Prise en charge des langages et analyse de code

Nouvelle apparence pour les conseils d'insertion (inlay hints)

Fenêtre d'outil de débogage LINQ

Développement web

Tests unitaires

Assistant IA

Décompileur

Vérification grammaticale

Il y a un mois que JetBrains a publié la version 2023.2 de ReSharper, son extension Visual Studio pour les développeurs .NET. ReSharper 2023.2 a amélioré la prise en charge de C# et apporté de nouvelles inspections pour travailler avec les fonctions locales et les chaînes brutes, ainsi que pour résoudre les problèmes courants liés à Entity Framework. Cette version a également introduit la prise en charge des refactorisations C++ et de nouvelles fonctionnalités C++20 et C++23. Parmi les fonctionnalités qui ont fait leurs débuts dans ReSharper 2023.2, on trouve la possibilité de créer et de naviguer facilement dans les tests unitaires, le mode de débogage prédictif et le nouvel AI Assistant.JetBrains dévoile maintenant ses plans pour ReSharper 2023.3. Avant d'entrer dans le vif du sujet, précisons que cette feuille de route est provisoire et sujette à modification en fonction des priorités de JetBrains, des ressources disponibles et des développements dans la sphère .NET. Certaines fonctionnalités devront donc peut-être être reportées pour une prochaine version. Cela dit, voici ce que JetBrains prévoit pour la prochaine version majeure de ReSharper.Pour ReSharper 2023.3, JetBrains va travailler pour étendre la liste des fonctionnalités C# 12 prises en charge, notamment les constructeurs primaires, les expressions de collection, les tableaux inline, les paramètres ref en lecture seule, entre autres.La dernière version de ReSharper a vu l'ajout de plusieurs nouvelles inspections et correctifs rapides pour les problèmes courants liés à Entity Framework. Avec la prochaine version, JetBrains compte aller encore plus loin avec des inspections axées sur Entity Framework. ReSharper 2023.3 devrait être en mesure de détecter les utilisations de méthodes non prises en charge par la technologie. ReSharper identifiera également les utilisations de méthodes qui pourraient potentiellement entraîner des exceptions du runtime dans le contexte Entity Framework en raison de l'absence de leur implémentation côté client.Une autre nouveauté passionnante de ReSharper 2023.3 est l'introduction de diagrammes de relations entre entités (ERD). Les ERD dans ReSharper fourniront une représentation visuelle du modèle de base de données, des relations entre les entités, ainsi que des informations d'analyse du modèle de base de données. Vous pourrez également utiliser les diagrammes pour accéder aux fichiers contenant des entités spécifiques.Comme annoncé dans sa dernière feuille de route, JetBrains s'est engagé à améliorer considérablement l'expérience et l'interface utilisateur de ReSharper. L'un des changements que vous remarquerez avec la prochaine version concerne les conseils d'insertion. JetBrains a mis à jour l'apparence des conseils qui étaient presque trop subtile pour être remarquée et l'a alignée sur la nouvelle interface utilisateur.Le débogueur de ReSharper va bénéficier d'une nouvelle fonctionnalité intéressante : la fenêtre d'outil. Cela vous permettra de modifier une expression LINQ et d'en vérifier le résultat sans avoir à redémarrer le processus de débogage. Vous pourrez également comparer les résultats modifiés et non modifiés.Pour ReSharper 2023.3, JetBrains concentre ses efforts sur l'amélioration de la prise en charge de Razor et Blazor. L'éditeur de logiciels pour développeurs a également beaucoup de travail à accomplir dans le domaine de l'analyse de code.Le test à distance arrive dans ReSharper. Oui, vous avez bien lu ! Pour ReSharper 2023.3, JetBrains travaille pour rendre possible le lancement de tests dans des environnements distants, tels que des conteneurs Docker.L'éditeur de logiciels pour développeurs travaille également à améliorer les capacités de création et de navigation de tests unitaires introduites dans la dernière version majeure. En plus de corriger les imperfections de l'expérience utilisateur existante, JetBrains travaille sur l'ajout de l'option de génération des tests eux-mêmes à l'aide de l'assistant IA.Il s'agit de la fonctionnalité la plus discutée de ReSharper 2023.2. JetBrains continue à perfectionner la manière dont l'assistant IA recueille et traite les informations contextuelles de votre solution. L'objectif est de rendre votre assistant IA plus perspicace, en augmentant la précision de ses suggestions.L'expérience et l'interface utilisateur seront également affinées avec une meilleure représentation des extraits de code dans le champ d'entrée et une meilleure navigation au clavier. JetBrains travaille également à la mise en place d'une bibliothèque de prompts personnalisés - la possibilité pour vous de créer des prompts de modèle pertinents pour vos projets spécifiques.La fonctionnalité de comparaison des assemblies, que JetBrains a introduite dans ReSharper 2023.2, s'enrichit de deux autres options de comparaison :et. JetBrains prévoit également de déployer la possibilité de comparer les packages NuGet, les dossiers et les fichiers .zip référencés par les assemblies. Ces fonctionnalités seront disponibles dans la fenêtre Assembly Explorer de ReSharper et dans la version autonome de dotPeek.Cela fait longtemps que cette fonctionnalité est attendue, mais JetBrains s'approche enfin de la ligne d'arrivée avec l'implémentation du nouveau correcteur orthographique - JetBrains Grazie.