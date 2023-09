Fonctionnalités de RustRover

L'analyse à la volée : une détection rapide des erreurs et des retours en temps réel pour un débogage efficace.





Une expérience prête à l'emploi : les développeurs peuvent commencer à coder immédiatement, sans avoir à configurer RustRover en partant de zéro ni à installer de plugins supplémentaires.





La saisie semi-automatique et l'analyse permissive : les programmeurs reçoivent des suggestions de code intelligentes, y compris dans des contextes non conventionnels, ce qui accroît leur productivité.





Une intégration avancée des tests unitaires : les développeurs peuvent facilement effectuer des tests, relancer les tests ayant échoué et résoudre les erreurs rapidement.





Une fonctionnalité de Code Insight complète : les utilisateurs acquièrent une compréhension approfondie du code et de sa structure et ont accès à des exemples de code qui optimisent le développement.





Une prise en charge étendue de la chaîne d'outils Rust : les programmeurs disposent de tous les outils nécessaires pour coder efficacement, notamment de Rust Compiler.





Une intégration VCS complète : la prise en charge intégrée de GitHub et de Git facilite la collaboration et le contrôle de version.





La prise en charge des technologies frontend et des bases de données : les développeurs peuvent facilement créer de nombreux types d'applications, sans avoir à utiliser d'autres outils.

« Quand proposerez-vous un EDI pour Rust ? ». Cette question a souvent été posée à JetBrains.Comme beaucoup d’entre vous le savent, JetBrains fournissait déjà une prise en charge de Rust via un plugin pour IntelliJ IDEA et CLion depuis plusieurs années, mais les utilisateurs continuaient de demander un EDI spécifiquement dédié à Rust et à son écosystème, et offrant des fonctionnalités comparables à celles de ses autres EDI.Eh bien, cela est désormais une réalité, car l'éditeur de logiciels pour développeurs, annonce le lancement de RustRover, son environnement de développement intégré (EDI) dédié au langage de programmation Rust.RustRover se distingue en combinant de façon transparente une assistance au codage avancée et une chaîne d'outils intégrée, qui aident les développeurs Rust à créer des applications et des services plus efficacement.Le nouvel EDI de JetBrains fournit des retours d'informations en temps réel et des suggestions de code intelligentes, simplifie la gestion de la chaîne d'outils et favorise une collaboration transparente. Il améliorant ainsi l'expérience de codage avec Rust quel que soit le niveau de compétence des développeurs. Ses principales fonctionnalités incluent :Rust est aujourd'hui l'un des langages de programmation les plus appréciés, avec une communauté de plus de 2,8 millions de développeurs, mais sa complexité et sa longue courbe d'apprentissage constituent encore des freins à son adoption. JetBrains a créé RustRover, un EDI qui simplifie l'expérience de codage avec Rust, afin de permettre aux développeurs de surmonter ces problèmes et de bénéficier pleinement du potentiel du langage. En offrant une large gamme de fonctionnalités spécifiquement conçues pour Rust, RustRover atténue la complexité du langage et aide les développeurs à tirer parti de ses avantages.« Avec RustRover, nous répondons à l'évolution des besoins des développeurs sur un marché en croissance rapide, qui a vu l'écosystème Rust monter en puissance : 56 % des développeurs que nous avons interrogés ont commencé à utiliser Rust au cours des 6 derniers mois », explique Vitaly Bragilevsky, Developer Advocate de RustRover. « En combinant une assistance au codage avancée et des capacités de chaîne d'outils intégrées, notre EDI permet aux développeurs de naviguer plus efficacement dans cet environnement en plein développement et de contribuer à la florissante communauté Rust. »JetBrains vous invite à rejoindre le programme d’accès anticipé (EAP) de RustRover afin de l’essayer gratuitement. Vos retours d’expérience seront pris en compte pour améliorer le produit et JetBrains effectuera des mises à jour régulières afin qu’il réponde au mieux à vos besoins. L’utilisation de RustRover restera gratuite pendant toute la phase d’essai publique, puis JetBrains proposera un modèle de licence pour son lancement commercial.Avec l’augmentation du nombre d’utilisateurs du plugin Rust, JetBrains a reçu de plus en plus de demandes de fonctionnalités. L'éditeur de logiciels pour développeurs a alors décidé d’investir afin de pouvoir offrir une prise en charge avancée de Rust et a constitué une équipe dédiée au développement de RustRover. À l’issue du programme d’accès anticipé, l’utilisation de RustRover en tant qu’EDI autonome ou dans le cadre du All Products Pack sera payante. JetBrains prévoit de lancer la version payante de RustRover avant septembre 2024.Le plugin open source existant, sur lequel JetBrains travaille depuis plusieurs années, a servi de socle pour le développement de RustRover. Ce plugin restera open source et disponible gratuitement sur GitHub et sur la Marketplace de JetBrains, mais à l’avenir, l'entreprise va concentrer ses efforts sur RustRover, dont le code source est fermé. JetBrains fera tout son possible pour maintenir la compatibilité du plugin open source avec les prochaines versions de ses EDI, mais ne corrigera plus les bugs et n’y ajoutera plus de nouvelles fonctionnalités. Les tickets concernant Rust ouverts sur GitHub ont déjà été importés dans son outil de suivi des tickets dédié à RustRover.Les fonctionnalités de RustRover peuvent être installées en tant que plugin dans IntelliJ IDEA Ultimate. Pendant la phase de préversion, il sera également possible d’installer le plugin dans CLion. Cependant, JetBrains ne peut pas confirmer que cela sera toujours le cas par la suite, car à ce stade, l'entreprise ne sait pas si les utilisateurs auront toujours besoin du plugin.JetBrains est convaincu que l’écosystème et la communauté Rust vont poursuivre leur croissance et c’est pourquoi l'éditeur de logiciels pour développeurs a fait le pari de lancer RustRover. JetBrains a également rejoint la Rust Foundation afin de contribuer au soutien et au développement de la communauté Rust.