Principales mises à jour

Analyse du code

L'inspection Use raw string sert à convertir les chaînes textuelles sur plusieurs lignes en représentations brutes.

Avec les nouvelles options de formatage de texte vous pouvez aligner ou indenter le contenu des chaînes brutes.

Amélioration de l'aide à la saisie lors de l'utilisation des touches Entrée, Supprimer ou Retour arrière.

En cas de problème « N+1 », vous disposez des inspections Possible multiple queries to the database for related entities (N+1 problem) et Possible multiple queries to the database (N+1 problem) , d'un correctif rapide correspondant et de la navigation contextuelle avec des allers-retours afin d'examiner les sections de votre code dans lesquelles vous risquez de rencontrer un problème « N+1 ».

Une recommandation pour placer un paramètre return ou continue explicite avant les fonctions locales à la fin d'une méthode.

#nullable

#nullable

L'inspection Redundant nullable directive ;

var

var

Person

var

ImmutableArray<Person>?

L'inspection Return of a variable captured by ‘using' statement vous avertit lorsque l'objet renvoyé est supprimé immédiatement.

IAsyncDisposable

Il est désormais possible de vérifier rapidement les noms et les types des valeurs ignorées avec la fonctionnalité Push-to-Hint.

L'avertissement The _ name is typically reserved for local parameters without usages signale les variables et les paramètres nommés _ , qui sont réellement utilisés. Ils semblent être des valeurs « ignorées », mais en fait c'est le contraire.

Deconstruct

value is ({ }, true, null)

#pragma warning

Interface/Expérience utilisateur

AI Assistant (accès limité)

Expliquer le code sélectionné.

Rechercher les problèmes potentiels et les options de refactorisation.

Démarrer une nouvelle discussion au sujet du code sélectionné en utilisant le chat par AI.

Performances

Navigation et recherche

Autres nouveautés et améliorations

Analyseurs Roslyn et Générateurs de sources : Rider 2023.2 apporte un ensemble d'améliorations pour l'utilisation des analyseurs Roslyn et des générateurs de source.





Unity : Cette version regorge aussi de fonctionnalités pour le développement Unity, avec de nombreuses améliorations de l'expérience de modification de fichiers ShaderLab, des mises à jour supplémentaires de la fonctionnalité DOTS et une meilleure prise en charge des fichiers USS.





Amélioration de la présentation des erreurs de type en JavaScript et TypeScript : Désormais, les erreurs et les avertissements seront présentés de manière plus lisible, ce qui facilitera la détection des problèmes dans votre code. Cela concerne toutes les erreurs TypeScript et certaines des erreurs JavaScript les plus courantes. Et cela s'applique même aux erreurs dans une autre langue.





Vérifications des commits en arrière-plan : JetBrains a retravaillé le comportement des vérifications des commits pour Git et Mercurial afin d'accélérer l'ensemble du processus de commit. Les vérifications se déroulent désormais en arrière-plan, après votre commit mais avant le push.





Analyse des instantanés : Avant la version 2023.2, vous ne pouviez utiliser dotMemory dans Rider que pour l'analyse de l'affectation de la mémoire. Dans la version 2023.2, vous pouvez collecter des instantanés de mémoire et les analyser dans Rider, tout comme dans la version autonome de dotMemory.





Intégration de la plateforme de contrôle de la qualité du code Qodana : Les outils d'analyse statique sont notoirement compliqués à configurer. Rider 2023.2 supprime cette difficulté en intégrant Qodana, le moteur d'analyse statique intelligent de JetBrains conçu pour s'adapter à tout pipeline de CI/CD.

Références F# vers C# en mémoire : Avec les références F# vers C# en mémoire vous n'avez pas besoin de créer des projets C# faisant référence au code F# pour voir les modifications.





Plugin Settings Sync : Pendant longtemps, les plugins IDE Settings Sync et Settings Repository ont coexisté et leurs fonctionnalités se recoupaient. JetBrains a finalement fusionné leurs fonctionnalités dans une seule solution : le nouveau plugin Settings Sync.





Prise en charge d'ARM32 pour le débogueur distant : En plus de la prise en charge d'ARM64, Rider 2023.2 introduit la prise en charge des outils de débogage distants chargés sur une machine distante fonctionnant sur ARM32, comme Raspberry Pi.





Rider 2023.2 améliore la prise en charge de C# et apporte de nouvelles inspections pour travailler avec les fonctions locales et les chaînes brutes, ainsi que pour résoudre les problèmes courants liés à Entity Framework. JetBrains a aussi apporté plusieurs améliorations à l'interface utilisateur et finalisé le nouvel aspect de l'IDE afin de le rendre plus esthétique, moderne et hautement personnalisable. Le développement de jeux avec Rider a reçu un nouveau coup de boost significatif avec, entre autres, des mises à jour de la fonctionnalité DOTS et l'optimisation de l'indexation des Blueprints pour Unreal Engine. Rider 2023.2 est également la première version de l'IDE à offrir des fonctionnalités assistées par IA via le plugin JetBrains AI Assistant.Rider 2023.2 facilite la navigation entre plusieurs projets ouverts grâce aux en-têtes de différentes couleurs ! Les couleurs des en-têtes sont prédéfinies par défaut mais vous pouvez les modifier. Pour définir une nouvelle couleur pour un projet, faites un clic droit sur un en-tête pour accéder au menu contextuel, puis sélectionnez l'optionet choisissez une couleur. Pour désactiver cette fonctionnalité, désélectionnez simplement l'optiondans le menu contextuel.Cette version marque l'ajout d'une fonctionnalité majeure à Rider : AI Assistant. Actuellement, les fonctionnalités générées par IA fournissent un chat intégré et une assistance pour plusieurs workflows utilisateurs essentiels de l'IDE. L'AI Assistant peut analyser le code sélectionné, expliquer la signification d'un commit et créer des fichiers Unity conformes à vos spécifications.Pour Rider 2023.2, JetBrains a remanié la fenêtre d'outils Build afin d'améliorer aussi bien les performances que l'expérience/interface utilisateur. Les résultats de sortie de build sont maintenant présentés sous la forme d'un arbre d'événements à gauche et d'un journal à droite. La sortie sera chargée en mode « lazy », c'est dire que seuls les détails du build que vous choisissez d'examiner dans l'arborescence d'événements seront chargés et affichés, ce qui réduit l'utilisation du processeur et facilite la navigation.Rider 2023.2 introduit l'intégration initiale avec GitLab, ce qui vous permet de travailler directement avec la fonctionnalitédepuis l'IDE et d'optimiser votre workflow de développement.Rider fournit de nouvelles inspections C# et des actions contextuelles pour le travail avec les chaînes brutes, améliore l'assistance à la saisie et apporte de nouvelles options de formatage :JetBrains a ajouté plusieurs nouvelles inspections, des correctifs rapides et des options de navigation contextuelle pour les problèmes courants survenant lorsque vous travaillez avec des bases de données avec un framework ORM (Object-Relational Mapping) comme Entity Framework.Rider 2023.2 introduit deux nouvelles inspections et les correctifs rapides correspondants afin d'améliorer la lisibilité du code avec les fonctions locales :Plusieurs nouvelles inspections sont disponibles pour les directiveset les annotations NRT :Toutes les actions de navigation (, etc.) suggèrent désormais les types sous-jacents lors de la navigation depuispour les types communs utilisés pour englober d'autres types. Par exemple, Rider suggère la navigation verslors de l'utilisation de l'actiondepuis le mot-cléd'une variable de typeLa version 2023.2 de Rider apporte la prise en charge des constructeurs primaires pour les classes autres que record et les structs de la version preview de C# 12. Plusieurs inspections détectent les types pour lesquels l'initialisation peut être exprimée par de nouveaux constructeurs primaires et suggèrent l'application d'un correctif rapide pour réduire de façon significative les répétitions de code.Parfois, l'initialisation du type doit être moins triviale et ne peut plus être exprimée par l'utilisation d'un constructeur primaire. C'est pourquoi JetBrains a introduit deux actions contextuelles qui permettent d'annuler le remplacement des paramètres de constructeurs primaires par constructeurs et champs ordinaires.Dans le cadre de son travail d'intégration des mises à jour de C# 12, JetBrains a introduit la prise en charge des valeurs de paramètres par défaut dans les expressions lambdas. En plus de l'ensemble de messages d'avertissement standard associés à la reconnaissance de cette syntaxe, JetBrains a adapté une inspection existante,, pour prendre en compte les valeurs des paramètres par défaut dans les lambdas.Rider 2023.2 introduit deux nouvelles inspections de code conçues pour mieux contrôler l'élimination d'un objet :L'éditeur de logiciels a aussi amélioré la fonctionnalitépour prendre en charge l'interfaceet générer une méthode asynchrone pour libérer les ressources.Plusieurs ajouts à la prise en charge des discards C# ont été faits pour l'analyse du code :Lorsque vous transférez une valeur à un argument de tuple ou un type de retour, C# permet d'ignorer les noms de composants. Cependant, en l'absence de noms, il devient plus difficile d'interpréter la signification de chaque composant sans examiner son type cible. Par exemple, de nombreux développeurs doivent rechercher le point d'affectation d'un tuple (null, false) pour comprendre ce que signifient ses composants.C'est là que les conseils d'insertion peuvent vous aider. Rider 2023.2 affiche des conseils d'insertion avec les noms de composants de tuple lorsque ces noms ne sont pas déjà apparents au niveau de l'expression du composant, ce qui rend votre code beaucoup plus facile à lire et comprendre rapidement.Pour les composants null et par défaut, Rider 2023.2 affiche des conseils sur leurs types cibles, même si le composant cible n'a pas de nom explicite. Il fait toutefois une exception pour les types chaîne et objet, car ces derniers sont généralement peu informatifs.Les noms améliorent également la lisibilité des modèles de déconstruction où le nom explicite est connu soit par la méthode, soit par les composants du tuple source. Ces conseils ont été développés pour vous fournir davantage de contexte lorsqu'un modèle ne contient pas suffisamment de données pour comprendre ce qui est mis en correspondance, comme dansLes directives Pragma permettent de désactiver ou de restaurer facilement les avertissements du compilateur en fonction de leur ID. Cependant, si ces ID sont un excellent moyen de communiquer avec le compilateur, ils peuvent être difficiles à comprendre pour les développeurs humains. Sans connaissances approfondies, il n'est pas évident de savoir à quoi fait référence un ID tel que CS0168 ou CS0618, ni ce qui nécessite votre attention.Avec cette version, la nouvelle interface de l'IDE, dévoilée pour la première fois dans Rider 2022.3, devient finalement l'interface par défaut pour tous les nouveaux utilisateurs. Si vous n'avez l'avez pas encore fait, vous êtes invités à l'essayer en l'activant dansJetBrains a perfectionné le comportement du menu latéral situé dans la barre d'outils principale de la nouvelle interface utilisateur pour Windows et Linux. Lorsque vous cliquez sur l'icône du menu, les éléments s'affichent désormais horizontalement sur la barre d'outils.Afin de simplifier la gestion de multiples configurations d'exécution, JetBrains a implémenté une option qui permet d'épingler les configurations préférées dans le widget Run. Pour épingler une configuration d'exécution dans la section Pinned, ouvrez le menu kebab (trois points verticaux) situé à côté de son nom et sélectionnez Pin. Si vous avez plusieurs configurations épinglées, vous pouvez facilement les réorganiser dans la liste par glisser-déposer.L'éditeur de logiciels a ajouté des options de personnalisation pour la barre d'outils de la nouvelle interface utilisateur. Vous pouvez désormais utiliser un menu déroulant pour choisir rapidement les actions que vous voulez ajouter à la barre d'outils. Faites un clic droit sur n'importe quel widget et sélectionnezpour voir les options disponibles.Pour cette version 2023.2, JetBrains a affiné l'expérience utilisateur avec le thème Light en introduisant l'option, qui propose des couleurs claires assorties pour les en-têtes de fenêtres, les infobulles et les bulles de notification.La fenêtre d'outils Solution Explorer comporte la nouvelle optionqui rend le développement et la réduction des dossiers de projet plus rapides et réactifs. Cette option est disponible dans le menu kebab (trois points verticaux).En réponse à une forte demande de la part des utilisateurs, Rider 2023.2 permet maintenant d'organiser vos fichiers dans Solution Explorer en fonction de leur heure de modification. Cette nouvelle fonctionnalité réorganise automatiquement les fichiers lorsque vous enregistrez les modifications de votre projet. Pour l'activer, ouvrez le menu kebab (trois points) dans Solution Explorer, puis sélectionnezLes versions 2023.2 des IDE basés sur IntelliJ et des outils .NET inaugurent une fonctionnalité majeure : AI Assistant. JetBrains n'en est qu'au début de son développement, mais vous pouvez l'essayer afin de bénéficier de l'assistance de l'IA dans les principaux workflows utilisateurs et de fonctionnalités d'IA avancées pour la compréhension du code.Actuellement, AI Assistant n'est pas inclus dans les versions stables des IDE JetBrains, mais il peut être installé en tant que plugin séparé pour les versions 2023.2.x. L'accès à la fonctionnalité AI Assistant est limité pour le moment et JetBrains a mis en place une liste d'attente.Utilisez la fenêtre d'outils AI Assistant pour interagir avec le LLM, poser des questions ou itérer sur une tâche. L'IDE fournit un contexte spécifique en fonction du projet, qui prend notamment en compte les langages et les technologies utilisés. Une fois que vous êtes satisfait du résultat, utilisez la fonctionpour placer le code généré par IA dans l'éditeur ou faies simplement un copier-coller.Vous pouvez sélectionner un fragment de code spécifique dans l'éditeur et appeler une action du menu contextuelL'AI Assistant peut vous aider à :La boîte de dialogue de message de commit comporte désormais un bouton. Cliquez sur ce bouton pour envoyer les diffs de vos modifications au LLM, qui générera un message de commit décrivant vos modifications. Vous pouvez également demander à l'AI Assistant d'expliquer les commits de vos collègues.L'AI Assistant peut également vous aider à générer un fichier pour une solution Unity écrite selon vos spécifications. Faites un clic droit sur un projet dans Solution Explorer, sélectionnezdans le menu contextuel, puis écrivez votre prompt. Une fois que l'IA a généré le contenu du fichier, cliquez surpour qu'il soit automatiquement ajouté à votre projet.Avec Rider 2022.3, JetBrains a revu son approche de la mise en cache des données requises par l'IDE pour faire fonctionner ses systèmes. Cette révision, dont l'efficacité a été confirmée par une myriade de tests des performances, a permis de réduire la consommation d'espace disque de façon significative pour chaque solution que vous ouvrez. Dans la pratique, cela réduit le temps consacré aux entrées/sorties de disque et accélère le chargement des solutions.a fait l'objet d'une mise à niveau fonctionnelle dans Rider 2023.2. Dorénavant, si vous appelezsur un symbole (tel qu'une méthode, une classe ou une variable), l'IDE affiche une fenêtre dans laquelle vous pouvez spécifier des critères de recherche supplémentaires.Afin d'améliorer votre expérience de navigation dans la base de code, JetBrains a ajouté plusieurs options sur la pagedédiée, dans la sectionL'éditeur de logiciels a remanié la boîte de dialogue de connexion à la base de données dans Rider 2023.2 en supprimant certaines options non essentielles qui pouvaient dérouter les utilisateurs et en simplifiant le workflow de connexion. L'une des améliorations les plus significatives est que Rider recherche désormais les chaînes de connexion dans votre solution ouverte et les utilise comme suggestions dans la boîte de dialogue. Les autres modifications notables dans Rider 2023.2 incluent la prise en charge de Redis Cluster, une nouvelle interface utilisateur pour la boîte de dialogue de migration de schéma, la définition de fuseaux horaires dans le Data editor, entre autres.L'inclusivité et l'accessibilité aux produits sont au cœur de la philosophie de JetBrains. Cette nouvelle version apporte plusieurs améliorations à l'accessibilité de Rider, afin que tous les utilisateurs, y compris les personnes aveugles ou malvoyantes, puissent bénéficier de tous les avantages du produit.