C'est en fin mars que JetBrains a publié WebStorm 2023.1, la première mise à jour majeure de cette année pour son EDI pour les développeurs JavaScript. Cette version est venue avec un tas de nouveautés et améliorations, incluant la prise en charge d'Astro, la prise en charge de TypeScript dans les modèles Vue, la configuration de Tailwind CSS, la fonctionnalité zoom sur tous les éléments de l'EDI, le perfectionnement de la nouvelle interface utilisateur et de l'intégration du contrôle de version, et plus encore.JetBrains lance maintenant le programme d'accès anticipé (EAP) à WebStorm 2023.2. Nous présentons ici les changements les plus notables de la première version EAP.Dans WebStorm 2022.3, JetBrains a ajouté la prise en charge des nouvelles fonctions CSS de modification des couleurs. Cela a fourni aux utilisateurs de WebStorm un certain nombre d'actions de conversion de couleurs. Par exemple, vous pouvez passer deet vice versa. JetBrains étend cette prise en charge dans WebStorm 2023.2 pour inclure la conversion enetavec d'autres fonctions de couleur.Next.js 13.1 inclut désormais un plugin pour le service de langage TypeScript spécifiquement pour le nouveau répertoire d'applications. Ce plugin propose des suggestions pour la configuration des pages et des dispositions, ainsi que des conseils utiles pour l'utilisation des composants serveur et client. Il est également livré avec une documentation personnalisée, ce qui signifie qu'il ajoute des informations supplémentaires à la sortie du service de langage TypeScript. Il est désormais possible de visualiser cette documentation personnalisée dans WebStorm.Voici présentées les principales nouveautés et améliorations introduites dans la première version EAP de WebStorm 2023.2. Vous pouvez consulter les notes de publication pour la liste complète des dernières améliorations disponibles dans WebStorm 2023.2 EAP #1.JetBrains a également publié sa feuille de route pour WebStorm 2023.2, qui donne un aperçu de ce qui est prévu, en dehors des améliorations introduites dans la première EAP :Ce sont les améliorations les plus notables prévues pour cette version, bien que JetBrains compte également implémenter diverses corrections de bogues, y compris pour Astro et Svelte. JetBrains recherche également de nouvelles façons de présenter les erreurs de type dans l'EDI.Les versions EAP sont disponibles en téléchargement à partir du site Web de l'EDI. Vous pouvez également les obtenir à partir de l'application gratuite Toolbox ou utiliser des snaps si vous utilisez Ubuntu.