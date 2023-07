JavaScript, TypeScript et CSS

WebStorm 2023.2, la deuxième mise à jour majeure de l'année de l'EDI de JetBrains pour les développeurs JavaScript, est disponible. Cette version vient avec un bon lot de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Parmi celles-ci, on peut citer une amélioration de la façon dont l'EDI présente les erreurs pour JavaScript et TypeScript, la prise en charge de l'imbrication CSS, la prise en charge du serveur de langages Vue (Volar), une nouvelle interface utilisateur stable et une intégration de GitLab. Les autres nouveautés incluent la prise en charge du protocole LSP pour le développement de plugins, des améliorations concernant Svelte, Preact et SolidJS, et bien plus.Pour cette version 2023.2 de WebStorm, JetBrains a cherché à améliorer la façon dont les erreurs de type en JavaScript et TypeScript sont présentées. Les indications concernant les erreurs et les avertissements sont donc maintenant affichées de manière plus lisible pour vous permettre de détecter plus facilement les problèmes dans votre code. Cela fonctionne pour toutes les erreurs TypeScript et pour certaines des erreurs JavaScript les plus courantes.Lorsque vous appliquez des intentions ou des correctifs rapides qui empêchent l'exportation d'un élément non résolu dans un fichier, WebStorm peut désormais ajouter automatiquement des importations sans ambiguïté au fichier pour cet élément. Dans les paramètres (), vous trouverez sous chaque live template une option permettant d'ajouter automatiquement des importations sans ambiguïté pour les éléments qui seraient non résolus lors de leur utilisation.WebStorm 2023.2 prend désormais en charge la fonctionnalité module d'imbrication CSS. JetBrains a mis en place une prise en charge de la syntaxe et une inspection pour vérifier que le sélecteur imbriqué ne commence pas par un identifiant ou par une notation fonctionnelle.JetBrains a étendu la prise en charge de la modification des couleurs CSS pour inclure la conversion deet. WebStorm 2023.2 fournit plusieurs actions de conversion de couleur qui vous permettent de passer rapidement deet à d'autres fonctions de couleur.De bonnes nouvelles pour les utilisateurs de Vue ! La prise en charge du serveur de langages Vue (Volar) fait son entrée dans WebStorm afin d'améliorer la précision de la détection d'erreur et les informations sur les types dans les fenêtres contextuelles de navigation et de documentation rapides. Par défaut, VLS sera utilisé pour TypeScript v5.0 et ses versions ultérieures et le wrapper pour le service TypeScript sera utilisé pour les versions antérieures de TypeScript. Vous pouvez configurer le service Vue pour utiliser l'intégration VLS pour toutes les versions de TypeScript dansWebStorm 2023.2 apporte également plusieurs autres améliorations pour la prise en charge de Vue. Pour commencer, JetBrains a ajouté la prise en charge de la macro, ce qui simplifie la liaison bidirectionnelle. La macro enregistre automatiquement unet renvoie unequi peut être mutée directement. L'éditeur de logiciels a également ajouté la prise en charge du mécanismeavec la saisie semi-automatique pour le champ, ainsi que la possibilité de résoudre les propriétés injectées et de corriger les informations de type.Next.js 13.1 inclut désormais un plugin TypeScript Language Service pour le nouveau répertoire d'applications. Le nouveau plugin propose des suggestions de configuration des pages et des mises en page, donne des conseils pour les composants serveur et client. Cette documentation peut être consultée dans WebStorm. JetBrains a également corrigé les avertissements de faux positifs inutilisés dans le répertoire de l'application.L'éditeur de logiciels a ajouté un nouvel ensemble d'extraits de code (ou live templates comme ils sont appelés dans WebStorm) pour les hooks React. Vous pouvez trouver ces nouveaux live templates dans. Pour les utiliser, tapez l'abréviation associée à un live template dans l'éditeur et appuyez sur la touche Tab pour le développer.WebStorm 2023.2 a intégré le serveur de langages Svelte. Vous pouvez ainsi voir toutes les erreurs signalées par svelte-check, parmi lesquelles les vérifications null dans le balisage, les vérifications de types prop et la sécurité de type « zéro effort » de SvelteKit. Les cas dans lesquels les alias de chemin sont définis dans les fichiers de configuration des bundlers et non danssont aussi pris en charge. WebStorm résoudra les importations avec ce genre d'alias de chemin pour Svelte, Vue et Astro.WebStorm 2023.2 inclut un boutonpour les tests Jest dans la fenêtre d'outilsqui permet d'activer le mode surveillance. Cela vous évite d'avoir à définir manuellement les optionsdans la configuration d'exécution.Concernant SolidJS, JetBrains a introduit la refactorisation Rename pour le getter et le setter de la fonction. JetBrains a également amélioré la prise en charge d'Emmet avec Preact et SolidJS ; WebStorm utilise maintenant les informations de type depour déplier Emmet correctement. Enfin, WebStorm n'affiche plus de fausses erreurs pour les attributs de classe et fournit une navigation appropriée pour les informations de type JSX.JetBrains poursuit ses efforts pour améliorer la prise en charge de. L'entreprise a repensé la gestion des génériques et des entrées de directives dans WebStorm. WebStorm interprète les méthodeset propage l'évaluation du type aux variables du modèle. Les bibliothèques qui font un usage intensif des types mappés, comme NgRx, fonctionnent désormais correctement elles aussi.WebStorm 2023.2 apporte plusieurs améliorations à la prise en charge d'Astro. Désormais, PostCSS fonctionne par défaut dans la balisedes composants Astro. De plus, vous pouvez maintenant utiliser des préprocesseurs CSS tels que Sass, Less et Stylus dans la baliseL'année dernière, JetBrains a inauguré une nouvelle interface utilisateur plus minimaliste pour WebStorm et les autres EDI JetBrains. L'éditeur l'a perfectionnée en tenant compte de vos retours et elle est maintenant prête à sortir de la phase bêta. Vous pouvez activer la nouvelle interface utilisateur via l'icône d'engrenagesituée en haut à droite de l'EDI.JetBrains a apporté davantage d'options de personnalisation à la nouvelle interface avec un menu déroulant qui permet d'ajouter rapidement des actions à la barre d'outils. Faites un clic droit sur n'importe quel widget et sélectionnezpour voir les options disponibles.WebStorm 2023.2 introduit les en-têtes de projet colorés pour simplifier la navigation entre plusieurs projets ouverts. Vous pouvez désormais attribuer une couleur et une icône uniques à chacun de vos projets, afin de les distinguer plus facilement dans votre espace de travail.JetBrains a affiné l'expérience utilisateur avec le thèmeen introduisant l'option alternative, qui comporte des couleurs claires assorties pour les en-têtes des fenêtres, les infobulles et les bulles de notification.L'éditeur de logiciels pour développeurs a apporté plusieurs modifications au comportement du menu hamburger dans la barre d'outils principale pour Windows et Linux. Lorsque vous cliquez sur l'icône du menu, les éléments s'affichent désormais horizontalement dans la barre d'outils. Il est également possible de transformer ce menu en barre d'outils distincte dansLorsque vous travaillez sur macOS en mode plein écran avec la nouvelle interface utilisateur, les commandes de fenêtre s'affichent désormais dans la barre d'outils principale et non plus dans la barre flottante comme auparavant.Afin de faciliter la gestion de plusieurs configurations d'exécution, JetBrains a mis en place une option qui permet d'épingler vos configurations préférées dans le widget. Pour ajouter une configuration d'exécution dans la section, cliquez sur les trois points juxtaposés à son nom et sélectionnez. Lorsque vous épinglez plusieurs configurations, vous pouvez les réorganiser dans la liste par glisser-déposer.JetBrains inaugure l'intégration initiale avec GitLab dans WebStorm 2023.2. Cette intégration vous permet de simplifier votre workflow de développement en travaillant avec la fonctionnalitédirectement dans l'EDI.WebStorm 2023.2 introduit une fonctionnalité très attendue qui permet aux utilisateurs d'effectuer des commits pour des parties spécifiques de blocs de code. Pour effectuer un commit partiel, sélectionnez les lignes d'un bloc et cliquez surdans le menu contextuel. Le bloc sera divisé en lignes individuelles et les lignes sélectionnées seront mises en évidence.WebStorm 2023.2 vous permet de prévisualiser les contenus de couches d'images Docker dans la vue. JetBrains a également introduit la possibilité de désigner une configuration d'exécution comme tâche. WebStorm attendra que le conteneur en cours d'exécution soit prêt avant d'initier la prochaine configuration d'exécution. Vous pouvez lire cet article pour en savoir plus.WebStorm peut désormais afficher un aperçu des fichiers PDF et HTML directement dans les résultats de la requête du client HTTP. De plus, il est dorénavant possible de partager du code JavaScript commun pour les gestionnaires de requêtes du client HTTP via des modules importés.JetBrains a initié une version preview du plugin AI Assistant dans les builds EAP de WebStorm 2023.2, qui fournissait un chat utilisant l'IA et la génération de messages de commit. Le plugin AI Assistant est actuellement disponible en accès limité sur la Marketplace de JetBrains. L'éditeur de logiciels le mettra à jour fréquemment pour y ajouter de nouvelles fonctionnalités et des améliorations.Dans cette nouvelle version, WebStorm intègre la plateforme de qualité de code Qodana. Vous pouvez déclencher une analyse statique du code directement dans WebStorm, consulter la liste des problèmes pour l'ensemble de votre projet et configurer Qodana dans votre système de CI/CD pour établir des murs qualité. Une fois la configuration terminée, les résultats de l'analyse côté serveur s'afficheront dans votre EDI.(Double Maj) inclut désormais des fonctionnalités de recherche de texte similaires à celles de. Cette amélioration permet d'afficher les résultats de la recherche textuelle s'il n'y a pas ou peu d'autres résultats de recherche disponibles pour une requête donnée. La fonctionnalité est activée par défaut et peut être gérée dansWebStorm 2023.2 offre la possibilité de classer vos fichiers dans la vueen fonction de leur heure de modification. Cette nouvelle fonctionnalité réorganise automatiquement les fichiers à chaque fois que vous enregistrez les modifications apportées à votre projet. Pour l'activer, cliquez sur les trois points dans la vue, puis sélectionnezJetBrains a mis à jour l'interface utilisateur de la sectionafin de faciliter la configuration de WebStorm pour des projets spécifiques et d'étendre ses fonctionnalités avec des plugins. Elle inclut désormais un ensemble de suggestions de plugins en fonction des spécificités de votre projet.L'éditeur de logiciels pour développeurs a encore ajouté une nouvelle optionpour rendre le développement et la réduction des dossiers de projets dans la vueplus rapide. Cette option est disponible dans le menu déroulant une fois que vous avez cliqué sur l'icône des trois points.Cette version introduit l'API LSP pour les développeurs de plugins qui souhaitent utiliser un serveur LSP spécifique afin d'ajouter une assistance au codage pour des technologies qui ne sont pas encore prises en charge nativement dans les EDI JetBrains.