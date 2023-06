JavaScript reste le langage de programmation le plus populaire et n’a pas encore été détrôné par TypeScript, dont l’utilisation a pourtant presque triplé au cours des 6 dernières années.

Les technologies les plus prometteuses selon les développeurs sont : l’intelligence artificielle / le machine learning, Rust, JavaScript, Go, Kotlin et la Blockchain.

Les langages de programmation que le plus grand nombre de développeurs envisage d’adopter sont : Go, Rust, Kotlin, TypeScript et Python.

Les langages de programmation qui ont perdu en popularité sont : PHP, Ruby, Objective-C et Scala.

Le télétravail reste un choix pour la majorité des développeurs, 76 % préférant travailler principalement chez eux.

50 % des développeurs pratiquent la programmation collaborative à distance.

69 % des développeurs ayant une activité salariée se disent satisfaits de leur emploi, mais seulement 57 % le sont de leur salaire. L’aspect considéré comme le plus important en ce qui concerne la satisfaction au travail est le sentiment d’accomplissement.

73 % des développeurs ont connu un burnout à un moment donné de leur carrière.

Le moyen de trouver un emploi le plus répandu est par recommandation d’un·e ami·e. 30 % des participants à l’enquête disent avoir trouvé un emploi de cette façon.

Depuis 2017, JetBrains réalise chaque année une enquête sur l'écosystème des développeurs afin de savoir comment il évolue, d'en apprendre plus sur la communauté des développeurs et de comprendre comment améliorer ses produits afin qu'ils répondent au mieux à vos attentes, et cette année ne fait pas exception.La dernière édition, qui a enregistré plus de 38 000 participants, a révélé les principales tendances suivantes :Les tendances ont-elles changé au cours des douze derniers mois ?