Inspections C# pour les directives #nullable et les annotations NRT

#nullable

#nullable

JetBrains.Annotations

JetBrains.Annotations

JetBrains.Annotations

NullReferenceException

Nouveaux conseils d'insertion

Find Usages Advanced

Exécution de Docker sur WSL

Unreal Engine : correction des inspections de code lors de l'utilisation d'UnrealHeaderTool

Unity : complétion de code améliorée pour les shaders

#include "Packages/…"

C'est au début du mois d'avril que JetBrains a publié la version 2023.1 de Rider, son EDI .NET multiplateforme. Rider 2023.1 a apporté une meilleure prise en charge de C#, avec notamment des inspections pour optimiser et accélérer votre travail avec différents types de collections et des solutions plus flexibles pour l'introduction de vérifications de valeur null dans le code. Les capacités de développement de jeux de Rider ont été renforcées par l'introduction de la prise en charge de la pile technologique multithread hautes performances orientée vers les données (Data Oriented Tech Stack, DOTS) de Unity et d'Unreal Engine 5.2, ce qui inclut les récentes mises à jour du format de fichiers Bluegrass, la prise en charge de Godot 4, ainsi que tout un ensemble d'autres améliorations du workflow de développement de jeux. La dernière version de l'EDI a également apporté plusieurs ajustements pratiques à l'éditeur, des améliorations pour les outils de contrôle de version et le travail avec Docker, ainsi que des mises à jour de la nouvelle interface utilisateur et de l'expérience utilisateur globale.JetBrains ouvre maintenant le programme d'accès anticipé (EAP) à Rider 2023.2, la deuxième mise à jour majeure de cette année de son EDI. Vous pouvez donc essayer les nouvelles fonctionnalités de Rider avant qu'elles ne soient officiellement publiées. La première version EAP vient avec son lot de nouveautés et améliorations que nous vous présentons ici.JetBrains lance le nouveau cycle de développement de la prise en charge du langage C# avec l'introduction de deux nouvelles inspections qui peuvent contrer l'utilisation abusive des directivesLa nouvelle inspectionest conçue pour signaler les cas où la directive #nullable ne modifie pas le contexte nullable et peut être supprimée en toute sécurité. L'inspectiontraite les cas où aucun code n'est affecté par la directive. Comme toujours, les deux inspections sont accompagnées de correctifs rapides correspondants pour un nettoyage facile du code.Une autre inspection C# que JetBrains introduit dans l'EAP 1 est conçue pour vous alerter des cas où les annotations de type de référence nullable (NRT) contredisent les attributssur un membre de base.Les annotations NRT seules peuvent vérifier les incompatibilités de signature sur l'héritage uniquement lorsque les types de base et dérivés utilisent des types de référence nullables. Cela peut être problématique lorsqu'un projet n'est que partiellement migré vers NRT ou lorsqu'il utilise une bibliothèque tierce qui n'a queou desexternes (par exemple, si ses auteurs ne veulent pas le migrer vers NRT). La nouvelle inspection couvrira de tels cas, en détectant les incompatibilités de signature à la frontière de deux systèmes d'annotation de nullabilité différents et rendant plus difficile l'introduction d'exceptionsdans votre code.La première version EAP pour Rider 2023.2 est livrée avec un ensemble de nouveaux conseils d'insertion pour faciliter la lisibilité de votre code chaque fois que des tuples, des rejets et des composants de déconstruction dans les modèles de déconstruction sont impliqués.Dans Rider 2023.2, la fonctionnalitéfait reçoit une mise à niveau fonctionnelle. Maintenant, si vous appelezsur un symbole (tel qu'une méthode, une classe ou une variable), l'EDI affichera une fenêtre qui vous permettra de spécifier divers critères de recherche supplémentaires.Par exemple, vous pouvez rechercher des utilisations du symbole dans une portée particulière ou des utilisations qui correspondent à un modèle particulier (comme des appels avec des arguments ou des types spécifiques).La possibilité d'appliquer des options de recherche avancées vous permet de localiser rapidement et précisément toutes les utilisations d'un symbole dans votre base de code qui correspondent à vos besoins spécifiques. Cela peut vous donner un meilleur aperçu de votre code, vous aider à identifier les problèmes potentiels et à prendre des décisions de refactorisation plus éclairées.La dernière version de Rider a introduit l'exécution des projets Docker en mode rapide (Fast Mode). À partir de Rider 2023.2 EAP 1, il est possible d'utiliser Docker en mode rapide sur WSL. Pour exécuter des conteneurs Docker sur une machine Windows sans Docker Desktop, vous devez d'abord installer WSL, installer Docker sur votre distribution Linux et ajouter WSL à vos paramètres/propriétés de Rider sous. Ensuite, vous pourrez exécuter et déboguer des conteneurs Docker sur WSL (avec ou sans Fast Mode).La première version EAP de Rider 2023.2 inclut un correctif pour un problème qui interférait avec l'analyse du code lors de l'utilisation d'UnrealHeaderTool sur des machines sans runtime .NET 6 installé. Le correctif évite la nécessité d'installer des runtimes/SDK supplémentaires en utilisant celui déjà fourni avec Unreal Engine, ce qui permet d'afficher correctement les dernières inspections de code dans Rider.JetBrains a ajouté la prise en charge de la complétion de code pour les packages lors de l'inclusion de fichiers dans les shaders, de sorte que vous verrez désormais les noms des packages dans la liste de complétion lorsque vous commencerez à taperVous pouvez télécharger les dernières builds EAP sur le site Web de JetBrains. Vous pouvez également les obtenir via l'application Toolbox ou sous forme de package snap (si vous utilisez Ubuntu).