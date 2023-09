Comment fonctionne Ask AI ?

Exemple de génération de code



Générer du code avec Ask AI dans Datalore

Exemple de modification de code



Modifier le code avec Ask AI dans Datalore

Quels avantages offre l’utilisation d’Ask AI ?

Gain de temps : Ask AI vous permet de générer rapidement du code pour les tâches routinières, vous avez ainsi plus de temps à consacrer aux tâches complexes.

Modification du code : Ask AI vous aide à modifier du code existant plus efficacement.

Intégration : Ask AI s’intègre de façon transparente avec Python, R et SQL, pour la prise en charge de vos tâches d’analyse et de visualisation des données et de machine learning.

Aide à l’apprentissage : si vous débutez dans le codage ou avec un langage de programmation spécifique, Ask AI vous accompagne dans votre progression en vous aidant à vous améliorer.

Disponibilité et consentement des utilisateurs

Partage et contrôle des données

Spécifier quelles données peuvent être envoyées au LLM dans Datalore

Retours d’expérience

JetBrains annonce l’introduction de la fonctionnalité Ask AI dans Datalore. Cette nouvelle fonctionnalité vise à simplifier le codage en Python, R et SQL, en prenant en charge la génération et la modification de code sur la base de commandes simples en langage naturel.L’exécution des fonctionnalités d’IA est effectuée par le service JetBrains AI, qui vous connecte de façon transparente à différents grands modèles de langage (LLM), et vous donne accès à des fonctionnalités d’IA dans les produits JetBrains. Pour le moment, Datalore prend seulement OpenAI, mais JetBrains prévoit d'inclure d’autres fournisseurs et plusieurs modèles de plus petite taille créés par l'entreprise elle-même par la suite.Actuellement, la fonctionnalité Ask AI est accessible à tous les utilisateurs de Datalore, dans le cadre de la version publique de la plateforme, mais son utilisation sera ensuite réservée aux titulaires d’un abonnement payant.Au lieu d’écrire manuellement du code, vous pouvez simplement saisir vos requêtes et Ask AI les convertira en code exécutable en Python, R ou SQL. Cette fonctionnalité est conçue pour vous simplifier la tâche et accroître votre efficacité. Pensez toutefois à vérifier le code généré ou modifié avant de l’utiliser pour vous assurer qu’il répond à vos exigences.Voyons plus en détail ce que cette fonctionnalité peut vous apporter à travers quelques exemples pratiques.Imaginons que vous soyez un botaniste qui étudie les différentes variétés d’iris et leurs caractéristiques et que vous vouliez créer des diagrammes de corrélation entre ces variétés sur la base de leurs attributs.Il vous suffit de dire à Ask AI de « créer des diagrammes de corrélation entre les variétés » et le LLM vous fournira le code Python requis pour produire ces diagrammes.Le code Python ainsi généré importera les bibliothèques nécessaires, lira les données sur les variétés à partir d’un fichier CSV et créera les diagrammes de corrélation. Le résultat vous aidera à visualiser les relations et les dépendances entre plusieurs variétés d’iris en fonction de leurs attributs.Supposons maintenant que vous souhaitiez modifier les couleurs utilisées dans ces diagrammes de corrélation. Ask AI vous permet d’obtenir ce type de personnalisation très facilement. Demandez-lui simplement de « remplacer les couleurs par du violet, du vert et du jaune ». Cela modifiera le code existant afin de créer un diagramme avec la palette de couleurs souhaitée.Avec cette simple modification des couleurs, les diagrammes de corrélation mettent plus clairement en exergue la force des relations entre les variétés d’iris. Grâce à Ask AI, vous pouvez désormais personnaliser facilement les visualisations pour améliorer la représentation de vos données et en retirer des informations utiles.Votre temps est précieux alors que le codage peut être complexe. En utilisant Ask AI, vous bénéficierez des avantages suivants :Si Ask AI est disponible dans votre pays, ce qui devrait être le cas sauf peut-être pour les utilisateurs dans quelques pays spécifiques, vous devrez accepter ses conditions générales d’utilisation. Votre consentement est requis pour des raisons de transparence et confidentialité des données.JetBrains vous encourage à essayer la fonctionnalité Ask AI dès que possible, pendant qu’elle est encore accessible à tous, car par la suite elle sera uniquement disponible dans le cadre de ses forfaits payants.Lorsque vous utilisez les fonctionnalités d’IA, Datalore envoie vos requêtes et votre code au fournisseur du LLM. Cela concerne principalement les prompts que vous saisissez, mais cela peut également inclure d’autres éléments, telles que des parties de votre code, les types de fichiers et les frameworks utilisés. Ces éléments donnent des informations contextuelles supplémentaires au LLM.Pour vous donner davantage de contrôle, JetBrains vous permet de préciser quelles données peuvent être transmises au LLM. Vous pouvez choisir quelles informations vous acceptez de partager pour chacune de vos requêtes. Pour ce faire, cliquez sur l’icône d’engrenage puis sur With review.Vous trouver plus d'informations sur le site web de JetBrains sur la façon dont l'entreprise gère la collecte de données.Votre avis compte pour JetBrains. Si vous souhaitez lui faire part de suggestions d’amélioration pour Ask AI ou de demandes de fonctionnalités spécifiques, veuillez utiliser le formulaire dédié qui se trouve dansJetBrains vous invite à essayer la fonctionnalité Ask AI dès aujourd’hui. N’oubliez pas de vérifier sa disponibilité dans votre pays et d’accepter les conditions générales avant toute utilisation.