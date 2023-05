Prise en charge du framework Polars

Accès facilité aux informations sur le type des colonnes

C'est en fin mars que JetBrains a annoncé la sortie de DataSpell 2023.1. La première mise à jour majeure de l'année pour l'EDI de JetBrains pour la science des données est venue avec son lot de nouveautés et améliorations. On peut citer la prise en charge de multiples projets avec des environnements distincts, des boosters de productivité pour les Notebooks et des améliorations pour les DataFrames.La prochaine version majeure est en plein développement et vous pouvez déjà essayer les dernières fonctionnalités de l'EDI pour la science des données. JetBrains a en effet lancé le programme d'accès anticipé (EAP) à DataSpell 2023.2.La première version EAP de DataSpell 2023.2 apporte la complétion de code et les dataframes interactifs pour Polars, un accès plus facile aux informations de type des colonnes et plusieurs corrections de bogues.La bibliothèque de DataFrame Polars est récemment devenue plus populaire en raison de ses impressionnantes capacités de haute performance. JetBrains a donc pris plusieurs mesures pour offrir un support de première classe à Polars dans DataSpell.Pour commencer, JetBrains a ajouté la prise en charge de la complétion des noms de colonne dans les fonctions Polars, ce qui vous permet de travailler plus facilement avec la bibliothèque et les données dans DataSpell.De plus, DataSpell propose désormais des tables interactives pour les DataFrames Polars, ce qui vous permet de trier, d'exporter et d'afficher des données en quelques clics. Les tables sont prises en charge à la fois dans les notebooks Jupyter et les consoles Python. Il est également possible d'accéder aux tables via les débogueurs Python et Jupyter et les visualiseurs de variables, ainsi qu'avec DataVision.Vous pouvez vous attendre à ce que davantage de fonctionnalités pour la prise en charge de Polars soient fournies à l'avenir.Une analyse précise des données nécessite une compréhension approfondie des types de données dans votre jeu de données. Heureusement, DataSpell rend ce processus beaucoup plus facile : vous pouvez rapidement déterminer le type de données d'une colonne en passant simplement la souris sur la colonne. Cela fonctionne pour Pandas, les dataframes et séries Polars, ainsi que les tableaux NumPy.Voilà présentées les principales nouveautés et améliorations introduites dans DataSpell 2023.2 EAP1. Vous trouverez la liste exhaustive des changements dans les notes de publication.