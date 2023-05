Génériques en PHP

Xdebug : téléchargement et installation de l'extension sur Windows

Expérience utilisateur

C'est au début du mois d'avril que JetBrains a publié la version 2023.1 de PhpStorm, son EDI pour le développement Web avec PHP. PhpStorm 2023.1 est venue avec des mises à jour pour la nouvelle interface utilisateur, l'intégration de 3v4l.org, de meilleures performances et un débogueur avec DFA. On note encore parmi les changements la prise en charge des projets avec de multiples fichiers composer.json, des améliorations pour les génériques PHP, et bien plus.JetBrains ouvre maintenant le programme d'accès anticipé (EAP) à PhpStorm 2023.2, la deuxième mise à jour majeure de cette année. Vous pouvez donc essayer les nouvelles fonctionnalités avant qu'elles ne soient officiellement publiées. Pour en venir aux nouveautés dans la première version EAP, il s'agit essentiellement d'améliorations pour les génériques en PHP et un tas d'autres améliorations de l'expérience utilisateur. Nous les présentons dans la suite avec plus de détails.Appuyez sur Maj+F6 pour appeler le renommage d'un type générique. PhpStorm mettra automatiquement à jour le nom dans toute la base de code.Vous pouvez également appuyer sur Ctrl+T et choisir l'option de menuL'une des choses qui manquait et qui était très attendue était la prise en charge des références statiques dans les modèles génériques.Cela a finalement été corrigé dans cette version, et JetBrains travaille pour rendre le support des génériques de PHP le meilleur possible.La configuration de Xdebug peut être difficile. JetBrains essaie donc de l'améliorer à chaque version.Lors du démarrage du débogueur pour la première fois, si PhpStorm ne peut pas se connecter à Xdebug, alors l'EDI proposera de télécharger l'extension et de l'installer localement en mettant à jour "php.in".Pour le moment, cela ne fonctionne que pour Windows. Si vous êtes sur macOS, utilisez Homebrew, et pour Linux, utilisez le gestionnaire de paquets de votre choix.JetBrains a affiné le comportement du menu dans la nouvelle interface utilisateur, située dans la barre d'outils principale pour Windows et Linux. Quand vous cliquez sur l'icône de menu, les éléments apparaissent maintenant horizontalement sur la barre d'outils.De plus, il existe maintenant une option pour transformer ce menu en une barre d'outils distincte. Pour ce faire, allez dansVoici présentées les principales nouveautés et améliorations introduites dans la première version EAP de PhpStorm 2023.2. Vous pouvez consulter les notes de publication pour la liste complète des dernières améliorations disponibles.Les versions EAP sont disponibles en téléchargement à partir du site Web de l'EDI. Vous pouvez également les obtenir à partir de l'application gratuite Toolbox ou utiliser des snaps si vous utilisez Ubuntu.