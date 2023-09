@property

C'est en fin juillet que JetBrains a publié WebStorm 2023.2, la deuxième mise à jour majeure de l'année de son EDI pour les développeurs JavaScript. Cette version est venue avec un bon lot de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Parmi celles-ci, on peut citer une amélioration de la façon dont l'EDI présente les erreurs pour JavaScript et TypeScript, la prise en charge de l'imbrication CSS, la prise en charge du serveur de langages Vue (Volar), une nouvelle interface utilisateur stable et une intégration de GitLab. Les autres nouveautés incluent la prise en charge du protocole LSP pour le développement de plugins, des améliorations concernant Svelte, Preact et SolidJS, et bien plus.Un peu plus d'un mois plus tard, l'éditeur de logiciels pour développeurs dévoile sa feuille de route pour WebStorm 2023.3, la prochaine mise à jour majeure de son EDI.L'un des principaux objectifs de JetBrains avec cette version sera de résoudre les problèmes existants, en particulier ceux liés aux importations de types uniquement, au service TypeScript et aux monorepos. L'éditeur de logiciels pour développeurs va peaufiner les nouvelles fonctionnalités, telles que le formatage d'erreurs amélioré et l'intégration du serveur de langage. JetBrains va également ajouter la prise en charge des fonctionnalités des nouvelles versions des langages et des frameworks qui sont sorties. Des améliorations de performances, notamment pour résoudre les problèmes de blocage d'interface, sont également prévues.Nous présentons dans la suite, avec plus de détail, les principales améliorations prévues pour WebStorm 2023.3.La précédente version a introduit quelques nouvelles fonctionnalités majeures, notamment l'amélioration du formatage des erreurs en TypeScript et JavaScript, ainsi que la prise en charge du serveur de langage pour Svelte et Vue. JetBrains va améliorer et peaufiner ces fonctionnalités au cours de cette version.Le CSS connaît actuellement une renaissance, avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités maintenant prises en charge par les navigateurs. Une des fonctionnalités importantes que JetBrains va inclure est le support de, qui représente l'enregistrement d'une propriété personnalisée dans une feuille de style, permettant la vérification du type de propriété, la définition de valeurs par défaut, et la possibilité de savoir si la propriété doit hériter de valeurs.JetBrains va examiner la résolution de certains problèmes frustrants liés aux importations de types dans WebStorm. L'éditeur de logiciels pour développeurs prévoit d'ajouter une nouvelle option dans les paramètres afin que vous puissiez utiliser les importations de types uniquement dans les déclarations d'importation, quelles que soient les paramètres de. JetBrains va également travailler sur la question de l'ajout de déclarationsJetBrains va étendre sa prise en charge de TypeScript pour traiter les champsdéfinis danspour la fonctionet la navigation, de manière à ce qu'elle fonctionne comme en JavaScript. JetBrains va travailler sur une meilleure prise en charge deet la refactorisation à travers les modules. L'éditeur de logiciels pour développeurs va également permettre la création de fichiersvia l'optionet ajouter la possibilité d'inclure automatiquement des parenthèses pour une lambda à argument unique.JetBrains va retravailler la conception du menu contextueletainsi que les noms de configuration. Cela devrait aboutir à un processus plus convivial car ils ne seront pas créés avec les mêmes noms, ce qui peut être vraiment gênant lorsque vous travaillez avec des monorepos. JetBrains va également offrir une meilleure expérience lorsque vous ouvrez des projets dans un monorepo séparément. C'est un problème que l'éditeur de logiciels pour développeurs cherchait à résoudre depuis un certain temps.JetBrains va continuer à améliorer la prise en charge de Vue 3 en ajoutant trois fonctionnalités très attendues. Les améliorations incluent la résolution et l'autocomplétion des propriétés avec, la prise en charge deet la suggestion automatique d'importer un composant en fonction du nom du composant tel que défini par la fonctionJetBrains va ajouter la prise en charge des nouvelles fonctionnalités à venir d'Angular, telles que, dans WebStorm 2023.3.JetBrains est toujours déterminé à améliorer les performances de WebStorm, et cette version ne fait pas exception. L'éditeur de logiciels pour développeurs examine divers problèmes de performance enregistrés dans son outil de suivi de problèmes.Voici présenté ce que JetBrains prévoit dans WebStorm 2023.3. Précisons toutefois que l'éditeur de logiciels ne garantit pas que ces améliorations seront toutes intégrées dans la prochaine version majeure de son EDI JavaScript, mais y travaillera pour que cela se produise.