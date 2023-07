Nouveautés de Qodana 2023.2



JetBrains s'est toujours efforcé de fournir des outils qui rendent le travail des développeurs agréable. Ses EDI sont conçus pour comprendre le code et fournir des suggestions précieuses pour l'améliorer. Avoir ces conseils disponibles dans l'éditeur est très utile. Cependant, les flux de travail modernes centrés sur l'intégration continue nécessitent un mur de qualité fiable dans votre pipeline de construction. C'est dans cette optique que JetBrains a créé Qodana.Qodana est la seule plateforme de qualité de code sur le marché qui utilise les inspections natives des EDI JetBrains et étend l'intelligence de votre EDI JetBrains au serveur d'intégration continue (CI).JetBrains a développé un puissant moteur d'analyse statique pour permettre aux équipes de développement logiciels d'automatiser les revues de code, de construire des murs de qualité et de faire respecter les directives de qualité du code à l'échelle de l'entreprise, le tout au sein de leur écosystème JetBrains. La plateforme peut être intégrée à n'importe quel pipeline CI/CD et peut analyser du code écrit dans plus de 60 langages, dont Java, JavaScript, TypeScript, PHP, Kotlin, Python, Go et C#.Aujourd'hui, Qodana annonce un grand jalon : il n'est plus en version preview et est disponible avec des améliorations majeures. JetBrains vous offre également la possibilité de profiter dès maintenant d'une remise de 50 % sur votre première année pour la version commerciale la plus avancée de Qodana. Cela dit, quelles sont les nouveautés de Qodana 2023.2 ?Depuis le lancement de Qodana en version EAP en 2021, JetBrains a noté un bel engouement de la part des développeurs. À ce jour, Qodana est utilisé dans plus de 9000 projets uniques chaque mois, dont 80 % sont des projets commerciaux.Les premiers utilisateurs lui ont beaucoup appris sur leurs besoins, et JetBrains a utilisé ces connaissances pour apporter d'importantes améliorations au moteur d'analyse de code statique de Qodana.Les outils d'analyse statique sont connus pour être difficiles à configurer. Avec la version 2023.2 de Qodana, JetBrains a éliminé cette difficulté en intégrant pleinement sa plateforme de qualité de code à presque tous ses EDI : IntelliJ IDEA, WebStorm, PhpStorm, PyCharm, Rider et GoLand. Veuillez noter que cette fonctionnalité ne sera disponible qu'avec les versions 2023.2 des EDI JetBrains.Cette intégration apportera deux avantages importants.Le premier avantage est la facilité de configuration. Vous pouvez essayer l'analyse locale en quelques clics seulement, afficher la liste des problèmes dans l'ensemble de votre projet, puis configurer Qodana dans votre système CI/CD préféré pour établir le mur de qualité et exécuter des vérifications côté serveur.Le deuxième avantage est un flux de travail amélioré en matière de qualité de code. Une fois que Qodana est configuré dans le serveur d'intégration continue, vous pourrez voir les résultats de l'analyse côté serveur sans quitter l'EDI. Vous pouvez également accéder directement à Qodana Cloud pour voir un aperçu des problèmes dans un diagramme simple et clair.Qodana prend désormais en charge le traitement de la couverture de code pour Java, Kotlin, PHP, JavaScript et TypeScript. Lors de l'exécution des tests automatisés, Qodana affichera la quantité de code exécutée en se basant sur les résultats des frameworks de tests unitaires connus. De cette manière, les utilisateurs pourront examiner le degré de couverture du code, repérer les parties du code nécessitant davantage de tests, et évaluer la qualité des tests eux-mêmes.Désormais, Qodana est livré avec un contrôleur de vulnérabilité, alimenté par IntelliJ IDEA. Cette inspection est conçue pour détecter les packages externes vulnérables utilisés dans le projet. Les données sur les vulnérabilités sont fournies par la société de sécurité logicielle Checkmarx.Le contrôleur de vulnérabilité va au-delà de la simple fourniture d'informations de sécurité. Il propose également des informations de remédiation précieuses. Les développeurs peuvent prendre des mesures immédiates pour résoudre les vulnérabilités en migrant rapidement vers une version sûre et stable du package sans problèmes de vulnérabilité connus.Tous les analyseurs de code Qodana (sauf pour .NET) fourniront aux utilisateurs le pouvoir de correctifs rapides pour améliorer leur efficacité de codage. Qodana est désormais capable d'appliquer des correctifs automatiques aux problèmes pouvant être résolus automatiquement et de créer une nouvelle demande d'extraction (pull request) avec les modifications appliquées (actuellement disponible uniquement pour GitHub Actions). L'utilisateur pourra ensuite examiner ces changements avant de les valider.Vous trouverez la liste complète des nouveautés et améliorations sur la page Nouveautés de Qodana 2023.2.Si vous n'avez pas encore essayé Qodana, voici un bref aperçu des fonctionnalités disponibles dans le produit - en plus des nouvelles fonctionnalités récemment publiées.Qodana peut repérer les problèmes de performance, les déclarations inutilisées, les dépendances vulnérables, les problèmes de sécurité potentiels, les constructions de code confuses, les conventions de nommage et de style, et bien plus encore.Découvrez les problèmes et les tendances de votre code et comprenez mieux la qualité de votre projet grâce à au diagramme en soleil.Vous pouvez regrouper tous vos rapports Qodana en un seul endroit - Qodana Cloud - et explorer les tendances du projet avec des tableaux de bord interactifs.Un instantané de la base de code, ou une référence, est pris lors d'exécutions spécifiques de Qodana. Vous pouvez comparer votre code actuel avec son état de référence et voir les problèmes nouveaux, inchangés et résolus.Par exemple, vous pouvez utiliser la référence pour mettre en attente les problèmes moins critiques et vous concentrer sur la résolution des bogues nouveaux ou très critiques.Analysez les dépendances de votre référentiel de code pour trouver leurs licences et vérifier leur compatibilité avec la licence de votre projet.Vous recherchez un problème spécifique que Qodana ne couvre pas encore ? Vous pouvez l'intégrer avec des outils d'inspection tiers ou créer vos propres plugins.Qodana est facturé par contributeur actif, indépendamment du nombre de lignes dans le projet. Ce qui fait de Qodana une offre particulièrement intéressante.La plateforme est disponible en trois plans, dont un plan gratuit avec une prise en charge de langage limitée, ainsi que des plans payants à partir de 6 dollars par contributeur actif par mois.Notez que le plan Qodana le plus avancé, qui propose davantage d'inspections de sécurité et un audit de licences, bénéficie d'une remise de 50 % pendant un an.Rendez-vous simplement sur le site web de Qodana pour profiter d'un essai gratuit. Vous devrez juste créer un compte dans Qodana Cloud et connecter l'analyseur spécifié à votre projet et à votre système CI/CD préféré.