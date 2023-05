Docker dans WSL

Le pas à pas dans la vue de désassemblage fonctionne désormais comme prévu, en exécutant une instruction par étape.

JetBrains a corrigé le problème relatif au nom de fonction manquant dans la vue de désassemblage.

Autres améliorations

en tant que projet, la boîte de dialogue de configuration Run/Debug apparaît maintenant, vous permettant d'effectuer toute la configuration nécessaire. Dans CLion, vous pouvez compiler et exécuter/déboguer un seul fichier sans créer, charger et générer un projet entier. Les options de compilation fournies dans la configuration Run/Debug dédiée ont été ajoutées après le fichier source, ce qui permet de résoudre divers problèmes.

JetBrains a ajouté la prise en charge des composants Inline.

L'éditeur de logiciels pour développeurs a corrigé l'erreur Newline or semicolon expected qui se produisait pour certaines propriétés.

qui se produisait pour certaines propriétés. On note aussi la correction de la détection automatique pour les chemins Qt sous Windows.

C'est en fin mars que JetBrains a annoncé la sortie de CLion 2023.1. La première mise à jour majeure de l'année de l'EDI C/C++ multiplateforme est venue avec une solution pour la gestion des paquets, fait passer votre expérience de débogage au niveau supérieur et aide au codage QML. CLion 2023.1 inclut également une multitude d’améliorations pour la nouvelle interface utilisateur, qui a été remaniée pour tenir compte des nombreux commentaires de la communauté.JetBrains a récemment publié sa feuille de route pour CLion 2023.2. En quelques mots, l'éditeur de logiciels pour développeurs prévoit d'affiner de nombreuses fonctionnalités récemment introduites telles que l'intégration de vcpkg, le désassemblage à la demande et l'outil d'indexation expérimental basé sur Clangd. JetBrains continuera également à améliorer Memory View, à apporter davantage d'informations sur le code CMake et à retravailler l'intégration de PlatformIO. La bonne nouvelle est que certaines améliorations sont déjà prêtes, avec le lancement du programme d'accès anticipé (EAP) à CLion 2023.2. Nous présentons ici les principaux points forts de cette première version EAP :Si votre projet contient un fichier Docker avec un environnement basé sur Linux et que vous souhaitez y développer votre application à partir d'une machine Windows, vous pouvez le configurer dans CLion en utilisant WSL et Docker.Après que JetBrains a résolu un problème, vous pouvez maintenant sélectionner l'option Docker WSL et faire en sorte que tout fonctionne dans CLion :Notez quenécessite plusieurs modifications pour obtenir la sortie du débogueur dans une telle configuration.Cette version EAP ajoute la coloration syntaxique et la complétion pour les nouveaux paramètres de CMake 3.25.CMake 3.25 a introduit une nouvelle commandepour exécuter un groupe de commandes dans une portée demandée. JetBrains a ajouté la prise en charge de la nouvelle commande à l'analyseur syntaxique de CLion, elle est donc désormais mise en surbrillance, formatée, pliée et documentée correctement.A une prochaine étape, JetBrains prévoit d'ajouter la prise en charge des portées de variables dansetPour améliorer le débogage des bibliothèques externes pour les chaînes d'outils distantes, CLion gère désormais correctement les points d'arrêt qui y sont définis et télécharge les fichiers source manquants à la demande.Dans la boîte de dialogue attach to process, vous pouvez désormais sélectionner n'importe quel débogueur configuré dans les chaînes d'outils. Cela permet de faire des attachements à des processus lancés sur une machine distante. Dans ce cas, le débogueur est pris des chaînes d'outils distantes configurées dansLe désassemblage à la demande a bénéficié de quelques correctifs pour le débogueur Windows LLDB (pour la chaîne d'outils Microsoft Visual C++) :Memory View prend désormais en charge la modification de mémoire à la volée et affiche la valeur juste après la modification.Pour suivre les dernières mises à jour du débogueur, CLion 2023.2 EAP embarque LLDB v16 et GDB v13.1.Cette version comprend encore divers petits correctifs dans les conseils de code, l'intégration Clang-Tidy, l'analyseur de code, les profileurs et autres. Vous trouverez la liste complète dans les notes de publication.Les builds EAP de CLion 2023.2 sont disponibles en téléchargement sur le site Web de JetBrains. Vous pouvez également les obtenir via l'application Toolbox ou sous forme de package snap (si vous utilisez Ubuntu).