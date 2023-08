Performance et qualité

La mise en évidence de la syntaxe

La mise en forme du code

Les inspections du code

L'assistance à la saisie qui insère des accolades correspondantes, des guillemets et des points-virgules manquants

C'est en fin juillet que JetBrains a publié CLion 2023.2, la deuxième mise à joure majeure de l'année de son EDI C/C++ multiplateforme. CLion 2023.2 a repensé l'intégration de PlatformIO et amélioré la prise en charge de vcpkg. Cette version est venue avec la fonctionnalité AI Assistant qui a été insérée naturellement dans certains workflows essentiels des utilisateurs de l'EDI. CLion 2023.2 a également amélioré l'expérience du débogage embarqué, à distance, et de bas niveau.Un mois plus tard, JetBrains estime qu'il est temps d'avancer et de commencer à préparer la prochaine version majeure. L'éditeur de logiciels pour développeurs dévoile donc sa feuille de route pour CLion 2023.3 que nous allons présenter ici.Précisons toutefois que ce qui suit est un plan préliminaire et non une promesse ou un engagement. Les tâches peuvent être modifiées ou réorganisées pour diverses raisons. JetBrains ne garantit pas que tous les problèmes énumérés ci-dessous seront résolus dans CLion 2023.3.Cela dit, un travail est en cours sur la plateforme IntelliJ pour peaufiner la nouvelle interface utilisateur et éliminer les blocages de l'interface. CLion bénéficiera de ces améliorations, bien que les changements s'appliquent à tous les EDI basés sur IntelliJ et ne soient pas spécifiques à CLion. En ce qui concerne les améliorations spécifiques à CLion, voici ce que JetBrains prévoit pour la version 2023.3 et au-delà :Depuis plus d'un an, JetBrains travaille sur un projet interne visant à éliminer progressivement l'ancien moteur de langage C++ de CLion qui coexiste avec un nouveau moteur basé sur Clangd. Clangd présente de nombreux avantages, mais il n'est pas très utile pour les refactorisations à l'échelle du projet et d'autres actions qui affectent l'ensemble du projet. Pour cette raison, un autre moteur est également en cours de développement.JetBrains travaille avec un groupe restreint de testeurs en avant-première pour valider ses expérimentations dans des projets réels. L'éditeur espère ouvrir cette version anticipée au grand public au cours de ce cycle, dès qu'il aura confirmé qu'elle répond aux attentes en termes de qualité, de performance et d'expérience utilisateur. Dans cette nouvelle solution expérimentale, JetBrains met l'accent sur la réactivité, la précision et la performance de l'EDI. Restez donc à l'écoute.L'analyse de flux de données (DFA) suit le flux de données dans votre code et détecte les problèmes potentiels en fonction de cette analyse. JetBrains travaille actuellement à la rendre plus précise et également incrémentielle. Cette nouvelle approche vous permettra d'éviter d'analyser la même fonction plusieurs fois, ce qui réduira sensiblement le temps et la consommation de mémoire sur les projets plus importants. Les mesures de performances initiales sont encourageantes. JetBrains vise donc le déploiement de ce changement dans la version 2023.3.L'Assistant IA est une nouvelle fonctionnalité majeure introduite dans la version 2023.2 des EDI JetBrains, qui offre l'intégration des grands modèles de langage dans le workflow de développement de l'EDI.Les fonctionnalités basées sur l'IA sont disponibles via un plugin distinct avec un accès limité et sont actuellement en phase bêta. L'une des principales raisons de cette approche de plugin était de permettre à JetBrains de publier de nouvelles fonctionnalités alimentées par l'IA en dehors de son cycle de mise à jour régulier de l'EDI. Cela signifie que vous pouvez vous attendre à davantage de fonctionnalités alimentées par l'IA même avant l'arrivée de la version 2023.3 via des mises à jour régulières du plugin dans CLion 2023.2.Selon la dernière enquête de JetBrains sur l'écosystème des développeurs, 57 % des développeurs C++ ont utilisé CMake en 2022. Cependant, d'autres modèles de projets et systèmes de build sont également populaires dans l'écosystème C++, notamment Meson et Bazel.La demande pour Meson a reçu un grand nombre de votes et de commentaires dans le système de suivi des problèmes de JetBrains. Cette année, l'éditeur a donc examiné l'API de Meson pour les développeurs d'EDI et mis en œuvre quelques prototypes basés sur celle-ci. JetBrains s'est fixé comme objectif d'avoir une implémentation initiale prête dans CLion 2023.3.En ce qui concerne Bazel, JetBrains a écouté les commentaires des utilisateurs qui migrent leurs projets vers Bazel et utilisent le plugin Bazel de Google pour CLion. En conséquence, JetBrains va apporter maintenant plusieurs améliorations progressives à la qualité du plugin.Une autre piste d'amélioration consiste à offrir la possibilité d'ouvrir juste certains dossiers contenant des sources C/C++ et de garantir que CLion fonctionne raisonnablement bien dans une telle configuration. Bien qu'un chemin visible et clair vers un modèle de projet "approprié" est suggéré par l'EDI, les utilisateurs devraient toujours être capables d'effectuer des tâches basiques de navigation et d'édition de code. Cette idée est très expérimentale pour le moment, et JetBrains ne peut pas promettre de sortie publique dans la version 2023.3.Lors du débogage de code C ou C++ dans CLion, vous pouvez explorer le code assembleur sous-jacent. Maintenant, JetBrains aimerait permettre aux utilisateurs d'inspecter l'assembleur sans session de débogage. Cela est particulièrement important pour le développement embarqué "bare-metal" ou pour les applications à haute performance. L'idée est similaire à Compiler Explorer et au plugin Compiler Explorer, mais cette capacité sera intégrée nativement dans les workflows des développeurs dans CLion.Le format DeviceTree (.dts, .dtsi) est utilisé pour décrire les composants matériels. Dans CLion 2023.3, JetBrains prévoit de fournir une prise en charge de l'assistance à la programmation pour celui-ci. Cela va inclure :JetBrains pourrait également envisager la navigation dans le code et l'autocomplétion dans les fichiers DeviceTree.L'intégration de PlatformIO a été retravaillée dans CLion 2023.2. JetBrains a commencé à recevoir des retours de ses utilisateurs et aimerait prendre en compte toutes les principales requêtes et suggestions importantes. N'hésitez donc pas à les partager avec JetBrains.