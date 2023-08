Prise en charge de Polars

DataSpell 2023.2 est disponible. Il s'agit de la deuxième mise à jour de l'année de l'EDI de JetBrains pour la science des données. Cette version vient avec un bon lot de nouveautés et améliorations. On peut citer la prise en charge de Polars, une exploration plus rapide des données de tables, de nouvelles améliorations de l'interface utilisateur, et bien d'autres que nous présentons dans la suite.DataSpell introduit des tables interactives pour les DataFrame Polars, ce qui vous permet de trier, d'exporter et d'afficher les données sans effort. Ces tables sont prises en charge tant dans les notebooks Jupyter, que les consoles Python. Vous pouvez facilement accéder aux tables via les débogueurs Python et Jupyter, les visionneuses de variables et Data Vision.JetBrains a introduit la saisie semi-automatique du nom de colonne pour les fonctions Polars prises en charge. Cette fonctionnalité simplifie vos interactions avec la bibliothèque et facilite la manipulation des données dans DataSpell.JetBrains a optimisé le processus d'exploration des données, car il s'agit d'un point crucial et souvent chronophage pour les professionnels des données. En survolant simplement l'en-tête d'une colonne vous obtenez des informations importantes sur cette dernière, telles que la distribution des valeurs, la moyenne, l'écart type, ainsi que les valeurs manquantes. Cette fonctionnalité est actuellement disponible pour les DataFrame pandas et Polars.DataSpell 2023.2 introduit des en-têtes colorés pour simplifier la navigation entre plusieurs projets ouverts. Il est désormais possible d'attribuer une couleur et une icône à chacun de vos projets, afin de les distinguer plus facilement dans votre espace de travail. Les en-têtes sont dotés de couleurs prédéfinies par défaut (mais vous pouvez les personnaliser). Pour définir une nouvelle couleur pour votre projet, effectuez un clic droit sur un en-tête afin d’accéder au menu contextuel, puis sélectionnez l'optionet choisissez une couleur. Pour désactiver cette fonctionnalité, désélectionnez l'optiondans le menu contextuel.Dans la vue Project, une nouvelle optionpermet de gagner en rapidité et en réactivité pour le développement et la réduction des dossiers de projet. Cette option est disponible dans le menu déroulant une fois que vous avez cliqué sur l'icône des trois points verticaux.DataSpell 2023.2 permet de configurer des serveurs gérés par Jupyter, ce qui présente les avantages suivants :Dans cette version, l'éditeur de logiciels pour développeurs a amélioré de façon significative la synchronisation des changements apportés aux notebooks Jupyter avec DataSpell et les applications externes, telles que Git ou l'interface de Jupyter dans un navigateur. Vous pouvez basculer sans effort entre DataSpell et les applications externes, et toutes les modifications qui y sont apportées seront synchronisées intégralement.JetBrains a décomposé le plugin Big Data Tools pour vous permettre d'utiliser ses éléments séparément. Six nouveaux plugins sont donc disponibles pour DataSpell : Kafka, Spark, Flink, Remote File Systems, Big Data File Viewer et Zeppelin. Si vous avez besoin des six, l'installation du plugin générique Big Data Tools reste possible et constitue un moyen pratique de tous les obtenir d’un seul clic.La dernière mise à jour permet de se connecter à Redis Cluster et de profiter du même ensemble complet de fonctionnalités qu'avec la version autonome de Redis.Le nouveau paramètrede DataSpell permet de spécifier le fuseau horaire à utiliser pour afficher les valeurs deLes bases de données partagées et leur contenu sont désormais introspectés. Les partages de données sur lesquels ces bases de données sont créées sont eux aussi introspectés. Vous pouvez modifier les bases/partages de données avec le raccourci Ctrl/Cmd + F6. De plus, toutes les instructions associées sont maintenant prises en charge dans l'éditeur SQL.Afin de simplifier l'utilisation, JetBrains a considérablement amélioré la fonctionnalité de migration des schémas dans cette version de DataSpell.Le principal changement est qu’un même objet est désormais placé sur la même ligne dans les deux parties de la boîte de dialogue. Il est donc plus facile de comprendre quels objets vont être ajoutés, supprimés ou modifiés dans le schéma cible.