Microsoft vient d'annoncer ses plans pour le retrait pour Visual Studio pour Mac.Cette nouvelle peut être un choc pour les développeurs qui vont perdre un outil sur lequel ils avaient l'habitude de compter. Le compte à rebours est lancé, ils ont 12 mois pour effectuer la transition vers une bonne alternative pour le développement de solutions .NET.Si vous recherchez un environnement de développement intégré .NET multiplateforme offrant le même ensemble d'outils puissants et des performances exceptionnelles sur n'importe quel système d'exploitation, alors l'EDI Rider de JetBrains est probablement l'une des meilleures options qui existent actuellement comme en témoignent les développeurs .NET.Rider vous aide à développer des applications .NET, ASP.NET, .NET Core, Xamarin ou Unity sous Windows, macOS ou Linux. Il fournit un support d'édition enrichi et un aperçu de code pour les langages utilisés dans le développement .NET, de C#, VB.NET et F# à la syntaxe ASP.NET Razor, JavaScript, TypeScript, XAML, XML, HTML, CSS, SCSS, JSON et SQL.Pour rendre la transition vers Rider plus facile pour vous, JetBrains annonce une offre spéciale.Vous n'avez pas besoin d'être un utilisateur de Mac pour profiter de cette offre. Elle est valable pour tous les nouveaux abonnements personnels d'un an pour Rider. Mais dépêchez-vous puisque