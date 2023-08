Authentification via HashiCorp Vault pour Amazon Athena

Planifications multiples de notebook

Opérations par glisser-déplacer flexibles dans le Générateur de rapports

Manipulation des bases de données dans les environnements isolés

Améliorations et corrections de bugs

JetBrains annonce la disponibilité de Datalore 2023.3, la troisième mise à jour majeure de l'année de sa plateforme de notebooks de science des données axée sur la collaboration. La version 2023.2, sortie en avril dernier, est venue avec la prise en charge native des paquets R, les variables d'environnement, l'abandon des secrets, la recherche dans le contenu des notebooks, les actions Undo et Redo pour le Report builder, et d'autres améliorations de qualité et correctifs de bugs.Datalore 2023.3 vient maintenant avec l'authentification via HashiCorp Vault pour Amazon Athena, la prise en charge des planifications multiples pour votre notebook, des opérations glisser-déplacer flexibles dans le, la vérification des pilotes de base de données sans accès Internet et autres améliorations qualitatives et correctifs de bugs.Précisons que Datalore existe en version community, professionnelle et entreprise. Les nouveautés présentées ci-dessous concernent la version Enterprise et peuvent ne pas être toutes incluses dans les autres.Accédez de façon fluide à Amazon Athena avec l'authentification via HashiCorp Vault. Cette nouvelle méthode permet de traiter toutes les tâches d'authentification directement depuis Datalore, ce qui évite d'avoir à dépendre d'applications de vérification externes et permet de profiter d'un workflow optimisé.Spécifiez et gérez plusieurs planifications portant sur le même notebook depuis l'interface utilisateur. Cette fonctionnalité permet de créer des planifications personnalisées et d'exécuter le notebook toutes les heures, chaque jour ou semaine, ou encore à des dates spécifiques. Vous pouvez désormais planifier vos tâches en fonction de vos besoins, ce qui permet d'allouer les ressources plus efficacement et de choisir quand exécuter le code en fonction des contraintes de votre projet.Cette fonctionnalité flexible permet de créer et structurer vos rapports sans effort en glissant et déplaçant les cellules sur l'espace de travail. La hauteur et la largeur des cellules s'ajustent de façon dynamique en fonction de l'espace disponible. Cette fonctionnalité optimise la présentation de vos rapports, permet d'utiliser l'espace disponible et assure une présentation claire et structurée de vos données.Cette nouvelle fonctionnalité permet de travailler avec les bases de données y compris dans les environnements isolés. Exécutez le code SQL sans connexion Internet, afin de garantir que les informations échangées entre votre notebook et la base de données restent exactes et cohérentes et de minimiser les risques de corruption ou de perte de données.