Orientations prioritaires

Relier les tickets Jira aux commits et aux requêtes de fusion en mentionnant le ticket dans un message de commit.

Afficher les commits Space associés et les requêtes de fusion dans Jira.

Créer des tickets Jira à partir des messages de conversations Space et des éléments de votre liste des tâches.

Prévisualiser les liens des tickets Jira dans les conversations Space, les documents, etc.

Grâce à une configuration simplifiée dans TeamCity, vous pouvez vous connecter à votre organisation Space et sélectionner le projet et les dépôts sans quitter l'interface utilisateur de TeamCity.

Le nouveau Commit Status Publisher vous permet de visualiser l'état des builds TeamCity dans les murs qualité de Space sans aucune configuration du côté de Space, ce qui simplifie le processus.

Développement de logiciels et collaboration

L'intégration de Qodana avec les requêtes de fusion de Space, qui permet d'effectuer des vérifications ciblées sur les modifications dans les requêtes de fusion, d'envoyer en push les résultats de l'analyse vers Space, de les analyser et de les afficher dans la vue de la requête de fusion, et d'envoyer un résumé sur la chronologie pour une référence facile. Cette intégration simplifie l'analyse du code, en présentant les résultats dans le workflow de la requête de fusion pour une révision efficace.





Filtrage des fichiers par propriétaire du code : cette fonctionnalité vous permet de filtrer vos fichiers en fonction de leurs propriétaires de code respectifs et de les parcourir facilement.





Révision des fichiers : vous pouvez effectuer des révisions détaillées au niveau des fichiers, pour une approche granulaire de l'analyse du code.





Prise en charge des sous-arborescences Git : Space prendra en charge les sous-arborescences Git, permettant une synchronisation immédiate via le serveur Space et le contrôle de version. Vous pourrez ainsi facilement gérer et mettre à jour le contenu de la sous-arborescence dans votre environnement Space, en vous assurant que les modifications apportées à la sous-arborescence sont reflétées avec précision dans le dépôt principal.





Signalement manuel des fichiers comme lus et affichage réduit des fichiers lus : des options seront ajoutées pour signaler manuellement les fichiers comme lus et réduire ceux qui ont déjà été révisés, pour améliorer l'organisation et la lisibilité.





Option de téléchargement des correctifs : cette fonctionnalité vous permet de télécharger facilement une révision ou un ensemble de correctifs d'une révision. Elle offre une grande souplesse pour le partage, l'archivage ou l'analyse des modifications du code.

JetBrains introduira une page de vue d'ensemble des dépôts, offrant une vue centralisée des dépôts et de leur contenu.

La recherche globale de paquets permet de découvrir plus facilement les paquets souhaités et d'y accéder.

La gestion des paquets et des versions améliore la fluidité des workflows et l'organisation.

Vue web pour les dépôts de paquets publics.

La prise en charge des autorisations granulaires pour les référentiels de paquets sera introduite, pour un contrôle plus précis de l'accès aux paquets.

Les améliorations de l'intégration comprennent l'ajout d'un point de terminaison de catalogue pour les registres de conteneurs et la conformité à la spécification de distribution OCI v1.1.

Prise en charge des caches de build basés sur WebDAV pour Gradle, Bazel et sccache.

Configuration simplifiée des identifiants dans IntelliJ IDEA.

Le développement collaboratif de logiciels est au cœur de la vision de JetBrains pour Space. Pour le troisième et le quatrième trimestres de l'année, l'éditeur s'engage donc à avancer en mettant l'accent sur les valeurs fondamentales qui vous fourniront un support de la plus haute qualité pour le cycle de vie du développement logiciel.Afin de soutenir votre parcours de développement logiciel, JetBrains a pris la décision de suspendre temporairement le développement des fonctionnalités moins prioritaires telles que les appels et les agendas afin d'allouer de manière plus efficace ses ressources aux modules essentiels de Space. Nous présentons ici les chantiers sur lesquels JetBrains va se concentrer au cours des deux derniers trimestres de l'année 2023.Le flux de tickets Space est une approche du workflow de développement logiciel axée sur les tickets, qui intègre en toute fluidité le codage dans le pipeline de développement, stimule la productivité des développeurs et réduit les frictions. Les développeurs peuvent se concentrer sur l'écriture du code tandis que Space gère les tâches telles que la configuration de l'environnement de développement, la création de branches, les tests et le déploiement, chaque modification étant relié au ticket correspondant.Le flux de tickets Space favorise la transparence et l'observabilité en impliquant les membres de l'équipe concernés au bon moment, notamment les ingénieurs QA, les responsables des versions, les agents d'assistance, les spécialistes du marketing et les rédacteurs techniques. Cette approche collaborative garantit l'implication des membres de l'équipe lorsque leur expertise est requise, pour une communication et une prise de décision efficaces.Grâce au flux de tickets Space, les développeurs peuvent se consacrer aux aspects créatifs du codage, sachant que Space s'occupe des tâches opérationnelles en arrière-plan. Ils gagnent ainsi en productivité et réduisent les frictions dans le processus de développement.JetBrains améliore encore l'intégration entre Space et ses EDI afin de renforcer l'efficacité des développeurs et de simplifier le processus de développement. Bien que les révisions de code de Space soient déjà accessibles à partir de votre EDI, JetBrains s'engage à renforcer la productivité et la fluidité de votre expérience.Les améliorations à venir permettront une intégration fluide de vos processus de codage dans le pipeline de développement. Citons notamment le flux de problèmes Space décrit ci-dessus, ainsi que des améliorations telles que la possibilité de passer directement à votre EDI depuis Space pour continuer l'examen du code, ouvrir des dépôts Space dans des EDI ou fournir des identifiants d'EDI.Pour améliorer la flexibilité et la personnalisation de Space, JetBrains travaille à l'intégration de systèmes de suivi des tickets externes tels que Jira et YouTrack. Son approche du flux de tickets Space vise à réduire les frictions et à gagner en transparence dans votre processus de développement. En tant que plateforme extensible, Space permet d'offrir une expérience de travail similaire avec les tickets pour les outils de suivi des tickets externes et pour les tickets Space.JetBrains travaille activement à l'intégration avec Jira et introduira une intégration similaire avec YouTrack à l'avenir. Cela vous permettra d'exploiter la puissance de Space et celle de votre outil de suivi des tickets préféré pour assurer la fluidité et l'efficacité de votre workflow.Avec l'intégration de Jira dans Space, vous pouvez :Ces fonctionnalités améliorent la collaboration entre Space et Jira, grâce à une intégration transparente et une meilleure visibilité tout au long de votre processus de développement.Sur la base de vos commentaires, JetBrains a reconnu la nécessité d'introduire des utilisateurs invités légers dans Space. Ce nouveau rôle est conçu pour les utilisateurs externes qui ont besoin d'un accès limité aux ressources du projet, comme la création ou le commentaire de tickets, la révision de documents et la participation à des conversations. Les nouveaux invités seront pris en compte dans le modèle de tarification, pour une solution plus flexible et adaptable à vos processus.Les Guest users existants seront transformés en Collaborators, ce qui leur donnera un accès complet à toutes les fonctionnalités de Space, et maintiendra un accès limité aux personnes et aux données au sein de votre organisation. Ces collaborateurs seront traités de la même manière que les membres internes sur le plan de la tarification.Cette mise à jour cherche à répondre aux besoins divers de vos utilisateurs externes tout en garantissant une structure de prix équitable et transparente au sein de Space.JetBrains étend l'intégration entre Space et TeamCity pour couvrir plusieurs cas d'utilisation, que vous utilisiez déjà TeamCity ou que vous ayez besoin d'une solution de CI/CD hautement personnalisable.Avec ces améliorations, JetBrains cherche à fournir une collaboration fluide et une solution de CI/CD robuste pour tous les projets, quelles qu'en soient la complexité et l'envergure.Les modules d'hébergement Git et de révision du code de Space sont des composants essentiels qui soutiennent les workflows de révision du code des équipes logicielles modernes. Avec le flux Git de Space, une stratégie de ramification continue orientée versions, Space permet aux équipes de maintenir la qualité du code et d'assurer une branche principale saine.JetBrains se concentre maintenant sur l'amélioration de ces modules pour prendre en charge des scénarios plus sophistiqués, notamment :Ces améliorations offrent une expérience de révision de code plus complète et plus efficace dans Space. Elles permettent aux équipes de maintenir la qualité du code, de fluidifier la collaboration et d'optimiser leurs workflows de développement.JetBrains comprend l'importance de la CI/CD dans le cycle de vie du développement logiciel et s'engage à fournir un soutien robuste à vos processus CI/CD. Dans le cadre de cet engagement, l'éditeur se concentre sur l'amélioration de son intégration avec TeamCity.TeamCity comme backend pour la CI/CD de Space : conformément à cet objectif, JetBrains a décidé de se concentrer sur la prise en charge de TeamCity comme backend pour Space Automation. Cette intégration permettra aux utilisateurs de Space d'accéder à la flotte d'agents Linux, Windows et macOS de TeamCity dans le cloud. Elle jettera également les bases d'une incorporation fluide des fonctionnalités intelligentes uniques de TeamCity dans la plateforme Space Automation.En exploitant les capacités de TeamCity au sein de Space Automation, vous bénéficierez d'une puissante solution de CI/CD et aurez accès à des fonctionnalités avancées pour simplifier vos workflows de développement.De plus, JetBrains fait du service Automation une véritable application Space, afin qu'il puisse être autorisé dans différents contextes avec un contrôle plus précis. Cela ouvrira de nouvelles possibilités pour les tâches, notamment pour envoyer des messages à des canaux privés spécifiques ou pour faire des envois push vers des dépôts git spécifiques.JetBrains améliore Packages dans Space pour respecter ses valeurs fondamentales de transparence et de réduction des frictions dans le processus de développement. Les améliorations à venir visent à fluidifier la gestion des paquets, à améliorer les capacités de recherche et à proposer une intégration fluide avec les EDI.Navigation et recherche :Gestion avancée des autorisations :Intégrations avec les EDI et les outils des clients :Comme déjà évoqué, JetBrains se concentre sur l'implémentation du flux de tickets Space. L'éditeur travaille également à l'amélioration de la liste des tickets, de la vue des tickets et du tableau de bord des tickets. En introduisant des fonctionnalités telles qu'une liste de tickets de type tableur, une vue unifiée des tickets et des paramètres personnalisables pour les champs de tickets, JetBrains cherche à créer une expérience plus efficace et personnalisée pour le suivi des tickets. Les améliorations apportées au tableau des tickets permettront en outre d'améliorer la représentation visuelle et l'organisation des tâches.Afin d'améliorer la transparence et l'accessibilité des informations dans Space, JetBrains se concentre sur l'amélioration du module Documents. Son objectif consiste à proposer une expérience d'éditeur de texte unifiée, que vous travailliez avec des documents ou des tickets. JetBrains cherche également à améliorer la recherche et la navigation dans les documents, l'éditeur de texte et les capacités de partage d'informations sur les projets.Pour renforcer la transparence et l'accessibilité des informations dans Space, JetBrains travaille aussi sur l'amélioration de l'intégration des révisions de code et des tickets avec les conversations, qui centralisent les notifications et la communication instantanée.Space est une plateforme personnalisable, et JetBrains s'efforce continuellement de simplifier la personnalisation de Space et d'améliorer son intégration avec des outils externes. Les principaux chantiers ici portent sur les points suivants : API de synchronisation, charge utile personnalisable pour les webhooks, améliorations du SDK Kotlin, SDK Typescript et le versionnement de l'API HTTP.Les applications mobiles de JetBrains jouent un rôle important pour la transparence et l'accès à l'information en déplacement. L'éditeur de logiciels s'engage donc à fournir une boucle de rétroaction fluide, pour vous permettre d'accéder à l'information, de partager des commentaires et d'effectuer des mises à jour importantes en temps opportun.Pour cela, JetBrains se concentre sur la prise en charge des fonctionnalités essentielles du projet, notamment les révisions complètes du code et la prise en charge des requêtes de fusion sur les plateformes Android et iOS.JetBrains rattrapera de plus son retard par rapport à la version web en ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités de révision du code. L'éditeur peaufinera aussi les fonctionnalités existantes et améliorerons l'expérience et l'interface utilisateur des applications mobiles.JetBrains compte renforcer l'efficacité de toutes les équipes logicielles, quels que soient leur taille et leur niveau d'expertise. Dans Space On-Premises 2023.2, l'éditeur de logiciels pour développeurs a introduit des options d'installation simplifiées, afin que de petites équipes disposant d'une expertise DevOps limitée puissent rejoindre Space plus facilement. Ces améliorations proposent plusieurs options d'installation au-delà de Kubernetes, telles que le cloud public AWS ou l'utilisation de Docker Compose pour la production, afin de renforcer la flexibilité et de répondre aux besoins différents des équipes.JetBrains vous invite à explorer la feuille de route détaillée de Space pour les deux derniers trimestres de l'année et à suivre le développement de vos fonctionnalités préférées sur la page dédiée. Les statuts sont régulièrement mis à jour pour être en phase avec les nouvelles versions.