Au cours des dernières semaines, JetBrains a lancé les versions 2023.2 de ses EDI et outils. Il s'agissait de la deuxième vague de mises à jour majeures de l'année pour sa gamme d’EDI, qui comprend IntelliJ IDEA, WebStorm, PyCharm, DataGrip, GoLand, DataSpell et d’autres outils inclus dans votre abonnement au pack All Products. Celle-ci étant maintenant terminée, nous faisons le point des principales améliorations et évolutions apportées par les versions 2023.2 de l’ensemble des EDI et outils .NET de JetBrains. Vous pouvez également utiliser les liens complémentaires pour en savoir plus sur les produits qui vous intéressent.La version 2023.2 apporte un certain nombre d’améliorations à votre expérience de développement. Cette version introduit une nouvelle fonctionnalité majeure dans la plupart des EDI de JetBrains : AI Assistant. L’accès à cet assistant est actuellement limité. Il propose un chat IA intégré, l’explication du code, la génération de documentation automatisée, la suggestion de noms, la génération de messages de commit, etc. Cette version se dote également de l’intégration de GitLab afin de simplifier le workflow de développement, et permet de travailler avec des requêtes de fusion directement depuis l'EDI.Par ailleurs, cette version comprend plusieurs améliorations concernant l’expérience utilisateur, avec notamment des capacités de recherche textuelle dans la fonction Search Everywhere, des en-têtes de projet colorés pour faciliter la navigation entre les projets ouverts, un menu hamburger remanié dans la barre d’outils principale sous Windows et Linux, et le tri des fichiers par heure de modification dans la vue Project. De plus, la mise à jour 2023.2 introduit des améliorations de l’interface utilisateur et des correctifs de bugs pour une expérience de développement plus fluide et plus efficace.JetBrains a également apporté de nombreuses autres nouveautés et améliorations spécifiques aux produits : IntelliJ IDEA 2023.2 apporte des améliorations à la prise en charge de nombreux frameworks et technologies, notamment Kubernetes, Docker, Spring, GraphQL, le client HTTP et les outils de base de données. Par exemple, vous retrouverez de nouvelles inspections du langage Java et des améliorations de l’analyse du code, une mise en évidence du code et une navigation améliorées pour les chaînes de format, une prise en charge renforcée de la balise @snippet dans les commentaires Javadoc, etc. Le profileur IntelliJ actualisé propose désormais des conseils de performance dans l’éditeur, qui améliorent l’expérience de profilage en fournissant des annotations à code couleur, faciles à interpréter, directement dans la gouttière. WebStorm 2023.2 est livré avec une mise en forme améliorée des erreurs pour JavaScript et TypeScript, la prise en charge de l’imbrication CSS, la prise en charge de Vue Language Server (Volar), une nouvelle interface utilisateur stable, l’intégration de GitLab, la prise en charge de LSP pour les développeurs de plugins, etc. PyCharm 2023.2 regorge de nouvelles fonctionnalités intéressantes ! La productivité des projets Django se voit renforcée par de nouveaux modèles dynamiques pour les formulaires, modèles et vues Django, ainsi que par la possibilité de travailler avec les points de terminaison Django dans la fenêtre d’outil Endpoints. L’outil de mise en forme Black est maintenant automatiquement disponible dans PyCharm. Vous pouvez rapidement créer et lancer des configurations d’exécution/de débogage, lancer la console Python et gérer les paquets Python à partir du nouvel outil Run Anything. DataGrip 2023.2 prend en charge Redis Cluster et fournit le même ensemble de fonctionnalités que pour Redis autonome. JetBrains a remanié la boîte de dialogue de migration des schémas pour faciliter la compréhension des objets qui seront affectés lors de la migration. L'éditeur de logiciels pour développeurs a également ajouté un nouveau paramètre de fuseau horaire à l’éditeur et à la visionneuse de données, et introduit la prise en charge des bases de données externes et des partages de données dans Redshift. GoLand 2023.2 offre une meilleure intégration avec les modules Go, des refactorisations pour la migration des paramètres de fonctions vers les récepteurs de méthodes et inversement, et la prise en charge de errors.Is et errors.As. Dans cette version, vous trouverez le nouveau plugin AI Assistant, l’intégration de GitLab et le plugin Kafka. CLion 2023.2 améliore l’expérience de débogage de bas niveau, à distance et embarqué, repense l’intégration de PlatformIO, améliore la prise en charge de vcpkg, et introduit la fonctionnalité AI Assistant dans certains workflows utilisateurs essentiels. DataSpell 2023.2 introduit la prise en charge de Polars, une exploration affinée des données de table, une interface utilisateur améliorée, et plus encore. La bibliothèque DataFrame populaire Polars est désormais intégrée à DataSpell. Cette version facilite plus que jamais l’exploration des données, et la nouvelle interface utilisateur améliore la productivité et la personnalisation. JetBrains a également ajouté des améliorations significatives, sur le plan de la productivité comme de la commodité, aux plugins Big Data Tools et Database Tools, ainsi que la possibilité de configurer des serveurs gérés par Jupyter et une synchronisation améliorée entre DataSpell et les applications externes. Rider 2023.2 offre une meilleure prise en charge de C#, avec de nouvelles inspections pour travailler avec des fonctions locales et des chaînes brutes, ainsi que pour résoudre les problèmes courants d’Entity Framework. JetBrains a aussi apporté plusieurs améliorations à l’interface utilisateur et finalisé la nouvelle apparence de l’EDI afin de la rendre plus esthétique, moderne et hautement personnalisable. Le développement de jeux à l’aide de Rider a reçu un nouvel élan grâce à des mises à jour de la fonctionnalité DOTS pour Unity et à une indexation Blueprint optimisée pour Unreal Engine. PhpStorm 2023.2 inclut des améliorations pour les génériques en PHP, la prise en charge de Laravel Pint, la prise en charge native des assertions PHP, AI Assistant (accès limité), l’intégration de GitLab, la recherche de texte dans Search Everywhere, la prise en charge de LSP pour les développeurs de plugins, et plus encore. RubyMine 2023.2 contient une variété d’améliorations, comme la saisie semi-automatique du code Turbo dans les projets Ruby on Rails, une interface utilisateur actualisée, des améliorations de performances, de nouvelles fonctionnalités dans la prise en charge de RBS…Parmi les fonctionnalités qui font leurs débuts dans ReSharper 2023.2 figurent la possibilité de créer et de parcourir facilement des tests unitaires ainsi qu’un mode de débogage prédictif. ReSharper 2023.2 et Rider 2023.2 améliorent tous deux leur prise en charge de C# avec de nouvelles inspections concernant les fonctions locales et les chaînes brutes, ainsi que la résolution de problèmes courants liés à Entity Framework. On trouve également parmi les nouvelles fonctionnalités AI Assistant, un plugin qui offre un ensemble initial de fonctionnalités liées à l’IA et conçues pour vous aider à analyser, expliquer ou refactoriser un morceau de code sélectionné. Il doit être installé séparément dans ReSharper ou Rider, et son accès se fait actuellement via une liste d’attente.JetBrains a aussi apporté plusieurs améliorations à l’interface utilisateur de Rider afin de finaliser la nouvelle apparence de l’EDI, qui est devenue la valeur par défaut pour tous les nouveaux utilisateurs. Le développement de jeux à l’aide de Rider 2023.2 a reçu un nouvel élan grâce à des mises à jour de la fonctionnalité DOTS pour Unity et à une indexation Blueprint optimisée pour Unreal Engine. ReSharper C++ 2023.2 ajoute plusieurs nouvelles fonctionnalités C++20 et C++23 et inaugure la refactorisation Safe Delete pour vous permettre de supprimer des symboles du code source en toute sécurité.Vous savez maintenant tout sur les nouvelles versions, qui devraient rendre votre travail plus agréable et contribuer à renforcer votre productivité lors de vos développements de logiciels.JetBrains vous recommande d’installer et de mettre à jour vos outils avec l’application gratuite Toolbox App. Si vous ne l’avez pas encore, vous pouvez télécharger l’application pour gérer facilement vos outils de développement.