C'est en fin juillet que JetBrains a publié la version 2023.2 de Rider, son EDI .NET multiplateforme. Rider 2023.2 a amélioré la prise en charge de C# et apporté de nouvelles inspections pour travailler avec les fonctions locales et les chaînes brutes, ainsi que pour résoudre les problèmes courants liés à Entity Framework. JetBrains a aussi apporté plusieurs améliorations à l'interface utilisateur et finalisé le nouvel aspect de l'EDI afin de le rendre plus esthétique, moderne et hautement personnalisable. Le développement de jeux avec Rider a reçu un nouveau coup de boost significatif avec, entre autres, des mises à jour de la fonctionnalité DOTS et l'optimisation de l'indexation des Blueprints pour Unreal Engine. Notons que Rider 2023.2 est également la première version de l'EDI à offrir des fonctionnalités assistées par IA via le plugin JetBrains AI Assistant.JetBrains dévoile maintenant ses plans pour Rider 2023.3. Gardez toutefois à l'esprit que ces plans sont toujours sujets à changement et que certaines fonctionnalités et certains correctifs peuvent devoir être reportés à une version ultérieure. Cela dit, voici ce que JetBrains prévoit pour la prochaine version majeure de Rider.Travailler sur l'amélioration de l'expérience utilisateur et l'optimisation de divers workflows de développement a toujours été une priorité pour l'équipe JetBrains, et la prochaine version ne fera pas exception. JetBrains prévoit en effet toute une série de mises à jour en matière d'UX/UI pour vous. Voici quelques-unes d'entre elles :L'écran de bienvenue de l'EDI affichera désormais toutes les branches individuelles du projet sur lequel vous travaillez, vous permettant de naviguer rapidement et facilement vers la bonne branche.Cette fonctionnalité pratique existe depuis un certain temps, mais sa découvrabilité était trop faible par rapport à son utilité. Avec la prochaine version de Rider, JetBrains va activer par défaut, pour tous les utilisateurs, la possibilité d'attribuer des couleurs à différents types de fichiers et de voir ces couleurs dans les onglets de l'éditeur. Vous pourrez distinguer les fichiers du projet, les fichiers hors projet et les tests en un coup d'œil, à la fois dans l'Explorateur de solutions et à l'intérieur de l'éditeur.Le boutondans la barre d'outils principale sera remplacé par un boutonpendant le débogage.La boîte de dialogue de création de nouvelle solution (New Solution) arrive enfin dans Rider après un cycle de développement supplémentaire pour la peaufiner.Rider 2023.3 vous permettra de créer rapidement et facilement des filtres de solutions (fichiers .slnf). L'utilisation de filtres de solutions peut vous aider à adapter la vue de projet de votre EDI au contexte spécifique dans lequel vous travaillez, ce qui facilite la gestion de projets volumineux et complexes.Les améliorations prévues pour le débogueur constituent un véritable ensemble de fonctionnalités de base pour la prochaine version majeure. Voici quelques-unes d'entre elles :Depuis la sortie du mode débogage prédictif dans ReSharper 2023.2, JetBrains a été submergé de questions sur sa disponibilité dans Rider. Si vous l'attendez, soyez assuré que l'implémentation de cette fonctionnalité est l'une des principales priorités de JetBrains.Il est important de mentionner, cependant, que l'introduction des capacités de débogage prédictif dans Rider n'est pas aussi simple que de les "copier-coller" depuis ReSharper, étant donné que Rider repose également sur la plateforme IntelliJ. Cela signifie que ça pourrait prendre un peu plus de temps à JetBrains pour implémenter l'ensemble complet de fonctionnalités. Cette complexité d'implémentation comporte un avantage : l'analyse de Rider pendant le débogage ira encore plus en profondeur, en évaluant le code généré automatiquement, les lambdas et les méthodes d'appel. Les évaluations seront également strictement pures, ce qui signifie qu'il n'y aura pas d'effets secondaires.Cette fonctionnalité très demandée arrive dans Rider 2023.3. Pouvoir évaluer le temps nécessaire au débogueur pour exécuter le code entre deux points d'arrêt peut être un outil de débogage précieux. Si vous constatez que ce temps est excessivement long, cela peut indiquer des problèmes de performances dans votre code. La nouvelle fonctionnalité vous indiquera où une refactorisation est nécessaire.Le visualiseur de collections de données qui arrive dans Rider 2023.3 vous permettra d'inspecter visuellement des structures de données complexes telles que des tableaux et des listes à l'aide de vues interactives en arbre et en table. Vous pourrez filtrer, trier et même modifier les données en temps réel, ce qui vous offre une meilleure compréhension de vos collections lors du débogage.C'est une autre fonctionnalité de ReSharper qui fera son chemin dans Rider avec la prochaine version. Les diagrammes de dépendance de type sont des représentations graphiques montrant les relations et les dépendances entre différents types (classes, structures, interfaces et modules) dans une solution. L'étude des diagrammes de dépendance de type peut vous donner un aperçu de la manière dont différents types dans le code interagissent les uns avec les autres, ce qui permet une meilleure compréhension de la conception du projet, facilite la maintenance, et offre une meilleure clarté lors du débogage.En plus de la fonctionnalité assembly diff introduite dans ReSharper 2023.2 et qui permet d'obtenir une comparaison détaillée de deux assemblies, Rider 2023.3 va également permettre de comparer les packages NuGet, les dossiers et les fichiers ZIP référencés dans les assemblies.La bonne nouvelle pour les développeurs de jeux est que JetBrains a signé des accords avec tous les principaux fabricants de consoles de jeux. Avec certains des kits de développement déjà disponibles, JetBrains commence maintenant le développement d'une prise en charge spécifique à chaque console. Bien que JetBrains ne soit pas en mesure de faire une promesse pour Rider 2023.3, l'éditeur de logiciels pour développeurs espère livrer le premier lot de fonctionnalités en 2024.Entre-temps, JetBrains aimerait également savoir quelles fonctionnalités vous intéresse le plus, en plus du débogage sur console. N'hésitez donc pas à lui faire des suggestions.Dans Rider 2023.2, JetBrains a livré une grosse mise à jour pour la prise en charge des shaders. La prochaine version offrira encore plus de fonctionnalités pour travailler avec les shaders, y compris une meilleure prise en charge des branches de préprocesseur en HLSL. De plus, JetBrains va continuer à améliorer la prise en charge de l'UI Toolkit avec des mises à jour pour USS, et la complétion de code pour les noms de UIElement dans les requêtes C# arrive. Enfin, l'éditeur de logiciels pour développeurs va implémenter davantage de fonctionnalités pour le débogueur, y compris des mises à jour pour les présentateurs des types spécifiques à Unity.La majeure partie des efforts de JetBrains sera consacrée à améliorer votre expérience de travail avec les Blueprints et à améliorer les performances générales.En plus d'un lot de mises à jour de l'Assistant IA que JetBrains prévoit pour ReSharper 2023.3, Rider recevra également d'autres nouvelles fonctionnalités spécifiques, à savoir :Un grand effort sera consacré à l'amélioration de l'expérience de développement à distance, y compris les performances. Une refonte majeure est en cours pour la gestion des analyseurs Roslyn dans Rider.