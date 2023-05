Édition de code rapide et intelligente avec un analyseur lexical mis à jour

RubyMine facilite désormais l'analyse visuelle et la compréhension du code, l'identification des erreurs et des fautes de frappe et la navigation dans le code, qui, grâce à la coloration syntaxique rapide et pratique, est plus lisible et compréhensible.

Avec l'analyseur lexical et syntaxique mis à jour de RubyMine, la boucle de rétroaction est plus rapide lors de l'écriture et du test de votre code. Cela vous permet de voir les résultats de vos modifications plus rapidement et itérer plus rapidement.

RubyMine passe moins de temps à analyser et à traiter le code Ruby, ce qui se traduit par de meilleures performances applicatives améliorant l'expérience utilisateur des applications Ruby.

Filtrage des fichiers pendant la synchronisation des gemmes pour les SDK Docker et docker-compose

Suggestions de corrections des fautes de frappe dans RBS

Prise en charge des composants sous espace de noms dans la syntaxe script setup dans Vue

Fin mars, JetBrains a annoncé la sortie de RubyMine 2023.1, la première mise à jour majeure de cette année pour son EDI Ruby on Rails. RubyMine 2023.1 a apporté la prise en charge de Rails 7 et Ruby 3.2, des mises à jour de la nouvelle interface utilisateur, une saisie semi-automatique du code accélérée et une réduction de la consommation de mémoire. Cette version est également venue avec une meilleure synchronisation des gemmes dans WSL, la simplification de la navigation et de la gestion pour les contextes et les exemples partagés dans RSpec, ainsi qu'une meilleure intégration de Docker.JetBrains ouvre le programme d'accès anticipé (EAP) à RubyMine 2023.2. Comme toujours, vous êtes invités à essayer les nouvelles fonctionnalités et faire des retours à JetBrains avant la sortie officielle. Mais avant, nous vous présentons ici les principaux changements dans cette première version EAP.JetBrains s'engage à améliorer les performances de RubyMine pour vous offrir une meilleure expérience lors de l'édition, du débogage, de la refactorisation, etc. Dans la première version EAP de RubyMine 2023.2, JetBrains a procédé à une refonte majeure de l'analyseur lexical de l'EDI, ce qui a considérablement augmenté la vitesse d'analyse lexicale et syntaxique.L'édition de code Ruby est devenue nettement plus rapide avec l'introduction des améliorations suivantes :En réduisant le temps et les ressources nécessaires au traitement du code, l'analyseur lexical rapide vous aide à créer de meilleures applications plus rapidement et plus efficacement.JetBrains améliore continuellement les performances des interpréteurs distants dans RubyMine. Dans cette version, l'éditeur de logiciels pour développeurs a optimisé la synchronisation des gemmes pour les SDK Docker et docker-compose.JetBrains y est parvenu en apportant une légère modification à la façon dont ils synchronisent les gemmes pour les SDK docker-compose.Auparavant, RubyMine disposait de 2 modes pour copier des gemmes : utiliser la commande docker cp pour copier des gemmes à partir de conteneurs en cours d'exécution et utiliser l'API Docker Engine pour copier des gemmes à la fois à partir d'une image. RubyMine n'utilise désormais que l'API Docker Engine, qui peut être utilisée pour copier des gemmes à partir d'une image et d'un conteneur en cours d'exécution. Cependant, vous pouvez toujours choisir la méthode de copie des gemmes dansVoici ci-dessous à quoi ressemblaient les paramètres avant:Paramètres mis à jour :Dans les versions précédentes, JetBrains a ajouté la vérification orthographique des interfaces, des alias de type et des commentaires dans RBS. Dans cette version, l'éditeur de logiciels pour développeurs a implémenté une nouvelle action de correction rapide qui vous permet de remplacer les fautes de frappe dans les noms de symboles par des suggestions de corrections.JetBrains prend désormais en charge les composants sous espace de noms, ce qui permet une résolution appropriée des composants utilisés dans les balises de modèle et permet une meilleure navigation.Voici présentées les principales nouveautés et améliorations introduites dans la première version EAP de RubyMine 2023.2. Vous pouvez consulter les notes de publication pour la liste complète des dernières améliorations apportées.Les versions EAP de RubyMine sont disponibles en téléchargement à partir du site Web de l'EDI et via l'application Toolbox.