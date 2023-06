Nouvelle interface utilisateur

…

Connectivité

*.jks

Assistance au codage

Prise en charge de WSL pour les outils de vidage

Modify Object

Editeur de données

[Redshift] Prise en charge de base de données/datashare externe

Les bases de données partagées et les datashares peuvent être modifiés avec Ctrl/Cmd + F6.

Enfin, toutes les instructions associées sont prises en charge dans l'éditeur SQL.

Corrections et améliorations

[MySQL] SELECT INTO est pris en charge dans les procédures stockées.

[MySQL] La fonction JSON_TABLE est prise en charge.

[Oracle] La complétion de code fonctionne pour les synonymes.

[Oracle] La fonction XMLELEMENT est prise en charge.

[ClickHouse] Les valeurs IPv6 s'affichent correctement.

[H2] Il n'y a plus de faux positifs pour l'inspection unresolved variable.

C'est à la fin du mois de mars que JetBrains a publié la première mise à jour de cette année de DataGrip, son EDI destiné aux administrateurs de bases de données et développeurs SQL. Cette version était exclusivement axée sur la qualité et a apporté des correctifs de bogues demandés par les utilisateurs via l'outil de suivi public de JetBrains.La prochaine version majeure est en plein développement et vous pouvez déjà commencer à la tester. JetBrains a en effet de publié la première build du programme d'accès anticipé (EAP) à DataGrip 2023.2. Vous pouvez télécharger les versions EAP à partir du site Web de l'EDI ou les obtenir à partir de l'application gratuite Toolbox.Cela dit, quels sont les changements introduits dans la première version EAP ?La nouvelle interface utilisateur est désormais activée par défaut pour ce cycle EAP. Exclusivement dans DataGrip, toutes les icônes de la barre d'outils ont été déplacées vers l'en-tête :Pour configurer les boutons que vous souhaitez voir dans l'en-tête, cliquez sur l'icôneSi vous n'aimez pas l'apparence et que vous préférez utiliser l'ancienne apparence de la barre d'outils, vous pouvez désactiver ce paramètre à partir de(Ctrl/Cmd+Maj+A) :Il y a maintenant plus d'options pour se connecter avec des certificats SSL.Vous pouvez maintenant définir explicitement quel magasin de confiance DataGrip utilisera pour les fichiers d'autorité de certification SSL :Le magasin de confiance de l'EDI peut être configuré ici :Une autre amélioration concerne les fichiers. Vous pouvez maintenant transmettre des fichiersau lieu d'un certificat d'une autorité de certification et d'une clé client.Les paramètres HTTP Proxy sont désormais également utilisés dans le processus de développement à distance. Cela signifie que si le pilote utilise également le proxy HTTP, vous pouvez le définir dans les paramètres et la connexion fonctionnera.JetBrains a ajouté de nombreux nouveaux paramètres pour qualifier les objets. Désormais, vous pouvez détecter séparément non seulement les objets avec lesquels qualifier les identifiants, mais également l'endroit où la qualification doit avoir lieu.L'ensemble du bloc de paramètres a été déplacé vers la sectionL'intégration avec les outils de vidage MySQL et PostgreSQL prend désormais en charge l'utilisation des chemins WSL :Le chemin d'accès au fichier est spécifié au format Windows, mais lors de la création d'un processus, DataGrip le remplacera automatiquement par le format Linux.Dans la boîte de dialogue, placer le caret sur le nœud de la famille ouvrira la vue de la table, ce qui vous aide à inspecter des objets similaires.Avec un nouveau paramètre, vous pouvez désormais définir le fuseau horaire dans lequel la valeur datetime doit être affichée :Une nouvelle actionest désormais disponible dans le menu contextuel de l'en-tête. Elle vous aide à trouver toutes les colonnes que vous avez pu masquer auparavant.Désormais, lorsque vous modifiez des paramètres dans, un aperçu est disponible.Les bases de données partagées et leur contenu sont maintenant introspectés. Les datashares sur lesquels ces bases de données sont créées sont également introspectés.En outre :Voici présentés les principaux changements effectués par JetBrains dans cette version EAP de DataGrip. Téléchargez les versions EAP pour les tester et faire vos suggestions à JetBrains pour contribuer au développement de la prochaine mise à jour majeure de DataGrip.