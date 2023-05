Le thème sombre

JetBrains vient de lancer la première mise à jour majeure de l'année pour TeamCity, son serveur d'intégration et de livraison continues (CI/CD). TeamCity 2023.05 apporte plusieurs fonctionnalités très attendues des utilisateurs, parmi lesquelles un thème sombre, un meilleur accès aux agents de build depuis le terminal et des améliorations de la configuration multinœuds. Afin de renforcer la sécurité, TeamCity s'intègre désormais avec Let's Encrypt et offre l'authentification à deux facteurs pour les groupes personnalisés. Cette version inaugure également de nouvelles fonctionnalités telles que la connexion avec GitHub App et la possibilité d'envoyer des messages Slack personnalisés directement à partir d'un build en cours d'exécution.Il est important que les développeurs puissent travailler de façon confortable et agréable avec leurs outils au quotidien. JetBrains a donc ajouté dans cette version l'une des fonctionnalités les plus demandées dans l'histoire de TeamCity : le thème sombre.Le thème sombre permet de réduire la fatigue oculaire et les distractions visuelles. Certaines personnes le trouvent également plus esthétique.Le thème sombre de TeamCity est disponible pour les interfaces utilisateur Classic et Sakura. En plus des optionset, vous pouvez également choisir, qui s'alignera automatiquement sur les paramètres de votre système d'exploitation.TeamCity 2023.05 permet d'ouvrir des terminaux distants pour accéder aux machines des agents directement depuis l'interface utilisateur de TeamCity, afin que vous puissiez facilement visualiser les journaux de ces agents, contrôler les logiciels installés et déboguer les problèmes spécifiques à ces agents.Cette nouvelle fonctionnalité est particulièrement utile lors du dépannage d'un agent, car les terminaux distants éliminent la nécessité de maintenir des clés SSH pour se connecter aux agents. Elle est prise en charge sous Mac, Linux et Windows (avec PowerShell).Dans cette version, JetBrains a également implémenté une logique de distribution des requêtes améliorée, pour une répartition efficace de la charge entre nœuds principaux et secondaires.Pour renforcer l'évolutivité de TeamCity, les nœuds sont désormais totalement interchangeables. Tous les nœuds du réseau TeamCity peuvent contribuer à l'équilibre des demandes des utilisateurs, ce qui permet une répartition plus harmonieuse de la charge de travail générée par les utilisateurs de l'interface web sur l'ensemble des nœuds.La version 2023.05 ne limite plus les utilisateurs de TeamCity à un seul nœud pour les responsabilités d'interrogation des référentiels VCS. Elle permet de déléguer cette fonction à plusieurs nœuds, ce qui se traduit par une répartition plus homogène de la charge de travail et par une accélération de l'identification des nouveaux commits et de l'initiation de nouveaux builds.En utilisant cette fonctionnalité, vous fluidifiez vos processus de builds, de tests et de déploiement, ce qui contribue à en renforcer l'efficacité globale, à réduire les retards et à accroître la productivité.Pour l'équipe TeamCity, la sécurité est une priorité absolue. Pour renforcer la capacité du produit à résister aux violations de données et aux perturbations potentielles des activités, JetBrains a intégré les fonctionnalités suivantes.TeamCity intègre désormais Let's Encrypt, une autorité de certification qui propose des certificats numériques gratuits et automatisés afin de faciliter l'utilisation du protocole HTTPS sur les sites web. En contactant Let's Encrypt, TeamCity peut automatiquement obtenir et installer un certificat valide, qui sera ensuite actualisé sans intervention de l'utilisateur.Dans les versions précédentes, l'activation du mode d'authentification à deux facteurs obligatoire affectait l'ensemble du serveur. Cette nouvelle version permet de former des groupes d'utilisateurs personnalisés qui nécessiteront l'utilisation de l'authentification à deux facteurs même si le mode global est défini sur Optional.TeamCity peut désormais être autorisé à collaborer avec GitHub en tant qu'application GitHub, une fonctionnalité récente qui permet d'exécuter plusieurs actions et d'utiliser l'API GitHub sans devoir créer plusieurs comptes de service distincts ou agir au nom d'un utilisateur.Le principal avantage est que TeamCity n'a plus besoin d'accéder à GitHub à l'aide des informations d'identification de l'utilisateur. Il utilise désormais des jetons renouvelables non personnels qui sont accordés pour l'installation d'une application GitHub dans l'organisation ou le compte GitHub de l'utilisateur. Cela s'avère particulièrement utile lorsqu'une personne quitte l'organisation ou que ses droits d'accès sont modifiés.La possibilité de configurer la fonctionnalité de buildafin d'ignorer les brouillons de requêtes d'extraction de GitHub a fait ses débuts dans TeamCity 2022.12.La version 2023.05 permet désormais de ne pas tenir compte des brouillons de requête d'extraction de GitHub lors de l'utilisation de la fonctionnalité de build. Vous pouvez activer l'optiondans les paramètres de la fonctionnalité. TeamCity ignorera alors les brouillons de requêtes d'extraction jusqu'à ce que leur état soit modifié.Les utilisateurs de TeamCity peuvent déjà configurer des notifications par e-mail et Slack pour des événements spécifiques. La version 2023.05 améliore encore cette fonctionnalité en vous permettant d'envoyer des messages Slack et des notifications par e-mail à l'aide de messages de service.Pour éviter les erreurs de destinataires de ces messages et limiter les liens vers des ressources externes non fiables, ces messages de service intègrent des mesures de sécurité intrinsèques.Cela peut s'avérer particulièrement utile dans un scénario d'envoi de notifications lorsque certaines conditions sont remplies ou que des événements critiques se produisent (par exemple un déploiement en cours signalant une erreur à examiner rapidement alors que le build n'est pas terminé).Outre l'envoi de notifications personnalisées, vous pouvez également ajouter et supprimer des balises de build à l'aide de messages de service.L'ajout de balises aux builds permet aux utilisateurs de classer et d'organiser leurs builds selon des critères spécifiques. Par exemple, les balises de build peuvent indiquer la cause des échecs d'un build afin de localiser plus facilement les builds ayant des causes d'échec similaires.Avec la version 2023.05, JetBrains introduit la prise en charge de Podman, un moteur de conteneurs qui permet aux utilisateurs de gérer des conteneurs sans avoir besoin de privilèges racines. Il est entièrement compatible avec les commandes Docker, ce qui facilite le passage d'un moteur à l'autre.Voici présentées les principales nouveautés et améliorations introduites dans TeamCity 2023.05. Pour obtenir la liste complète des nouvelles fonctionnalités, consultez la page Nouveautés dans la documentation.