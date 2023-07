Principales mises à jour

JetBrains annonce la disponibilité de la deuxième mise à jour majeure de l'année de CLion, son EDI C/C++ multiplateforme. CLion 2023.2 repense l'intégration de PlatformIO, améliore la prise en charge de vcpkg, inclut la fonctionnalité AI Assistant et l'insère naturellement dans certains workflows essentiels des utilisateurs de l'EDI. Cette version améliore également l'expérience du débogage embarqué, à distance, et de bas niveau.CLion 2023.2 comprend la fonctionnalité AI Assistant et l'insère naturellement dans certains workflows essentiels des utilisateurs de l'EDI. En C et C++, il explique le code sélectionné, suggère une meilleure refactorisation de ce fragment de code ou signale des problèmes potentiels le concernant. Il génère également des messages de commit et explique les erreurs de CMake.CLion 2023.2 facilite le débogage de bas niveau en donnant la possibilité d'inspecter les registres de la frame en cours. Vous pouvez également consulter les valeurs du registre inline dans la vue de désassemblage. Une mise à jour majeure de la boîte de dialoguepermet de rejoindre des processus distants et WSL.PlatformIO est une plateforme open source qui aide les développeurs de systèmes embarqués dans leurs projets. CLion 2023.2 s'intègre nativement à la plateforme. L'EDI travaille directement avec le fichier: il suit les changements qui y sont apportés et actualise les informations du projet en conséquence.vcpkg est l'un des gestionnaires de paquets les plus populaires en C++. Deux approches permettent de travailler avec vcpkg : le mode Classic et le mode Manifest. CLion 2023.2 les prend toutes les deux en charge. Vous pouvez les distinguer clairement dans l'interface utilisateur de CLion et basculer facilement vers le mode Manifest grâce à un bouton dédié.Les nouvelles versions 2023.2 des EDI basés sur IntelliJ et des outils .NET inaugurent une fonctionnalité majeure : AI Assistant. Elle en est encore aux premiers stades de son développement, mais vous pouvez déjà essayer l'approche de JetBrains consistant à offrir l'assistance de l'IA dans les principaux workflows des utilisateurs de l'EDI et à intégrer des fonctionnalités avancés d'IA pouvant comprendre le code.AI Assistant n'est pas intégré actuellement aux versions stables des EDI JetBrains, mais il peut être installé sous forme de plugin séparé. Pour l'instant, il y a une liste d'attente pour l'accès à la fonctionnalité Assistant IA.AI Assistant se concentre sur les sujets de programmation et prend en compte le contexte spécifique du projet. Itérez dans la nouvelle fenêtre d'outil dédiée et, lorsque le résultat vous satisfait, utilisezpour placer le code généré par l'IA dans l'éditeur ou copiez-le simplement manuellement.Sélectionnez un fragment de code spécifique dans l'éditeur et appelez une action à partir du menu contextuelAI Assistant peut vous aider à :Laissez AI Assistant vous aider à décrire les modifications que vous avez apportées. En cliquant sur le boutondans la boîte de dialogue du message de commit, vous enverrez les diffs de vos modifications au LLM, qui générera un message de commit décrivant vos modifications.Lorsque l'exécution de CMake échoue sur votre projet, cliquez surdans la fenêtre d'outil CMake pour mieux comprendre ce qui n'a pas fonctionné et comment y remédier.La boîte de dialoguepermet de déboguer des processus lancés en dehors de CLion (localement ou à distance) tout en bénéficiant de l'intégration du débogueur de l'EDI.À partir de la version 2023.2, vous pouvez :Le débogage de bas niveau est facilité par la possibilité d'inspecter les registres de la frame en cours. CLion affiche désormais les valeurs des registres dans l'onglet Variables de la fenêtre d'outil du débogueur.CLion prend désormais en charge les langages d'assemblage ARM. Vous verrez donc la mise en évidence du code pour les assembleurs ARM dans la vue de désassemblage.Lors du débogage d'un code désassemblé, CLion affiche désormais les valeurs des registres dans la vue du désassemblage.PlatformIO est une plateforme open source qui aide les développeurs et développeuses de systèmes embarqués dans leurs projets. Dans CLion 2023.2, le niveau CMake intermédiaire a été supprimé de l'intégration avec PlatformIO. L'EDI travaille à présent directement avec le fichier platformio.ini : il suit les changements qui y sont apportés et actualise les informations du projet en conséquence.Certaines commandes pio peuvent maintenant être appelées directement depuis l'EDI (Tools | PlatformIO) ; plus besoin de basculer vers le terminal. Cela comprend le rechargement du projet, l'exécution d'une analyse statique du code sur le projet, l'appel du moniteur d'appareils, et bien plus encore.La fenêtre d'outil PlatformIO permet d'accéder rapidement aux commandes et aux actions du projet les plus utilisées.Afin de garantir que CLion peut déboguer correctement avec le serveur Segger J-Link GDB, il gère maintenant le signal SIGTRAP en plus des signaux habituels SIGINT et SIGSTOP.CLion intègre vcpkg, un gestionnaire de paquets pour C/C++, pour vous aider à gérer les dépendances et les bibliothèques externes de vos projets. Dans la version 2023.2, l'intégration a fait l'objet d'une mise à jour majeure afin d'allonger la liste des scénarios pris en charge.Deux approches permettent de travailler avec vcpkg : le mode Classic et le mode Manifest. Vous pouvez désormais les distinguer clairement dans l'interface utilisateur de CLion et basculer facilement vers le mode Manifest grâce à un bouton dédié.Pour rendre le mode Classic de vcpkg plus pratique, JetBrains a ajouté un onglet Console à la fenêtre d'outil vcpkg pour afficher toutes les commandes et la sortie.CLion 2023.2 améliore la nouvelle boîte de dialogue de création de fichiers C/C++ en cas d'absence de cible CMake à laquelle ajouter le nouveau fichier. La nouvelle actioncrée une nouvelle cible et l'ajoute au fichiersélectionné. Après avoir ajouté une cible, vous pouvez y ajouter de nouveaux fichiers.CLion 2023.2 ajoute la mise en évidence et la saisie semi-automatique des nouveaux paramètres de CMake 3.25 et de la nouvelle commande block, utilisée pour exécuter un groupe de commandes dans une portée donnée. Dans CLion, la nouvelle commande est désormais mise en évidence, mise en forme, pliée et documentée correctement.CLion 2023.2 intègre CMake 3.26.La fenêtre contextuelleaffiche les variantes de signature au fur et à mesure de la saisie et est désormais disponible pour les commandes CMake. Elle vous aide à déterminer quel paramètre saisir ensuite, en particulier pour les commandes comportant plusieurs variantes.Si votre projet contient un fichier Docker avec un environnement basé sur Linux et que vous souhaitez y développer votre application à partir d'une machine Windows, vous pouvez le configurer dans CLion à l'aide de WSL et de Docker.L'émulation de terminal dans la console de sortie est désormais activée ou désactivée séparément pour chaque configuration. Elle est désactivée par défaut et le paramètre qui la contrôle a été déplacé de la sectionversSous Windows, elle fonctionne désormais pour le débogage basé sur MSVC LLDB avec les autorisations normales et administratives.Pour la v2023.2, JetBrains a affiné l'expérience utilisateur avec le thème Light en introduisant l'option alternative, qui présente des couleurs claires assorties pour les en-têtes de fenêtre, les infobulles et les bulles de notification.Afin de simplifier la gestion de plusieurs configurations d'exécution, JetBrains a implémenté une option permettent d'épingler les configurations préférées dans le widget Run.Lorsque vous travaillez sous macOS en mode plein écran en utilisant la nouvelle interface utilisateur, les commandes de fenêtre s'affichent désormais directement dans la barre d'outils principale et non plus dans la barre flottante, comme cela était le cas précédemment.Pour le confort des utilisateurs de Linux, l'en-tête natif du système d'exploitation a été supprimé dans la nouvelle interface utilisateur, ce qui lui donne un aspect plus propre. Vous verrez maintenant par défaut l'en-tête personnalisé de l'EDI, qui propose tout un éventail d'options de personnalisation pour adapter votre espace de travail.CLion inaugure des en-têtes colorés pour simplifier la navigation entre plusieurs projets ouverts. Vous pouvez désormais attribuer une couleur et une icône uniques à chacun de vos projets, afin de les différencier plus facilement dans votre espace de travail.JetBrains a élargi les options de personnalisation pour la barre d'outils de la nouvelle interface utilisateur. Vous pouvez désormais utiliser un menu déroulant pour choisir rapidement des actions à ajouter à cette barre d'outils. Faites un clic droit sur n'importe quel widget et sélectionnezpour voir les options disponibles.s'utilise principalement pour lancer des recherches dans vos fichiers, classes, méthodes, actions et paramètres. Avec cette version, elle inclut désormais des capacités de recherche de texte similaires à celles deCLion et d'autres EDI basés sur IntelliJ ont inauguré une première intégration avec GitLab dans leur version 2023.2. Cela vous permet de travailler avec la fonctionnalitédirectement à partir de l'EDI afin de simplifier votre workflow de développement.Sous Windows, CLion utilise désormais par défaut l'architecture amd64 de la chaîne d'outils Visual Studio sur les machines non-ARM au lieu de l'architecture x86.