A la demande des utilisateurs, JetBrains annonce la prise en charge du framework de tests Cypress dans Aqua, son EDI pour l’automatisation des tests.L’assurance qualité et l’ingénierie des tests sont des éléments essentiels pour le développement logiciel. JetBrains pense qu’il est important de disposer de l’outil approprié pour chaque tâche. C’est pourquoi l'éditeur de logiciels a décidé de créer un outil pour le développement de tests automatisés, adapté aux besoins des équipes de développement logiciel dont les membres peuvent avoir plusieurs fonctions.Aqua fournit un ensemble de fonctionnalités uniques, distinctes de celles des autres produits JetBrains, et regroupe tout ce dont un ingénieur en automatisation des tests a besoin au quotidien, notamment un EDI multilingue (avec entre autres la prise en charge de la JVM, de Python et de JavaScript), un client HTTP, une fonctionnalité de gestion des bases de données, la prise en charge de Docker, un client TMS (système de gestion des tests) et un nouvel inspecteur web puissant pour l’automatisation d’interface utilisateur.Aqua est disponible en préversion publique depuis novembre dernier. Depuis lors, JetBrains a reçu de nombreuses demandes des utilisateurs, parmi lesquelles la prise en charge du framework de tests Cypress. Nous présentons ici comment cette prise en charge va vous aider à travailler plus efficacement avec Cypress.Lorsque vous ouvrez votre projet, Aqua détecte automatiquement vos tests Cypress et les signale par une icône d’exécution dans l’éditeur afin que vous puissiez lancer facilement vos tests en un clic.Une fois vos tests terminés, Aqua vous fournira les résultats complets, y compris les journaux et les sorties de la console pour chaque test. Grâce aux différentes options de tri et de filtrage, il est facile de parcourir tous les tests échoués ou ignorés et d’analyser le temps d’exécution de chaque test.Aqua permet de naviguer de façon fluide entre la fenêtre d’outil présentant les résultats des tests et le code source du test sélectionné.Aqua vous permet d’enregistrer et de partager facilement les configurations d’exécution de tests ayant différents paramètres ou différentes configurations.La recherche de cas de tests spécifiques est désormais ultra-rapide avec Aqua. Utilisez la fonctionnalité Go to Symbol ou Search Everywhere pour trouver un test et y accéder rapidement.Aqua offre une expérience de codage avancée. La prise en charge de JavaScript et TypeScript inclut notamment la saisie semi-automatique intelligente du code, la navigation et la prise en charge des linters. La fonctionnalité Code Insight d’Aqua a été améliorée pour prendre en charge les fonctions et expressions spécifiques de Cypress. Elle met en évidence les localisateurs CSS et XPath dans les littéraux de chaîne et fait des suggestions de saisie semi-automatique pertinentes.Aqua assure une excellente prise en charge des alias de Cypress. Naviguez simplement entre les déclarations et les utilisations des alias, effectuez des renommages inline rename et identifiez les déclarations d’alias non utilisées. Aqua fournit également des avertissements pour les utilisations d’alias non valides, telles que le référencement d’un alias sur l’objet « this » dans une fonction fléchée.Grâce à son intégration parfaite avec l’inspecteur Web, Aqua suggère des localisateurs fiables pour les éléments de la page web testée. Il prend en charge la navigation du code source vers les éléments de la page et met en évidence les éléments de l’inspecteur web en fonction des sélecteurs CSS. Cette fonctionnalité aide à vérifier la validité des localisateurs et la disponibilité des éléments. L’inspecteur web facilite également l’inspection de la page et valide ou génère plusieurs types de localisateurs, en s’assurant qu’ils sont uniques et fiables.Vous pouvez accéder instantanément au Launchpad afin de configurer des tests pour votre projet en cliquant simplement sur le bouton Open Cypress.Aqua va plus loin qu’un simple éditeur en facilitant le développement et la maintenance des tests Cypress. Avec son inspecteur web intégré, Aqua fournit des analyses précieuses directement dans votre EDI, permettant une saisie semi-automatique du code en temps réel axée sur les données et facilitant la navigation.Aqua est un EDI robuste, qui apporte aux professionnels de l’assurance qualité les outils essentiels pour leurs workflows quotidiens, notamment :Aqua fournit par ailleurs d’autres fonctionnalités pour les tests, parmi lesquelles l’intégration avec les systèmes de contrôle de version et un terminal.Cette nouvelle version d’Aqua constitue une évolution significative et JetBrains vous invite à l’essayer et à lui dire ce que vous en pensez. Gardez à l’esprit que la prise en charge de Cypress est encore en phase de preview publique. Si vous rencontrez des problèmes, n’hésitez pas à les signaler à JetBrains.