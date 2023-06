Prise en charge de Playwright

Aqua est plus qu’un simple éditeur

La gestion de bases de données, qui permet de se connecter à plusieurs bases de données, et de préparer et vérifier les données de votre application.

Un client HTTP basé sur l’éditeur qui effectue des requêtes HTTP complexes et des assertions, et vous permet de les partager avec votre équipe et de les exécuter sur votre système de CI/CD.

La prise en charge de Docker, qui permet d’exécuter, de contrôler et de configurer les conteneurs.

Système de contrôle de version, Terminal et bien plus.

JetBrains travaille depuis quelques temps déjà à offrir une prise en charge de premier ordre pour les frameworks de tests les plus populaires, en réponse aux nombreuses demandes de ses utilisateurs. Et aujourd'hui, l'éditeur de logiciels pour développeur annonce que la nouvelle version d’Aqua fournit une prise en charge complète de Playwright.Pour rappel, Playwright est une bibliothèque open source développée par Microsoft pour automatiser les tests logiciels dans le domaine des applications web. Il permet aux développeurs de tester leurs applications dans différents navigateurs tels que Chrome, Firefox, Safari et Edge. Playwright offre des fonctionnalités avancées, une prise en charge multiplateforme et la possibilité d'écrire des tests dans différents langages de programmation. Il permet d'automatiser efficacement les tests fonctionnels, les tests de régression et les tests de compatibilité des navigateurs, garantissant ainsi la qualité et la fiabilité des applications web.Sa prise en charge dans Aqua est donc un grand plus pour les utilisateurs de l'EDI de JetBrains pour l'automatisation des tests. Nous présentons dans la suite de l'article les détails de la prise en charge de Playwright dans JetBrains AquaLorsque vous ouvrez votre projet, Aqua détecte vos tests Playwright et affiche des icônes dans la gouttière pour vous permettre de les exécuter directement dans l’éditeur.L’exécution de tests avec Playwright est simple et facile. Si besoin, vous pouvez aussi choisir d’exécuter tous les tests à partir d’un fichier ou d’un répertoire.Lorsqu’un test est terminé, Aqua fournit les résultats complets, y compris les journaux et les sorties de la console pour chaque test. Les nombreuses options de tri et de filtrage facilitent considérablement l’examen des tests échoués ou ignorés, ou d’inspecter le temps d’exécution de chaque test.Aqua permet de naviguer facilement de la fenêtre d’outil présentant les résultats des tests au code source du test sélectionné. Pour vous faciliter davantage la tâche, Aqua affiche des conseils d’insertion indiquant le temps d’exécution de l’étape, met en évidence la ligne ou l’expression erronée directement dans l’éditeur de code source, et fournit le message d’erreur correspondant. Tout cela contribue à assurer une expérience utilisateur fluide.Si vous exécutez plusieurs ensembles de tests avec différents paramètres ou configurations, vous pouvez enregistrer vos paramètres en tant que configuration d’exécution (), partager cette configuration avec votre équipe et basculer instantanément entre les différentes paramètres.Aqua prend également en compte le fichier Playwright.tsconfig et fait des suggestions d’ajustements si le fichier de test sélectionné ne trouve pas dans le répertoire de tests spécifié.Trouver un test spécifique dans le code source peut parfois être compliqué, surtout lorsque les tests ne sont pas déclarés en tant que fonctions. C’est là qu’Aqua peut vous aider. Appuyez deux fois sur ⇧ pour ouvrir la fenêtre de recherche et utilisezoupour trouver le test en question et y accéder facilement.Aqua inclut également un débogueur pour les tests Playwright directement dans l’EDI. Vous pouvez définir des points d’arrêts pour stopper l’exécution et analyser votre code.Aqua fournit une excellente prise en charge de JavaScript et de TypeScript, qui inclut notamment la saisie semi-automatique intelligente du code, la navigation et la prise en charge des linters.JetBrains a amélioré l’analyse du code et introduit la prise en charge des fonctions et expressions spécifiques à Playwright. Aqua met en évidence les localisateurs CSS et XPath dans les littéraux de chaîne et fournit la complétion de code correspondante.Si la page web testée est ouverte dans l’Inspecteur Web intégré, Aqua suggérera des localisateurs fiables pour les éléments de la page.Le même niveau de prise en charge est également disponible lors de la suggestion de valeurs d’attributsde votre page web pour les fonctionset. Aqua utilise le nom de l’attribut de test des données provenant du fichier de configuration Playwright.Aqua prend également en charge la navigation du code source vers l’élément sur votre page. Par exemple, si vous cliquez sur le sélecteur CSS ou sur la valeur d’attribut passée à la fonction, Aqua mettra cet élément en évidence dans l’inspecteur Web. Cela permet de vérifier facilement si le localisateur est valide et si l’élément est disponible sur la page.L’Inspecteur Web facilite également l’inspection de la page, et valide ou génère plusieurs types de localisateurs afin d’assurer qu’ils soient uniques et fiables.Aqua rend le développement et la maintenance des tests Playwright plus simple et efficace. Grâce à la pertinence des informations fournies par l’Inspecteur Web intégré, Aqua peut offrir une saisie semi-automatique du code avec des données réelles et une navigation fluide.Aqua est un EDI puissant, conçu pour offrir aux professionnels de l’assurance qualité tout ce dont ils ont besoin au quotidien, notamment :Cette nouvelle version marque un véritable tournant pour Aqua et JetBrains vous invite à l’essayer. Gardez à l’esprit que la prise en charge de Playwright est encore en phase de preview publique. Si vous rencontrez des problèmes, n’hésitez donc pas à les signaler.Précisons aussi qu'en plus de Playwright, JetBrains Aqua prend désormais en charge Cypress, un framework de test end-to-end populaire utilisé dans les tests fonctionnels des applications web. Il offre des fonctionnalités avancées, une exécution en temps réel et une approche conviviale pour automatiser les tests et améliorer la qualité des applications web.Comme Playwright, la prise en charge de Cypress est encore en phase de preview publique, et JetBrains vous invite à les tester en téléchargeant gratuitement son EDI Aqua.