de GoLand, son EDI visant à fournir un environnement ergonomique pour le développement en Go. GoLand 2023.2 a amélioré l'intégration avec les modules Go et fourni des refactorisations pour la migration des paramètres de fonctions vers les récepteurs de méthodes et inversement. Cette version a également amélioré la prise en charge de errors.Is et errors.As. Vous y trouverez aussi le nouveau plugin AI Assistant, l'intégration de GitLab et le plugin Kafka. Des améliorations ont également été apportées à l'intégration de Docker et au plugin Kubernetes.JetBrains partage maintenant ses plans pour la prochaine mise à jour majeure de GoLand. Et cette fois, l'éditeur de logiciels pour développeurs a décidé de ne pas se concentrer sur des domaines spécifiques, mais de peaufiner l'ensemble de l'EDI. Ce travail comprend un peu de maintenance et la résolution de problèmes plus anciens. Il y a également bien d'autres domaines couverts dans sa feuille de route, de l'Assistant IA aux refactorisations en passant par les performances et les tests. Examinons de plus près chacune des nouveautés et améliorations attendues.Tout d'abord, JetBrains travaille sur quelques améliorations tant attendues pour faciliter la vie des développeurs.Les refactorisations font partie des fonctionnalités les plus appréciées de GoLand. Dans la version 2023.3, JetBrains prévoit d'y apporter plusieurs améliorations importantes :Si vous avez entendu parler de l'arrivée de l'Assistant IA dans les EDI JetBrains, sachez que l'équipe de GoLand va l'adapter aux besoins des utilisateurs de Go. Voici une liste de fonctionnalités que JetBrains prévoit d'implémenter dans la version 2023.3 :Les tests et le profilage sont des parties cruciales de la routine d'un développeur et JetBrains travaille donc pour les rendre aussi pratiques que possible dans GoLand :On peut noter encore que JetBrains effectue beaucoup de refactorisations internes et de maintenance de code pour rendre GoLand plus maintenable, stable et rigoureusement testé.Il est aussi important de souligner que l'équipe de GoLand s'efforce toujours d'améliorer la vie des développeurs Go, mais certaines tâches peuvent s'avérer plus compliquées que prévu. C'est pourquoi JetBrains ne peut pas garantir que chacune des fonctionnalités mentionnées ici sera incluse dans la version 2023.3 de GoLand, mais y travaillera pour que ce soit le cas.