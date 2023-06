Intégrer l’assistance par IA dans les workflows utilisateurs de base de l’EDI.

Établir un lien étroit entre les fonctionnalités d’IA et la compréhension du code, qui est depuis toujours l’un des grands points forts des EDI JetBrains.

Fonctionnalités d’IA

Accès aux fonctionnalités d’IA

Comment votre code et vos données sont gérés

Partagez vos retours d’expérience

L’IA générative et les grands modèles de langage (LLM) transforment profondément les outils de développement logiciel et pour JetBrains, l’intégration de cette technologie dans ses produits était une évidence. L'approche JetBrains pour la création de cette fonctionnalité d’assistance par l'IA est principalement fondée sur deux éléments :Les fonctionnalités d’IA sont fournies par le service JetBrains AI. Ce service vous connecte de façon transparente, en tant qu’utilisateur du produit, à différents grands modèles de langage (LLM), et vous donne accès à des fonctionnalités spécifiques générées par IA dans de nombreux produits JetBrains. Il prend actuellement en charge OpenAI et héberge également plusieurs modèles plus petits créés par JetBrains. L'éditeur de logiciels pour développeurs prévoit d’étendre la prise en charge à davantage de fournisseurs par la suite, afin de donner accès à ses utilisateurs aux meilleurs modèles et options disponibles.JetBrains va aussi prendre en charge des modèles locaux et sur site. Mais pour les modèles locaux, les fonctionnalités prises en charge seront certainement plus limitées.La dernière build EAP des EDI JetBrains fournit plusieurs fonctionnalités révélatrices de la direction dans laquelle avance ce travail :Utilisez la fenêtre d’outilspour interagir avec le LLM, poser des questions ou itérer sur une tâche. L’EDI fournit un contexte spécifique au projet, notamment les langages et les technologies utilisés dans votre projet. Lorsque vous êtes satisfait du résultat, utilisez la fonctionpour insérer le code généré par IA dans l’éditeur ou copiez-le simplement.Pour interroger l’IA sur un fragment de code spécifique, sélectionnez-le dans l’éditeur et appelez une action dans le menu(disponible dans le menu contextuel de l’éditeur ou en utilisant le raccourci Alt+Entrée). L’actionvous permet de fournir votre propre prompt ou requête. Vous pouvez ajouter des prompts d’assistance par IA standard supplémentaires en sélectionnantou, en fonction des besoins.Si vous devez générer de la documentation pour une déclaration en utilisant un LLM, appelez le menuet sélectionnez l’action. La génération de documentation est actuellement prise en charge pour Java, Kotlin et Python.Pour Java et Kotlin, elle est suggérée lorsque vous utilisez la méthode standard de génération de stubs de commentaires de documentation : saisissez. L’EDI générera les parties statiquement connues du commentaire (telle que les balisesdans Java) et l’IA générera le texte de la documentation pour vous.Lorsque vous renommez une déclaration Java, Kotlin ou Python, l’IA vous suggère des options de nom pour la déclaration en fonction de son contenu. Cela peut être désactivé dansLa boîte de dialogue de message de commit comporte désormais un bouton. Cliquez sur ce bouton pour envoyer les diffs de vos modifications au LLM, qui générera un message de commit décrivant vos modifications.Pour accéder aux fonctionnalités d’IA, vous devez être connecté au service JetBrains AI depuis votre compte JetBrains. Vous pouvez vous connecter depuis la fenêtre d’outilsouVeuillez noter que le service JetBrains AI ne pourra pas être accessible à tous dans l’immédiat. JetBrains va commencer par un pool d’utilisateurs limité, et une fois la capacité maximale atteinte, l'entreprise va mettre les autres utilisateurs sur liste d’attente. D’autres personnes seront progressivement invitées à essayer le produit au cours des semaines à venir.L’accès au service d’IA est actuellement limité aux territoires dans lesquels le service OpenAI est disponible. Notez que le service d’IA est gratuit pendant toute la durée du cycle de programme d’accès anticipé. JetBrains fournira les informations sur les modèles de licence et la tarification ultérieurement.Lorsque vous utilisez les fonctionnalités d’IA, l'EDI doit envoyer vos requêtes et votre code au fournisseur de LLM. En plus de vos prompts, l'EDI peut envoyer des informations supplémentaires telles que des extraits de votre code, les types de fichiers, les frameworks utilisés, ou toute autre information pouvant être utile pour fournir du contexte au LLM.En supplément, les builds EAP qui incluent la fonctionnalité d’AI Assistant effectuent une collecte opt-in de données détaillées sur l'utilisation des fonctionnalités d’IA, ce qui inclut la communication entre vous et le LLM (texte et fragments de code). Ces données restent strictement confidentielles et sont uniquement utilisées par JetBrains pour améliorer ses produits. Elles ne sont jamais communiquées à des tiers, ni utilisées pour l’entraînement de modèles de machine learning générant du code ou du texte, ou révélées sous quelque forme que ce soit à d’autres utilisateurs.​​ L’option contrôlant la collecte de données détaillées se trouve dans la sectionVous trouverez plus de détails sur les politiques de collecte des données de JetBrains sur le site web de l'entreprise.Vos retours sur les nouvelles fonctionnalités sont extrêmement importants pour JetBrains à ce stade, qu’il s’agisse de témoignages positifs, de situations dans lesquelles l’IA n’a pas répondu à vos attentes ou de suggestions d’autres cas dans lesquels l’IA vous serait utile. Vous pouvez faire part de vos idées et suggestions en cliquant surdans la fenêtre d’outilset signaler à JetBrains tout bug de l’AI Assistant dans YouTrack.Télécharger la dernière version EAP de vos EDI JetBrains pour tester la fonctionnalité AI Assistant :