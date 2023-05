Expérience utilisateur

Intégration du plugin OpenAPI Specifications

Prise en charge améliorée des modèles Jinja

user.html.jinja

.xml

.yaml

.properties

*-playbook.yaml

.j2

.jinja2

.jinja

Tests

conftest.py

Corrections de bogues notables

PyCharm ne génère plus d'erreur si les champs redéclarés dans la sous-classe de la classe de données suivent le champ de la classe de données parent avec la valeur par défaut.

PyCharm reconnaît désormais la notation "kw_only" dans les classes de données.

Des problèmes d'affichage de la documentation rapide dans la console Python.

Des problèmes qui se produisaient lors de l'exécution de commandes multilignes dans la console.

La console de débogage devient désormais automatiquement la fenêtre active lorsque une entrée de l'utilisateur est requise dans le code de débogage.

C'est en fin mars que JetBrains a publié la version 2023.1 de PyCharm, son EDI Python. PyCharm 2023.1 a débarqué avec une nouvelle interface utilisateur, la prise en charge des Notebooks Jupyter distants et bien plus. JetBrains lance maintenant le programme d'accès anticipé (EAP) à PyCharm 2023.2.La première version EAP de PyCharm 2023.2 introduit une boîte de dialogueretravaillée pour Python, une meilleure prise en charge des modèles Jinja, une prise en charge de la surcharge de fixture, ainsi que quelques améliorations de l'interface utilisateur. Regardons plus en détail les nouveautés et améliorations disponibles dans cette version.JetBrains a affiné le comportement du menu situé dans la barre d'outils principale pour Windows et Linux. Une fois que vous cliquez sur l'icône de menu, les éléments apparaissent maintenant horizontalement sur la barre d'outils.De plus, vous pouvez maintenant transformer ce menu en une barre d'outils séparée en allant dansLorsque vous utilisez la nouvelle interface utilisateur en mode plein écran sur macOS, les commandes de la fenêtre sont désormais affichées directement dans la barre d'outils principale, et non dans la barre flottante comme auparavant.PyCharm 2023.2 affichera une boîte de dialogueretravaillée pour les configurations d'exécution Python. L'objectif principal de JetBrains en travaillant dessus était de fournir un moyen simple d'accéder aux paramètres principaux. Toutes les autres options, comme, et, se trouvent dans le menuVous pouvez accéder à la boîte de dialogueà partir du menu principal en sélectionnant. Vous pouvez également utiliser le raccourci : ^⌥ R sous macOS ousous Windows, puis appuyer surLe plugin OpenAPI Specifications sera fourni avec PyCharm 2023.2 Professional Edition. Ce plugin fournit des fonctionnalités essentielles pour le développement Web et de microservices. Il prend en charge à la fois les fichiers de spécification OpenAPI et Swagger. Les principales fonctionnalités incluent entre autres la validation par JSON Schema, la navigation, la complétion et la refactorisation rename pour les URL, la génération de code avec Swagger Codegen et OpenAPI Generator et la vue Structure pour les fichiers OpenAPI.Vous pouvez configurer vos spécifications OpenAPI ou Swagger en allant dansSelon la documentation officielle, les modèles Jinja ne nécessitent aucune extension de fichier spécifique, car ils peuvent générer n'importe quel format basé sur du texte. Mais parfois, il est pratique d'utiliser des extensions composites comme. Ceci est très utile pour les modèles Ansible, où de telles conventions sont utilisées.Dans ces cas, PyCharm 2023.2 fournira une coloration syntaxique et une complétion de code appropriées pour le langage de modèle et le langage de données. Parmi les formats textuels reconnus figurentet autres. Les fichierssont désormais également détectés en tant que fichiers Jinja2 avec le langage de données YAML.Avecet, PyCharm 2023.2 reconnaîtra automatiquement les fichiers avec l'extension de fichieren tant que modèles Jinja et fournira la coloration syntaxique et la complétion de code associées.Pour PyCharm 2023.2, JetBrains cherche à améliorer votre expérience avec pytest. La première version EAP introduit une meilleure prise en charge de la surcharge des fixtures. Pour les fixtures pytest surchargées, PyCharm 2023.2 fournira une inférence de type, une navigation et une complétion de code correctes.PyCharm 2023.2 va effectuer la résolution des fixtures de la même manière que pytest. Il commencera par vérifier la fixture à l'intérieur de la classe de test (s'il y en a une), puis il vérifiera la fixture à l'intérieur du fichier courant, après celle dans les instructions d'importation et enfin dans le fichierle plus proche.JetBrains a résolu les problèmes de connectivité affectant la console et le débogueur Python lors de l'utilisation d'un interpréteur WSL et d'un VPN.JetBrains a corrigé divers bogues liés aux consoles Python et Debug, notamment :Voilà présentées les mises à jour les plus importantes pour PyCharm 2023.2 EAP 1. Pour la liste complète des améliorations, consultez les notes de publication. Vous pouvez télécharger les versions EAP à partir du site Web de l'EDI, les obtenir à partir de l'application gratuite Toolbox ou utiliser des snaps si vous utilisez Ubuntu.