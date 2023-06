Saisie semi-automatique intelligente

En tant que développeur Laravel, vous êtes un artisan du web et vous aimeriez sûrement augmenter votre productivité. Vous le savez probablement déjà : utiliser PhpStorm avec le plugin Laravel Idea vous permet d'être très efficace. C'est pour cela que JetBrains propose une offre groupée PhpStorm/Laravel Idea, avec une réduction pour les nouveaux utilisateurs. Mais avant d'en dire plus, nous vous proposons de découvrir comment augmenter votre productivité en utilisant l’EDI PhpStorm avec le plugin Laravel Idea.La saisie semi-automatique des actions utilisées quotidiennement est une fonctionnalité cruciale pour booster la productivité du développement Laravel. La compréhension approfondie de votre base de code Laravel offerte par PhpStorm associée au plugin Laravel Idea permet la prise en charge de la saisie semi-automatique pour les commandes les plus utilisées. Examinons chacune d’elles plus en détail.Laravel contribue largement à la puissance de l’ORM Eloquent et PhpStorm est capable de tout comprendre grâce au plugin Laravel Idea. Les avantages vont de la saisie semi-automatique pour des méthodes (comme la méthode scope), à la connaissance par PhpStorm de tous les champs et de toutes les relations de modèles disponibles, en passant par la prise en charge complète du constructeur de requêtes et des factories.Le bundle fournit la saisie semi-automatique et des informations partout sur les routes. Vous bénéficiez de la saisie semi-automatique sur les noms et sur les méthodes des routes.Livewire, la bibliothèque qui simplifie considérablement la création d’interfaces dynamiques, est aussi prise en charge. Vous bénéficiez de la saisie semi-automatique sur les méthodes et les propriétés, pouvez passer facilement des vues aux fichiers de composants, cliquer sur les composants, et bien plus.Couplé au plugin Laravel Idea, PhpStorm prend en charge les classes de requêtes et les règles de validation, ajoutant de la saisie semi-automatique et des informations utiles partout où vous en avez besoin. Vous pouvez également générer des règles de requêtes par défaut basées sur des modèles.Laravel Idea permet de générer quasiment tout ce dont vous avez besoin, des contrôleurs aux middlewares, en passant par les migrations et les commandes de la console. Vous n’avez plus besoin de vous souvenir des commandes « make » ni de leurs paramètres. Laravel Idea propose une interface propre pour générer tout ce dont vous avez besoin.PhpStorm offre déjà une mise en évidence de la syntaxe puissante pour différents constructs et erreurs de syntaxe. Pour les développeurs Laravel, JetBrains a ajouté la prise en charge de Blade via le moteur de modèles de Laravel.Vous pouvez extraire le code vers des composants Blade et bénéficier de la saisie semi-automatique pour ces composants. Vous pouvez également refactoriser le nom d’un fichier Blade et mettre automatiquement à jour toutes ses références. Vous avez aussi la possibilité de créer des fichiers Blade dans les contrôleurs, de disposer de la saisie semi-automatique dans ces fichiers, et bien plus.Outre la saisie semi-automatique et la mise en évidence de la syntaxe, PhpStorm propose toute une série de fonctionnalités puissantes afin d’ajuster automatiquement les espaces de noms et les importations.Lorsque vous déplacez un fichier, PhpStorm ajuste automatiquement son espace de noms et toutes les importations. Lorsque vous référencez une classe, PhpStorm y ajoute l’importation. PhpStorm effectue de nombreuses tâches fastidieuses à votre place grâce à ses capacités de refactorisation, telles que le renommage des variables ou l’extraction de code dans des méthodes séparées, et offre des fonctionnalités pour la détection d’erreurs, la génération de code, l’assistance au formatage, entre autres.PhpStorm apporte une prise en charge intégrée pour des frameworks frontend populaires, notamment pour Tailwind, Vue et React.Parmi les outils directement intégrés dans PhpStorm, vous trouverez notamment l'intégration GIT (incluant la prise en charge de GitHub) et le client HTTP de JetBrains, un débogueur et des outils de base de données.Vous souhaitez peut-être découvrir les avantages de l’offre groupée PhpStorm et Laravel Idea de façon plus détaillée. Vous pouvez alors suivre gratuitement le nouveau cours en ligne de Jeffrey Way sur Laracasts (disponible en anglais uniquement). Il vous permettra d'apprendre comment :JetBrains vous fait une offre spéciale : vous pouvez obtenir le plugin Laravel Idea avec une réduction de 50 % si vous l'achetez avec PhpStorm. Précisons que cette offre est réservée aux nouveaux utilisateurs. Si vous êtes un client PhpStorm, aucune remise ne vous est applicable durant la première année d'utilisation du plugin Laravel Idea. Mais comme pour PhpStorm, vous bénéficierez ensuite d'une remise de fidélité de 20 % pour la deuxième année d'utilisation du plugin, puis de 40 % à partir de la troisième année.