Quoi de prévu pour la suite ?

La communauté JetBrains s'agrandit. De plus en plus de développeurs utilisent au quotidien les EDI et outils de développement logiciel conçus par l'entreprise et souhaitent montrer leur soutien et leur affiliation à la communauté. Si vous êtes dans ce cas, vous apprécierez la nouvelle : la boutique de produits dérivés JetBrains est maintenant à portée de clic.Vous pouvez désormais afficher votre passion pour la programmation sur vos vêtements, un tote bag ou votre ordinateur portable. Quelle que soit votre préférence, vous trouverez ce qu’il vous faut sur JetBrains Merchandise Store, la nouvelle boutique de produits dérivés de l'éditeur de logiciels pour développeurs.Vous y trouverez une grande variété d’articles aux couleurs de JetBrains, parmi lesquels des t-shirts, des sweats à capuche, des autocollants, des pin’s et divers accessoires.Précisons que tous les produits sont fabriqués avec des matériaux de qualité afin de garantir leur longévité et un usage agréable, et la plupart des vêtements sont fabriqués à partir de coton biologique. JetBrains prévoit d’élargir progressivement sa gamme de produits sur la base des retours qui lui seront faits. Soulignons également que l'éditeur de logiciels pour développeurs travaille à réduire son empreinte environnementale et fera tout son possible pour poursuivre ses efforts dans ce sens.JetBrains livre à l’échelle mondiale, à l’exception de quelques pays, depuis un entrepôt situé en Allemagne, avec des conditions et des frais de livraison variables selon le pays. Vous pouvez consulter la FAQ de la boutique pour plus de détails ou contacter le service client si vous avez des questions.Veuillez également noter que différents droits fiscaux, taxes et dédouanements peuvent s’appliquer selon le pays de destination.La boutique JetBrains propose déjà un grand nombre d’articles de qualité, mais JetBrains souhaite continuer à la développer. L'entreprise conçoit des outils de développement plébiscités par des millions d’utilisateurs, mais mettre en place une boutique de produits dérivés qui leur plaise est une tout autre histoire.JetBrains dit avoir encore des choses à apprendre avant de pouvoir proposer le produit idéal et offrir une expérience optimale. Son objectif est que votre expérience avec la boutique soit aussi satisfaisante que l’utilisation de ses outils.Pour l’approvisionnement et la gestion de la boutique, JetBrains travaille actuellement avec Brand Addition, un prestataire reconnu et expérimenté, mais l'éditeur aimerait aussi avoir votre avis sur la question.