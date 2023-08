Prise en charge de JUnit 5

Toute classe Java annotée de manière appropriée peut être exécutée en tant que test.

Les deux options pour l'exécution des tests MPS - en interne et en mode autonome - sont disponibles.

Les racines de test existantes sont générées avec les annotations JUP Jupiter API : BTestCase, NodeTestCase, EditorTestCase, MigrationTestCase, PatternTest, GeneratorTest.

TestPlatform : définit l'API de la plateforme de test MPS.

La fonctionnalité TODO pour les commentaires personnalisés

Améliorations de BaseLanguage

Lorsqu'un nom de variable entre en conflit avec une variable externe ; un avertissement est désormais affiché, suggérant de le renommer.

Lorsque la version Java cible est 8 ou inférieure.

Lorsque des types bruts sont utilisés ; ceux-ci ne se mélangent pas bien avec les lambdas Java.

<stream>.asSequence convertira une séquence en un flux.

convertira une séquence en un flux. <sequence>.toStream(parallel=…) fera l'inverse.

Type déduit à partir des valeurs initiales : var myList = new arraylist<> {myInitialValue}

Type déduit de la déclaration de variable : map<int, string> myMap = new hashmap7lt;>

Disable Make On Startup

JetBrains lance le programme d'accès anticipé (EAP) à MPS 2023.2, ce qui signifie que la prochaine version majeure de son environnement de développement de langages DSL est imminente. Vous êtes donc invités à tester les builds EAP et faire vos retours à JetBrains.Avant de présenter les nouveautés, rappelons qu'un langage dédié (en anglais, Domain specific language ou DSL) est un langage de programmation dont les spécifications sont conçues pour répondre aux contraintes d’un domaine d'application précis. Il s'oppose conceptuellement aux langages de programmation classiques (ou généralistes) comme Java ou C, qui tendent à traiter un ensemble de domaines. Dans de nombreux cas, les DSL ne sont pas conçus pour être utilisés par des développeurs, mais par des non-programmeurs maîtrisant parfaitement le domaine couvert par le langage dédié.MPS vous permet de concevoir votre propre langage dédié avec un environnement de développement complet. Il offre un éditeur de code et est fourni avec son propre moteur de génération de code, qui peut être utilisé pour fournir une sémantique aux DSL basés sur MPS. Vous pouvez donc créer des générateurs pour compiler votre DSL dans plusieurs langages cibles, tels que Java, C, XML, etc. Cela dit, quelles sont les nouveautés et améliorations de la première version EAP de MPS 2023.2 ?Les tests dans MPS sont désormais générés en tant que tests JUnit 5. Une prise en charge limitée de JUnit 4 est toujours fournie.Une nouvelle tâche Antest disponible avec prise en charge des éléments suivants :. Elle prend en charge l'exécution de tous les artefacts de test, à l'exception de JUnit 3, et sert de nouvelle cible pour la partie build de la configuration de test.Cette API vous permet d'étendre les types de tests disponibles dans MPS, ainsi que d'implémenter des listeners pour les sessions de test.Les classes dansforment l'API de plateforme de test MPS :JUnit 5 introduit, entre autres, la prise en charge de l'implémentation de tests exécutés avec un moteur personnalisé. Un exemple populaire d'un tel moteur est jqwik, un framework de test basé sur les propriétés.L'extension du conceptpermet aux concepts représentant des commentaires dans des langages personnalisés de participer à la fonctionnalité TODO de MPS. Les commentaires représentant des tâches à faire seront collectés par lerépertoriés dans leet vérifiés lors du processus de validation.Dans une mise à jour précédente, MPS a reçu une prise en charge améliorée des références de méthodes et de la conversion des closures en lambdas Java. JetBrains a élargi cette prise en charge avec de nombreuses fonctionnalités mineures et des corrections de bogues.Les closures utilisées dans les opérations de collection sont désormais générées sous forme de lambdas Java, ce qui était initialement disponible uniquement pour les appels de fonction réguliers qui utilisaient des interfaces Java. Pour maintenir la compatibilité ascendante, il existe des cas où une closure sera toujours générée sous forme de classe anonyme :En général, de cela résulte une amélioration de la qualité du code généré, car les lambdas, en plus d'être plus lisibles, ont moins de chances d'être générées incorrectement. D'autre part, MPS permet des fonctionnalités avec des types bruts que Java n'accepterait pas, car la détection de telles occurrences est encore difficile. Par conséquent, dans les emplacements où des types bruts sont utilisés, la génération peut échouer.Les paramètres de closure avaient auparavant différentes formes possibles :et. Ajouter des paramètres tout en sautant le type était fastidieux.Dans cette version, JetBrains a rendu obsolète la formeen faveur du paramètre non typé simple, qui est désormais inséré par défaut. De plus, lorsqu'une closure est insérée dans un appel de fonction, des paramètres par défaut seront insérés à partir du type de fonction attendu.Enfin, si leur type est omis dans le code source, les paramètres générés omettront désormais le type, améliorant ainsi davantage la qualité de la compilation.Bien que les séquences soient largement utilisées dans MPS, il y a des occasions où les flux Java doivent également être utilisés. Cette mise à jour offre une déduction améliorée pour atténuer les problèmes du système de types liés aux méthodes complexes que l'API Stream peut utiliser.JetBrains a ajouté deux opérations pour relier les flux et les séquences :En plus de vous permettre de choisir quelle API utiliser, cela vous permet de mélanger les avantages des séquences (reproductibilité) et ceux des flux (divers collecteurs, plus d'opérateurs).JetBrains a précédemment introduit l'opérateurpour les constructeurs de BaseLanguage, mais les créateurs de collections étaient exclus de cette amélioration.Dans cette mise à jour, vous pouvez désormais omettre les paramètres de type des nouvelles collections, simplifiant ainsi le processus d'écriture du code :De plus, JetBrains a amélioré la prise en charge de la variance dans les collections. Par exemple, il n'est plus possible d'assigner une notationCependant, le système de types n'objectera plus à l'utilisation de ces types bornés lorsqu'ils sont valides.Le type sequence<> restera covariant par défaut car il n'entraînera aucune conséquence non sécurisée, car vous ne pouvez pas l'insérer dans une séquence d'éléments qui ne sont pas de son type. Cela peut entraîner de nouveaux problèmes de vérification des types où le code non sécurisé n'était auparavant pas détecté. Ceux-ci peuvent être résolus avec des types bornés () ou des types de séquence ().JetBrains a ajouté une nouvelle option,, disponible dans. Lorsque cette option est sélectionnée, MPS ne construira pas tous les modules du projet au démarrage. Cela peut être utile si vous souhaitez accélérer le démarrage dans les situations où le processus de construction initial prend trop de temps ou est susceptible d'échouer, car une configuration manuelle est nécessaire avant que le projet puisse être construit avec succès.Voilà présenté un aperçu des principales nouveautés et améliorations introduites dans la version EAP1 de MPS 2023.2. JetBrains vous invite à tester ces fonctionnalités et lui faire savoir si vous rencontrez des problèmes afin que l'éditeur puisse s'assurer que MPS 2023.2 corresponde à vos besoins.